L’histoire de la pandémie de Biden | Ligne électrique

Dans sa chronique Best of the Web du 29 novembre « L’histoire de la pandémie partisane de Biden », James Freeman du Wall Street Journal a repris les remarques du président Biden la veille sur la variante Omicron (transcription ici). Les remarques de Biden ont implicitement saccagé la gestion de l’épidémie par le président Trump d’une manière caractéristique peu gracieuse, ingrate et malhonnête. Je l’appelle « La variante Biden ». Freeman écrit dans un esprit plus impartial (liens omis) :

Au lundi [White House press] événement le sujet était Covid mais malheureusement l’approche Biden était la même [i.e., purveying “whoppers”]. « Il y a un an, l’Amérique se débattait contre la première variante de Covid », a affirmé M. Biden.

Cette nouvelle affirmation de Biden est plus une déclaration d’opinion qu’une affirmation de fait. Mais cela soulève toujours la question de savoir dans quelle mesure le président a tenu sa promesse d’honnêteté susmentionnée [“When I was elected I said I would always be honest with you”].

Que se passait-il exactement il y a un an ? Le 30 novembre 2020, Peter Loftus du Journal a rapporté :

Moderna Inc. a déclaré avoir demandé lundi aux régulateurs de la santé américains et européens d’autoriser l’utilisation de son vaccin Covid-19, après qu’il s’est avéré efficace à 94,1% dans une analyse complète d’une étude pivot. Le calendrier maintient le vaccin sur la bonne voie pour devenir peut-être le deuxième à être utilisé aux États-Unis d’ici la fin de l’année – après un déjà sous examen réglementaire de Pfizer Inc. et BioNTech SE – avec une inoculation disponible pour le grand public probablement au printemps ou en été. Moderna a déclaré que certaines doses pourraient également être disponibles en Europe en décembre… Les progrès sont remarquablement rapides pour les vaccins, accomplissant en quelques mois ce qui prend généralement une décennie. Défiant les prédictions de personnes comme Joe Biden et Anthony Fauci, l’industrie pharmaceutique, avec une énorme aide de l’opération Warp Speed ​​de l’administration Trump, venait de remporter un énorme triomphe scientifique. L’effort de Trump a produit un autre miracle de vacances en décembre en motivant d’une manière ou d’une autre les bureaucrates de la Food and Drug Administration des États-Unis à approuver rapidement les vaccins pour une utilisation d’urgence. La distribution a ensuite augmenté plus rapidement que beaucoup ne l’avaient prévu.

Malheureusement, il y a encore un an, il était clair qu’il y aurait un certain scepticisme parmi les destinataires potentiels des vaccins. Six jours avant le rapport de M. Loftus, Jimmy Vielkind du Journal rapportait :

Près d’un quart des New-Yorkais disent qu’il est peu probable qu’ils prennent un vaccin contre le coronavirus lorsqu’il sera disponible, selon un sondage publié mardi. Vingt-quatre pour cent des 803 électeurs de l’État de New York interrogés par le Siena College Research Institute la semaine dernière ont déclaré qu’ils ne prendraient probablement pas ou certainement pas de vaccin contre le coronavirus s’il était approuvé par la Food and Drug Administration… Le porte-parole de Sienne, Steven Greenberg, a déclaré que l’enquête a révélé que le soutien au vaccin était « indépendamment du parti, de la région, de la race, de l’âge, de la religion, du sexe ou même de qui ils ont soutenu lors de l’élection présidentielle ». Même après approbation, la distribution de masse prendra des mois. Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a déclaré en octobre qu’il s’attendait à ce que les gens soient sceptiques quant au fait que les approbations de la FDA pourraient être influencées par le président Trump, qui a applaudi le déploiement rapide d’un vaccin. Le gouverneur démocrate a formé un panel d’experts de l’État pour examiner toute décision de la FDA, et il a critiqué les plans de distribution de vaccins de l’administration Trump.

Malheureusement, M. Cuomo n’était pas le seul à s’être efforcé de saper la confiance du public dans les vaccins. « Biden, saisissant les inquiétudes d’un vaccin précipité, met en garde Trump ne peut pas être digne de confiance », a annoncé un titre du New York Times de septembre. Sydney Ember a rapporté :

Avec près de 200 000 décès dus au coronavirus aux États-Unis, Joseph R. Biden Jr. a agressé mercredi le président Trump pour avoir fait de la politique avec un vaccin potentiel contre le coronavirus, affirmant qu’il ne faisait pas confiance à M. Trump pour déterminer quand un vaccin était prêt pour les Américains. « Soyez clair : je fais confiance aux vaccins », a déclaré M. Biden. « Je fais confiance aux scientifiques. Mais je ne fais pas confiance à Donald Trump, et en ce moment, le peuple américain non plus. »

La colistière de M. Biden, la sénatrice Kamala Harris (D., Californie), avait partagé un message tout aussi imprudent, y compris dans une interview en septembre avec Dana Bash de CNN. [quotation omitted].

Espérons que M. Biden et Mme Harris apporteront des contributions plus positives à la santé publique cette année qu’ils ne l’ont fait l’année dernière.

Pour commencer, M. Biden devrait oublier davantage de masques et de mandats et exiger que sa FDA approuve immédiatement ce qui semble être un traitement Covid très efficace – ou explique clairement au public pourquoi il ne le sera pas. Que M. Biden puisse ou non tenir sa promesse d’honnêteté, il peut au moins être tenu responsable.