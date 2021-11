L’histoire de la signature épique des Moody Blues

Dans le vol intemporel de Le blues moody, « Nuits en satin blanc » est un tel classique qu’il est étrange de raconter la progression lente, presque chancelante, de cette ballade épique lors de sa première sortie. La chanson de Justin Hayward et son album parent, les Moodies’ changement de carrière Days Of Future Passed, sont tous deux sortis le 10 novembre 1967 – et pendant les premières semaines de leur vie, la somme totale de leur présence dans les charts britanniques était précisément nulle.

Mais peu à peu, le nouveau mariage d’ingrédients pop et orchestraux du groupe a commencé à faire tourner les têtes. Avec les attraits supplémentaires des effets de clavier de Mike Pinder sur le Mellotron, peu utilisés dans la musique populaire à ce moment-là, et de la flûte de Ray Thomas, le single et l’album ont commencé à captiver l’imagination du public et des médias.

« Satin » a peut-être connu des débuts incertains, mais peu de singles ont connu un succès aussi récurrent et multiforme, à la fois au Royaume-Uni et dans le monde. Après avoir attiré le soutien de la radio, le single sur le label Deram de Decca a finalement atteint le Top 50 britannique au cours de la première semaine de 1968, environ sept semaines après sa sortie. C’était la première apparition dans les charts de la nouvelle formation des Moodies, réorganisée avec l’ajout de Hayward et John Lodge. C’était aussi la première fois que le nom du groupe figurait sur la liste des célibataires britanniques depuis plus de deux ans, puisque « Everyday » boitait au n ° 44.

Même alors, « Satin » a tout juste grimpé sur le dernier échelon du Top 50, comme Les Beatles a continué au n ° 1 dans la nouvelle année avec « Hello Goodbye ». La ballade a ensuite grimpé au n ° 35, faisant des progrès moins que spectaculaires au cours des semaines à venir avant de s’arrêter au n ° 19 sur le graphique du 20 février. Il s’en sort bien mieux ailleurs, allant jusqu’au n°1 en 1968 aux Pays-Bas, et atteignant le Top 10 en Autriche, Belgique et Suisse, et le Top 20 en Allemagne.

Une histoire de graphique continue

L’activité initiale au Royaume-Uni a suffi à lancer Days Of Future Passed, qui est apparu pour la première fois dans les best-sellers fin janvier 1968 et a atteint le n ° 27 en février et en mars. L’album est réapparu de temps en temps au cours des années suivantes, faisant sa dernière représentation en 1973. À ce moment-là, avec les Moodies établis comme un album majeur et une force de tournée, « Nights In White Satin » était tardivement devenu un énorme succès, atteignant No .2 dans Billboard et n°1 dans le compte à rebours du rival Cash Box.

Écoutez le meilleur des Moody Blues sur Apple Music et Spotify.

Ce succès transatlantique, à son tour, a incité la première réédition de « Satin » au Royaume-Uni, où il s’est à nouveau inscrit dans les charts et est devenu un succès beaucoup plus important pour la deuxième fois. La chanson a passé trois semaines dans le Top 10 à la fin de 1972 et au début de 1973, se classant au 9e rang. En 1979, il a encore augmenté, dans une nouvelle course de 12 semaines qui lui a donné cinq semaines supplémentaires dans le Top 20 et un sommet n ° 9.

Cet enregistrement historique a même réussi une autre semaine de classement en 2010, poussé par une interprétation de la chanson par l’éventuel vainqueur de la série X Factor de cette année, Matt Cardle. Ces draps de satin qui ont inspiré Justin Hayward étaient faits du matériau le plus durable.

