L’histoire de la NFL a été écrite lorsque Josh Allen a été limogé dimanche

Les fans de la NFL ont vu quelque chose qu’ils n’avaient jamais vu auparavant lorsque le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen a été limogé lors du match de dimanche contre les Jaguars de Jacksonville. Allen a été limogé par un ailier défensif des Jaguars qui porte également le nom de Josh Allen. Selon StatMuse, c’est la première fois dans l’histoire de la NFL qu’un quart-arrière est limogé par un joueur portant le même nom.

Non seulement le QB des Bills a été limogé par l’ailier défensif des Jaguars, mais le quart-arrière Josh Allen a été intercepté et plaqué par son homologue. Le joueur de ligne défensive Josh Allen a également récupéré un échappé du joueur vedette des Bills, ce qui fait du 7 novembre une journée officieuse de Josh Allen. Le jeu de Josh Allen des Jaguars a aidé l’équipe à remporter une énorme victoire de 9-6 sur les Bills. Et après le match, le Bills QB s’est blâmé pour la défaite.

Le 7 novembre sera désormais officiellement connu sous le nom de Journée nationale Josh Allen. — Josh Allen limogé par Josh Allen

— Josh Allen taclé par Josh Allen

— Josh Allen intercepté par Josh Allen

– Josh Allen échappé récupéré par Josh Allen pic.twitter.com/pUdhBGljao – StatMuse (@statmuse) 7 novembre 2021

« Je ne veux pas perdre, je ne veux pas perdre de matchs », a déclaré Allen des Bills, selon le site officiel de l’équipe. « J’ai l’impression que j’aurais pu mieux jouer. J’aurais pu aider notre équipe et nous mettre dans de meilleures situations, et je ne l’ai pas fait. Donc, je suis plus frustré par moi-même qu’autre chose. Je dois être meilleur pour cette équipe. »

Quant à Allen des Jaguars, il espère que la victoire de dimanche mènera à plus de victoires cette saison. « Nous devons nous appuyer sur cela, nous allons nous appuyer sur cela », a-t-il déclaré sur le site officiel de l’équipe. « Quand nous sommes sur nos affaires, nous pouvons être une très bonne défense et cela s’est montré aujourd’hui. Notre ligne défensive peut aller contre n’importe quelle ligne offensive à tout moment de la semaine et arrêter n’importe quelle course, arrêter n’importe quelle passe si nous faisons ce que nous devons faire . »

NFL Films a capturé tous les moments forts de la journée Josh Allen contre Josh Allen.pic.twitter.com/ZPWCavKIcF – Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 8 novembre 2021

Josh Allen des Bills, 25 ans, a été repêché par l’équipe n ° 7 au classement général en 2018. Il est devenu l’un des meilleurs quarts-arrière de la ligue, atteignant le Pro Bowl et la deuxième équipe All-Pro l’année dernière tout en menant les Bills. au match de championnat de l’AFC. L’année dernière, Allen a lancé pour 4 544 verges et 37 touchés avec une note de 107,2 passeurs. Josh Allen des Jaguars, 24 ans, a été repêché au 7e rang par l’équipe en 2019. Il a été nommé au Pro Bowl lors de sa saison recrue après avoir inscrit 10,5 sacs en 16 matchs. En 2020, Allen n’a joué que huit matchs en raison d’une blessure au genou.