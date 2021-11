L’histoire de la première apparition de la Suède à l’euro : si proche de la gloire

Bien qu’elle ait fait ses débuts en Coupe du Monde de la FIFA dès 1934, la Suède n’a disputé aucun championnat d’Europe jusqu’à ce qu’elle se qualifie en tant qu’hôte de l’édition 1992. La première apparition de la Suède à l’UEFA Euro à domicile était inoubliable. Explorons comment les Suédois sont devenus si proches de la gloire européenne.

Première apparition de la Suède à l’euro : si proche de la gloire

Succès de la phase de groupes

Lors de leur match d’ouverture contre la France, le défenseur Jan Eriksson a donné l’avantage à la Suède, mais la superstar Jean-Pierre Papin a refusé la victoire aux hôtes. Dans un tournoi organisé par la Suède, il était presque fatal que le Danemark soit dans le même groupe, et c’est exactement ce qui s’est passé. Les enjeux étaient élevés, les deux équipes considérant cela comme le match incontournable dans un groupe aussi compétitif. Dans ce match « incontournable », Tomas Brolin de Parme a assuré la victoire de la Suède face à ses ennemis jurés et meilleurs amis du sud.

Eriksson a marqué contre la France. Brolin a marqué contre le Danemark. Les deux ont marqué contre l’Angleterre, Brolin marquant l’un des plus grands buts suédois de tous les temps. Des dépassements superbes et rapides ont abouti à une superbe finition dans le coin supérieur. Voisins Les chances du Danemark semblaient sombres après avoir perdu des points contre l’Angleterre et perdu contre la Suède, mais une performance sensationnelle contre la France a maintenu le rêve d’une finale entièrement scandinave. La Suède et le Danemark se sont qualifiés pour les demi-finales devant la France et l’Angleterre. L’Allemagne, championne du monde en titre, attendait la Suède.

Demi-finale chagrin d’amour et triomphe du Danemark

Un autre Thomas (Hässler) donnait l’avantage aux Allemands et Karl-Heinz Riedle doublait la mise à l’approche de l’heure. Brolin a redonné espoir à la Suède sur penalty cinq minutes plus tard, mais le deuxième but de Riedle et le troisième de l’Allemagne l’ont éteint. Le but de Kennet Andersson à la 89e minute n’a servi qu’une consolation, mais ce ne serait pas la dernière fois que les fans le verraient sur la scène internationale. Comme le destin l’a voulu, le Danemark est finalement devenu champion dans une compétition organisée par la Suède, mais les hommes en bleu et jaune ont vaincu les Danois lorsqu’ils se sont affrontés, ce qui compte presque plus que de remporter le titre lui-même. Et la Suède a bien fait d’atteindre les demi-finales de son premier tournoi Euro. Il s’agissait également de la première vitrine d’un tournoi majeur de cette génération suédoise dorée, offrant un échantillon de ce à quoi le monde pouvait s’attendre aux États-Unis deux ans plus tard.

Photo principale

Intégrer à partir de .