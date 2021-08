Un moment charnière a eu lieu dans l’industrie de la crypto il y a quatre ans, le 1er août 2017, lorsque le réseau Bitcoin (BTC) s’est scindé en deux et que chaque détenteur de BTC a reçu un montant égal dans une nouvelle crypto-monnaie – Bitcoin Cash (BCH). La nouvelle crypto-monnaie avait une valeur réelle, coûtant jusqu’à 400 $ par pièce. L’opportunité d’obtenir de l’argent gratuit de cette manière annoncerait le lancement d’une série de fourchettes. Mais l’avarice et la soif de profit n’ont pas leur place dans ce spin-off Bitcoin.

Les douleurs du vieillissement

Tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. La loi de Murphy

Le fait est que Bitcoin devenait populaire à mesure que sa valeur augmentait et que le nombre d’utilisateurs augmentait en même temps que le volume de transactions qu’ils effectuaient. Les délais de confirmation et les coûts de transaction ont également augmenté, ce qui a fini par entraver le développement de la première monnaie numérique au monde. Personne ne serait prêt à acheter une tasse de café en utilisant Bitcoin s’il devait payer une commission le double du prix de la tasse. De plus, les commerçants n’étaient pas prêts à attendre des jours pour la confirmation de la transaction. Toutes ces questions remettaient en cause l’utilisation du Bitcoin comme moyen de paiement.

Bitcoin a fini par implémenter une technologie appelée SegWit dans le but de réduire les frais de transaction. Dans un sens, il a réussi. Les frais sont légèrement moins chers qu’ils ne le seraient autrement sans SegWit. Cependant, l’adoption de SegWit s’est poursuivie pendant des années. Même avec une adoption parfaite, les frais de bitcoin restent trop élevés pour les transactions en espèces normales.

“Aujourd’hui, BCH est plus proche du Bitcoin que Satoshi Nakamoto a créé, que la pièce que nous appelons BTC aujourd’hui.” Amaury Sechet, Développeur & Créateur BCH

En fait, il y avait deux solutions et les deux ont été mises en œuvre, conduisant à la fourche. Les problèmes liés aux commissions et aux délais de confirmation des transactions ont été résolus, sans la complication de SegWit, en augmentant l’espace de stockage externe. Une telle solution était globalement plus naturelle et cohérente avec le vrai Bitcoin.

Il y a quatre ans, la communauté crypto a obtenu un autre nouveau Bitcoin et le nouveau Bitcoin Cash, qui était similaire au Bitcoin original de Satoshi. Les objectifs qui avaient déclenché le différend et abouti à la fourchette n’ont pas été atteints, car ni le BTC ni le BCH ne sont devenus un moyen de paiement comme la monnaie fiduciaire, bien que le BTC ait été officiellement reconnu par El Salvador comme égal au dollar américain.

Amaury Sechet, fondateur du projet eCash et dictateur bienveillant (comme il s’appelle lui-même), était au cœur des événements qui se sont déroulés il y a quatre ans. Aujourd’hui, eCash représente la poursuite du développement de Bitcoin, combinant les meilleurs aspects de BTC, BCH et BCHA. J’aime entretenir un certain espoir que Sechet sera en mesure d’atteindre les objectifs que ces projets se sont fixés.

Les solutions des dictateurs

Satoshi Nakamoto n’a jamais été un démocrate. C’est ainsi qu’il a réussi à créer Bitcoin. Puis Satoshi est parti et Bitcoin a commencé à piétiner sur place. Amaury Sechet, Développeur & Créateur BCH

L’histoire du développement du Bitcoin et de la formation de cette crypto-monnaie en tant que première forme d’argent numérique ne s’arrête pas aux événements qui se sont déroulés il y a quatre ans, comme décrit ci-dessus. On peut dire que le développement ne s’est jamais vraiment arrêté et que des décisions parfois difficiles et impopulaires ont été nécessaires, et ont dû être prises par une seule personne.

Satoshi Nakamoto a rencontré de tels problèmes dans le passé, et Amaury Sechet fait face aux mêmes problèmes aujourd’hui. À première vue, prendre des décisions à lui seul dans un projet décentralisé peut sembler une idée douteuse, mais cela aide en fait à obtenir du succès.

Amaury Sechet, fondateur du projet eCash et dictateur bienveillant (comme il s’appelle lui-même), était au cœur des événements qui se sont déroulés il y a quatre ans. Aujourd’hui, eCash représente la poursuite du développement de Bitcoin, combinant les meilleurs aspects de BTC, BCH et BCHA. J’aime entretenir un certain espoir que Sechet sera en mesure d’atteindre les objectifs que ces projets se sont fixés.

L’avenir de la monnaie numérique

L’argent numérique deviendra la monnaie du futur, tout comme le fiat est la monnaie d’aujourd’hui. Il deviendra un instrument à part entière de l’économie. Il est également probable que la migration vers la monnaie numérique n’impliquera pas seulement la numérisation de l’argent liquide, mais se poursuivra pour atteindre des niveaux de progrès comparables à la transition de la puissance au moteur à combustion interne.

J’aime croire qu’une telle monnaie numérique sera fiable, protégée de l’inflation et pratique à utiliser au quotidien, et qu’elle devrait également être construite sur la base d’une technologie presque parfaite et évolutive qui peut devenir mondiale.

Avec l’argent numérique comme planche de surf, l’avenir deviendrait imparable, même si les banques centrales sont capables d’entraver leur propagation jusqu’au développement et au lancement des monnaies numériques d’État. Seul le temps nous dira quelle forme numérique d’argent deviendra dominante – des pièces de monnaie alternatives, BTC ou une itération d’un “yuan numérique” émis par l’État.