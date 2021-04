Maintenant dans la saison 7, la Speed ​​Force est une chose vivante, et elle est soudainement toute préoccupée par le bien-être de Barry? De plus, elle voulait en savoir plus sur lui et Nora Allen, et Iris juste volontairement descendu tout ce terrier de lapin avec elle pendant que Barry se guérissait? Enfer, la Speed ​​Force est en train de bousculer la famille West-Allen jusqu’à nouvel ordre, donc cette dynamique a vraiment évolué en peu de temps.