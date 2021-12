L’histoire de la tournée finale de Bob Marley

A l’été 1980, Bob Marley était au sommet de ses pouvoirs. Il venait de sortir son huitième album pour Island, l’Insurrection militante et spirituelle. Alors que la figure de proue du reggae frappe à nouveau les arènes européennes, le triomphe serait sûrement le seul résultat. Son groupe, The Wailers, et son groupe vocal, Les I-Trois, étaient une expérience joyeusement rythmée, une unité magnifiquement souple affinée par des années sur la route et inspirée par le charisme de leur leader. La voix émouvante et glorieusement entraînante de Bob a amené le public à un état de bonheur. La simple apparition de sa silhouette dreadlockée sur scène a incité les fans à oublier leurs problèmes et à danser.

Insurrection en direct ! témoigne de l’exaltation et de l’énergie de la dernière tournée de Bob Marley. Il est également traversé d’une certaine quantité de pathétique. Marley luttait contre un cancer de la peau mélanome tout au long de tout cela. Mais si Bob savait que ses jours sur terre étaient comptés, il ne le disait pas. Même les amis et la famille ignoraient à quel point la santé de la superstar du reggae était mauvaise. Pour Bob, la tournée Uprising était simplement une autre occasion de « faire le travail », racontant la gloire de Rastafari et appelant à l’égalité et à la dignité pour tous. Il ne s’arrêterait pas jusqu’à ce que son corps lâche. Malgré sa mauvaise santé croissante, le message de Bob est passé haut et fort. Ses performances étaient électrisantes.

Écoutez Uprising Live de Bob Marley ! à l’heure actuelle.

Enregistré au Westfalenhalle de Dortmund le 13 juin 1980, trois jours après la sortie de Uprising lui-même, Uprising Live! vous donne une idée de ce qu’était l’émission de Bob Marley & The Wailers. Il révèle un rassemblement de fidèles, réunis pour entendre Bob interpréter ses classiques fascinants tels que la combinaison de « War » et « No More Trouble », le subtilement funky « Work » et l’hymne rebelle « Get Up, Stand Up ». Il y a les tubes : « Could You Be Loved », détendu et léger ; « Jamming » et un somptueux « No Woman, No Cry », qui reste émouvant. Fidèle à la nuit elle-même, l’album s’ouvre sur quatre morceaux de The I-Threes : « Precious World », « Slave Queen », « Steppin’ Out Of Babylon » et « That’s The Way Jah Planned It ». Dans un contexte différent, ce seraient des moments forts, mais ici, ils constituent une entrée piquante.

« Redemption Song », la ballade qui est devenue l’adieu de Marley, est le morceau le plus captivant, offrant un arrangement radicalement différent de la version originale de l’album. L’icône rasta l’a interprété à la guitare acoustique avec conga à l’appui, passant rapidement à une interprétation a capella. Ses réflexions sur l’héritage empoisonné de l’esclavage résonnaient sans médiation dans l’auditorium avant que le groupe ne se joigne à la salle. Il n’y a aucun sens de spectacle ici, aucun artifice ; Bob dit juste ce qu’il faut dire.

Dortmund était la 11e étape d’un programme de tournées européennes d’été de 34 dates. Le 16 septembre 1980, Bob Marley & The Wailers ont donné un concert à Boston, conçu comme la salve d’ouverture d’un itinéraire américain tout aussi frénétique. Bob s’est effondré en faisant du jogging dans Central Park, après avoir terminé deux spectacles au Madison Square Garden. Il ne put réussir qu’une seule représentation de plus, à Pittsburgh le 23 septembre. Bob passa ses jours restants à combattre le cancer qui le gagnerait le 11 mai 1981, à seulement 36 ans.

Il est tentant de considérer la tournée Uprising comme le dernier hourra de Bob Marley, mais le chanteur ne l’a pas vu de cette façon. Il comprenait son rôle de messager du rastafarisme et ne croyait pas à la mort. Il savait que son travail vivrait. Il a depuis accumulé des millions de fidèles, attirés par la capacité de Bob à transmettre des idées et des émotions complexes d’une manière que tout le monde peut comprendre et aimer. L’adoration qu’il a reçue à Dortmund, pratiquement tangible sur Uprising Live !, se poursuit.