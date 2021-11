L’histoire de l’annonceur de l’UFC octogone Bruce Buffer se battant avec le poids welter classé Frank Trigg dans un ascenseur

Les mots « Il est temps » sont désormais synonymes d’arts martiaux mixtes grâce à la popularité et à la diligence de l’annonceur excentrique de l’octogone Bruce Buffer.

En tant que voix légendaire de l’UFC, Buffer a tout vu à l’intérieur de la cage et a été témoin de certains des plus grands moments du sport et a présenté ses plus grandes stars comme Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov et Jon Jones.

2019 Christian Petersen/Zuffa LLC

Buffer est avec l’UFC depuis 1996 et les nuits de combat ne seraient pas les mêmes sans ses tons doux

Doté d’un bon goût pour les costumes et d’une voix distinctive et en plein essor, le joueur de 63 ans est une légende du MMA.

Cependant, ce n’est pas parce qu’il n’a jamais participé à un combat UFC qu’il ne peut pas se débrouiller.

L’histoire légendaire de sa ferraille dans un ascenseur bondé avec le poids moyen de l’UFC Frank Trigg a élevé Buffer à de nouveaux niveaux de mystique alors que les rumeurs de ses prouesses en boxe se répandaient dans toute l’entreprise.

Dans le cadre de la nouvelle émission originale de la série UFC Fight Pass, Fightlore, diffusée en décembre dernier, Buffer et Dana White, le président de la promotion, ont donné leurs souvenirs de première main des événements sauvages de Las Vegas et de ce qui s’est réellement passé.

. – .

Frank Trigg a combattu dans les divisions poids welter et poids moyen de l’UFC, y compris dans l’un des combats préférés de White contre Matt Hughes en 2005

« Nous avions une émission télévisée Ultimate Fighter et nous étions à l’hôtel Hard Rock et nous venions de terminer l’émission », a expliqué Buffer.

« Je suis monté à [ex-commentator] La chambre de Mike Goldberg et Frank y était et nous sommes amis ! Nous avons décidé que nous allions sortir, dîner un peu et aller dans un club.

«Quand nous arrivons à l’ascenseur, les portes s’ouvrent et il y a Dana White et son agent de sécurité, puis Frank entre.

« J’adore les montres et Dana avait ce bracelet de montre vraiment cool et je dis, ‘Dana, quelle montre cool.’

« Tout d’un coup, j’ai reçu une balle dans le cou du poignet. Je me suis retourné et j’ai dit: ‘Frank tu m’as frappé, pourquoi m’as-tu frappé?’

. – .

Buffer est réputé pour ses costumes pointus et son slogan populaire « C’est l’heure ! »

« Il m’a dit la mauvaise chose. Il a dit ‘Eh bien, qu’allez-vous faire à ce sujet?’ J’ai juste réagi et je suis allé « pop, pop » – je l’ai frappé deux fois.

«Frank est revenu vers moi, m’a frappé plus fort et j’ai dû le frapper plus fort. C’était parti ! 10 étages ; qu’est-ce que cela prend – 15, 20, 25 secondes ?

« Tous les 10 étages, nous avons continué jusqu’au moment où il a jeté un genou en l’air et a mis un de mes amis à genoux ! Dana était contre l’ascenseur, je ne me souviens pas l’avoir vu. J’étais trop occupé à me concentrer sur ce qui se passait et l’adrénaline montait en flèche et c’est à ce moment-là que les portes ont commencé à s’ouvrir.

« J’ai juste levé les bras en l’air et j’ai dit : ‘Frank, c’est fini !’ J’ai regardé en bas et il y avait du sang sur ma chemise et mon pouce est décollé et vous pouvez voir l’os dans mon pouce.

. – .

Les blancs se sont contentés de s’asseoir et de regarder le combat se dérouler dans l’ascenseur

Buffer a appris les arts martiaux à l’âge de 13 ans vivant à Philadelphie, obtenant une ceinture verte en judo avant d’obtenir le statut de ceinture noire à Tang Soo Do.

L’ancien kickboxeur s’est peut-être retiré prématurément des combats, mais son patron a vu ses références de première main dans cet ascenseur.

« Frank Trigg, à l’époque, était un combattant UFC classé ! Il vient de le frapper à la gorge par le karaté », a ajouté White.

« Et Trigg a dit: » Ne parlez pas pendant que je parle. » J’étais comme, ‘oh merde’.

. – .

Trigg n’a pas apprécié l’intrusion de Buffer

« Le tampon l’a fait exploser et c’était allumé. Ils ont commencé à se donner des coups de poing et je me suis dit « Putain de merde ! »

«Je suis revenu dans le coin de l’ascenseur et j’ai juste regardé et je l’ai laissé partir.

« Ils ont arrêté de se battre dès que les portes de l’ascenseur s’ouvrent dans le hall ! La main de Buffer a été tranchée sur la montre de Frank Trigg.

« Ces deux-là se sont serré la main, se sont excusés et Buffer est allé à l’hôpital pour aller se faire des points de suture. »

Bruce est également le frère du célèbre annonceur de boxe Michael Buffer, les deux hommes partageant un amour des sports de combat.

Ayant commencé à travailler pour l’entreprise en 1996, Buffer a utilisé un épisode de Friends pour lui décrocher le poste à temps plein et a vu l’UFC devenir un géant tentaculaire du monde du sport pour rivaliser avec n’importe quelle entreprise et il restera dans les parages pendant un certain temps. pourtant, expliquant dans une interview l’année dernière que son amour pour le sport est toujours aussi fort.

La seule chose qui a arrêté une série impressionnante d’annonces des plus grands noms du MMA a été un combat de COVID qu’il a contracté en octobre, qui a mis fin à 25 ans sans jamais manquer un événement numéroté.

« Quand cette passion commencera à s’estomper, ce qui n’est pas mon cas, alors oui, c’est le moment où j’annoncerai probablement qu’il est temps pour moi de prendre ma retraite », a-t-il déclaré.

« Mais, je dirais que vous êtes coincé avec moi pendant au moins 10 ans. Je suis en pleine forme et reste en pleine forme. J’ai de la chance de faire ce que je fais.

Et il semble qu’il ait plus que gagné le respect de White pour rester dans l’immédiat.

Il a ajouté: « Je suppose que l’une des choses que j’ai vraiment aimé à ce sujet, c’est que Dana a vu qu’il n’avait pas de mauviette annonçant ses combattants dans l’octogone! »