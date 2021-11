l’histoire de la Voie Lactée est modifiée

26/11/2021 à 13:53 CET

La La mission Gaia de l’ESA a fourni de nouvelles données qui pourraient obliger les astronomes à repenser l’histoire de la Voie lactée : les galaxies naines qui l’entourent ne seraient pas là pratiquement dès leur formation, comme on le pensait jusqu’à aujourd’hui. Ce serait plutôt votre première « visite & rdquor; et ils seraient récemment arrivés pour les temps cosmiques.

Ongle galaxie naine c’est une petite galaxie composée de plusieurs millions d’étoiles, pouvant aller jusqu’à quelques milliards. En revanche, « standard & rdquor; ils ont plusieurs milliards d’étoiles, voire des centaines de milliards. A l’autre extrême, le « géant & rdquor; ils peuvent être constitués de milliards d’étoiles. La Voie lactée, par exemple, est composée de 200 à 400 milliards d’étoiles.

Dans notre amas de galaxies, nommé Groupe local, il est possible de trouver de nombreuses galaxies naines. Certaines d’entre elles sont en orbite autour d’autres galaxies plus grandes : elles sont appelées galaxies satellites. Pendant des décennies, on a pensé que les galaxies naines entourant la Voie lactée étaient piégées en orbite autour d’elle, et elles ont été nos compagnons constants pratiquement depuis l’émergence de cette région de l’univers.

Des données plus précises

Désormais, les mouvements de ces galaxies naines ont été calculés avec une précision maximale, à partir des données fournies par la mission Gaia. Les résultats sont surprenants : 40 de ces petites galaxies, sur un total approximatif de 50 qui composent notre voisinage cosmique, ont atteint le site qu’ils occupent au cours des derniers milliards d’années, et peu de temps avant comme on le pensait auparavant. En outre, ce ne sont pas des satellites de la Voie Lactée.

Comme expliqué dans un communiqué de presse et dans une nouvelle étude publiée récemment dans The Astrophysical Journal, il est probable que certaines de ces galaxies naines « accostent & rdquor; à l’orbite de la Voie lactée à l’avenir, en raison de l’influence gravitationnelle d’une structure plus grande. Cependant, d’autres continueront leur voyage vers d’autres parties de l’univers et « sauveront & rdquor; leur vie : en intégrant dans l’orbite d’une galaxie plus grande, les galaxies naines au fil du temps se désintégrer et disparaître.

Avec les nouvelles données de Gaia, qui confirment que le flux d’énergie et la vitesse des galaxies naines autour de la Voie lactée ne correspondent pas au comportement d’une galaxie satellite, un autre fait était crucial pour concrétiser cette découverte : l’histoire de la Grand Nuage de Magellan (LMC).

Jusqu’en 2000, le Grand Nuage de Magellan était considéré comme un satellite de la Voie Lactée, malgré ses dimensions plus importantes par rapport à cette classe de galaxies. Cependant, il y a deux décennies, il a été confirmé que la vitesse qu’il maintenait l’empêchait de s’attacher gravitationnellement à notre galaxie. De la même manière que cette découverte a changé la vision que l’on avait du Grand Nuage de Magellan, il pourrait en être de même en ce qui concerne le galaxies naines du Groupe Local.

Sujet connexe : Ils trouvent un nouveau voisin dans la Voie lactée.

Une nouvelle histoire ?

En plus de comprendre que l’énergie et la façon dont ces petites galaxies se déplacent nous obligent à redéfinir leur rôle dans la dynamique cosmique, une partie de l’histoire de la Voie lactée pourrait également être modifiée. On a toujours pensé que ses supposés compagnons éternels étaient là depuis le début par l’action du matière noire, qui a équilibré la force de marée générée par l’attraction gravitationnelle de la Voie lactée.

Maintenant on sait que ce n’est pas le cas, il faudra donc « réécrire & rdquor; partie de la histoire de la galaxie. Il est probable que le développement de nouvelles missions spatiales, avec des technologies encore plus avancées, puisse finir d’éclaircir le mystère.

Référence

Gaia EDR3 Mouvements corrects des nains de la Voie lactée. II Vitesses, énergie totale et moment angulaire. François Hammer et al. Le Journal d’Astrophysique 2021. DOI : https : //doi.org/10.3847/1538-4357/ac27a8

Photo de profil: la Voie lactée est entourée d’une cinquantaine de galaxies naines. Ils ont traditionnellement été considérés comme des satellites en orbite autour de la Voie lactée, occupant cet emplacement pendant plusieurs milliards d’années. Mais de nouvelles données de la sonde Gaia de l’ESA ont montré que la plupart de ces galaxies naines traversent la Voie lactée pour la première fois : ce sont de nouvelles venues, et ce ne sont pas des satellites. Crédit : ESA.

Vidéo et podcast: édité par Pablo Javier Piacente à partir d’éléments et de sources libres de droit. Crédits images vidéo : ESA / Yong Chuan Tan, Graham Holtshausen, Kota Hamori, Kristopher Roller et Casey Horner sur Unsplash.

Clip vidéo et podcast: ZakharValaha sur Pixabay Musique.