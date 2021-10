L’histoire de la vie de Bob Marley racontée dans une nouvelle comédie musicale dans le West End de Londres

Les chansons et l’histoire de la vie de la légendaire star du reggae jamaïcain Bob Marley arrivent dans le West End de Londres dans une nouvelle comédie musicale célébrant son héritage.

Lève-toi, lève-toi ! La comédie musicale Bob Marley, qui sera présentée en première au Lyric Theatre ce mois-ci, suit l’ascension de Marley des ghettos de Kingston à la célébrité internationale.

« Nous essayons vraiment de montrer le cœur de l’homme, en essayant de montrer ce qui l’a vraiment motivé et pourquoi il a fait les choix qu’il a faits », a déclaré à . le réalisateur de l’émission, Clint Dyer, lors d’une avant-première à la presse jeudi.

« Ses tendances politiques sont venues de sa situation. Et donc nous essayons de donner le contexte dans lequel une superstar mondiale du tiers-monde est née. »

L’acteur et dramaturge britannique Arinze Kene joue Marley, enfilant ses dreadlocks de marque et affichant les mouvements et les manières qu’il a étudiés dans des vidéos et des photos d’archives. Assumer le rôle était intimidant, mais Kene a déclaré qu’il avait sauté sur l’occasion pour raconter l’histoire d’un de ses héros d’enfance.

Il était également ravi de revenir sur scène après la fermeture des cinémas à travers le pays par la pandémie de COVID-19.

« Il n’y a rien de tel que la performance en direct, vous savez, gardez votre Netflix et votre Amazon et Hulus et quoi que ce soit, mais il n’y a rien de tel que d’être ici et de le voir en direct, une performance qui ne peut jamais être répétée », a-t-il ajouté à ..

Lève-toi, lève-toi ! La comédie musicale Bob Marley, qui a été écrite par Lee Hall, a commencé ses avant-premières au Lyric Theatre le 1er octobre, la soirée d’ouverture officielle du spectacle étant fixée au 20 octobre.

Le mois dernier, « Musique rebelle » le huitième épisode de la série documentaire en 12 parties Legacy, nominée par les Webby, a été créée sur la chaîne YouTube officielle de Bob Marley. L’épisode présente vingt-neuf personnalités et membres de la famille partageant des idées sur l’histoire et l’impact de l’activisme politique et social de Bob Marley. La série de vidéos fait partie des célébrations commémorant le 75e anniversaire du légendaire Bob Marley.

Achetez ou diffusez The Capitol Sessions ’73.