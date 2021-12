L’histoire de la photo de Carmen Salinas et Isela Vega qui a surpris tout le monde – El Sol de México

Hier soir, jeudi, le décès de l’actrice a été annoncé Image de balise Carmen Salinas, l’une des actrices les plus appréciées au Mexique.

Carmen Salinas était l’une des meilleures amies de l’actrice également Isela Vega, décédé en mars 2021.

Les deux actrices ont eu une carrière longue et réussie, à la fois au cinéma, à la télévision et au théâtre.

Carmen Salinas a déclaré qu’à une occasion, elle avait été invitée à parrainer l’équipe de baseball Diablos Rojos « A cette occasion, j’ai été invitée à parrainer la grande équipe de baseball LOS DIABLOS ROJOS DEL MEXICO, j’ai demandé à ma chère sœur Isela Vega de m’accompagner !!! Et elle était ravie de moi, elle était tellement excitée qu’elle a levé les bras en criant # Vive les Diables rouges et ils sont devenus fous dans le stade quand ils ont vu que ses beaux seins sortaient et que les Diables rouges gagnaient ! Moment inoubliable », a rappelé Carmen Salinas sur son compte Instagram.