L’histoire de l’argent et pourquoi Bitcoin est nécessaire

Au début, c’était du troc. Dix moutons en échange d’un demi-kilogramme de verre (oui, le verre était très cher à l’époque). Au fil du temps, transporter des moutons dans votre portefeuille est devenu de plus en plus difficile, c’est pourquoi nous avons inventé les pièces de monnaie. Initialement, ils valaient la même chose que le matériau à partir duquel ils ont été fabriqués. Nous avons utilisé de l’or, de l’argent et même du sel (d’où vient le mot salaire) comme moyens de paiement, et tout a fonctionné jusqu’à ce qu’il devienne trop compliqué de transporter suffisamment de métal pour payer, disons, une maison. Nous avons donc commencé à utiliser une représentation symbolique de ces actifs qui, c’était accepté, soutenaient la valeur de l’argent.

Ainsi, le facteur de conversion incorpore un ingrédient doux et insaisissable qui nous accompagnera pendant des siècles : la confiance. L’objet monétaire a cessé d’avoir une valeur en soi. Pourtant, une certaine autorité a garanti qu’il pourrait vous donner le montant correspondant d’un bien tangible de valeur plus ou moins universellement acceptée en échange de ces pièces et billets. Celui qui a déposé des dollars recevra des dollars, disons.

Ainsi, nous avons échangé des choses concrètes avec une valeur tangible contre des morceaux de papier de couleur qui représentaient une certaine quantité d’or ou d’argent. C’est pourquoi nous l’appelons l’argent ici. En d’autres termes, les poids.

Maintenant, pourquoi s’embêter à accumuler de l’or pour soutenir une pièce de monnaie ? Là, nous avons franchi une autre étape :

Les banques centrales sont nées dans les années 1930.

Les États-Unis ont séparé le dollar de l’or. Les nations ont commencé à fixer arbitrairement la valeur de l’argent.

Ou pas tellement ; c’est un peu plus compliqué. Mais, en simplifiant, au lieu d’offrir de l’or comme caution, les États se portent garants. Plus cet État est digne de confiance (c’est-à-dire les comportements de cet État en tant qu’État), plus sa monnaie sera stable.

Si vous voyez soudainement une radiographie expliquant pourquoi votre devise est sous-évaluée, oui, c’est pourquoi. Avec un supplément. Lorsque vous n’avez pas besoin de soutenir votre pièce d’or, vous pouvez imprimer autant de billets que vous le souhaitez. Ce n’est qu’après cela qu’il y aura beaucoup plus de morceaux de papier, et donc chacun sera inutile. C’est ce qu’on appelle l’inflation et nous avons la tendance pathologique à y voir une augmentation des prix ; C’est une tendance très fonctionnelle pour les États car, posé ainsi, il semble que la faute de l’inflation incombe aux fabricants de prix. Strictement parlant, ce qui se passe c’est que la monnaie perd de la valeur, et donc, le kilo de farine qui coûtait auparavant 20 feuilles de papier devient 40, puis 50, et maintenant 64. C’est la même chose, mais cela se traduit par plus de détails sur le papier car chaque morceau de papier est sans valeur.

Mais attention, ces problèmes sont moins linéaires qu’on ne le pense habituellement. Le problème de l’argent n’est pas mauvais en soi. Le point est pour ce qui est diffusé. Supposons que l’État investisse dans quelque chose qui encourage la production (énergie, eau, routes, chemins de fer, etc.). Dans ce cas, la quantité de farine, pour reprendre l’exemple précédent, augmentera également, et par conséquent, son prix doit être maintenu. , malgré le fait qu’il y ait plus de papiers, parce qu’il y a aussi plus d’offre.

Mais, sans entrer dans les détails, c’est le type de monnaie que nous utilisons aujourd’hui ; en anglais, c’est de la monnaie fiduciaire. Fiat est le subjonctif du verbe latin “fio”, qui ne signifie pas faire confiance mais “faire”. Traduit : « qu’il en soit ainsi ». En d’autres termes, de l’argent par décret. En effet, on utilise aujourd’hui une monnaie dont la valeur est fixée par décret. Bien sûr, si nécessaire, les lois heurtent de plein fouet la réalité. Mais nous mettrons cela de côté, pour ne pas dévier du sujet.

Dans la pratique, les papiers de couleur ont également disparu. D’abord, ils ont donné naissance aux cartes de débit et de crédit, non moins colorées, puis à de simples numéros sur les écrans d’ordinateur et aux moyens de paiement sur Internet, comme PayPal. C’est-à-dire que non seulement la valeur de votre argent n’est pas adossée à des biens spécifiques, mais votre argent en banque n’existe pas non plus sous forme de billets de banque. Le « physique », tel qu’il est malheureusement devenu populaire, est aujourd’hui rare dans le monde.

Par conséquent, en grande quantité, les actifs physiques sont suspects. Parce que? Parce qu’il est anonyme et fongible. Souvenez-vous de ces deux termes car ils apparaîtront à nouveau. C’est anonyme (personne ne peut retracer que vous avez payé cette barre chocolatée avec ce billet particulier), et le kiosque ne vous demande pas d’où vous avez obtenu la clé, et vous n’êtes pas non plus préoccupé par ce que le kiosque va faire avec ce billet . De plus, vous pouvez échanger un billet de 1000 contre deux billets de 500 et vous disposez toujours de 1000 pièces.

Pourquoi est-ce un facteur que l’argent physique est anonyme et fongible ? Car si vous payez avec votre carte de crédit, cette transaction est enregistrée et associée à votre identité. Vérifier? De même. Transférer? Quoi qu’il en soit, vous êtes coincé. Mais vous ne pouvez pas retracer l’argent (en fait, vous le pouvez, mais c’est difficile). C’est pourquoi la corruption et le crime l’aiment. Parfois, vous devez le laver, bien sûr; c’est-à-dire le réintroduire dans le circuit légal (l’argent, à moins qu’il ne soit faux, provient toujours du circuit légal) de manière à ne pas éveiller les soupçons. Vous pouvez faire quelque chose avec cet argent dans le monde civilisé (sinon, à quoi bon être un criminel millionnaire ?). Le corps peut être lavé précisément parce qu’il est consommable. C’est-à-dire qu’il peut être échangé contre n’importe quoi d’autre, même d’autres devises. Et parce qu’il est anonyme. Personne ne sait qui l’avait avant. Il ne s’en soucie même pas.

Bref, aujourd’hui nous utilisons de l’argent dont la valeur est décrétée par les Etats et médiatisée par des entités bancaires dans lesquelles nous plaçons notre confiance afin que personne ne triche. Cette confiance n’est pas toujours honorée, comme ceux qui ont subi des dévaluations,

En fait, les autorités monétaires centralisées – le système, comme on l’appelle – ne sont pas sans problèmes. La fraude, par exemple. Inflation. La corruption. Mais, étant donné la nature de la monnaie numérique, ils sont un mal nécessaire. Pas moi (mon avis est différent, et il est en dessous), mais le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

Nous n’avons aucune idée de qui est Satoshi Nakamoto, et tout indique qu’il n’est pas un individu mais une équipe de personnes. Pourtant, nous savons qu’il a signé un document publié en 2008 décrivant une méthode pour devenir indépendant des autorités monétaires centralisées. Dans l’introduction de ce document, Satoshi admet que de telles autorités sont nécessaires, malgré leurs défauts, vulnérabilités et défauts.

Pourquoi ces autorités sont-elles nécessaires ? Car tout ce qui est numérique peut être dupliqué et l’original et la copie sont identiques. Cela, avec l’argent, n’est pas une bonne idée, car vous pourriez utiliser les mêmes 1000 pesos pour acheter des choses différentes encore et encore. Vous n’auriez qu’à faire des copies de ces 1000 pesos numériques sur votre ordinateur. Tout ce que tu veux. Tentant, mais le système s’effondrerait en quelques minutes.

Ce problème d’argent numérique est appelé « double dépense ». Alors que ce serait impossible avec de l’argent physique, à moins de contrefaire des billets, et ce seraient de toute façon des billets contrefaits, ce n’est pas la même chose dépensée deux fois, c’est un problème qui n’a pas été trouvé, sauf pour ces autorités centralisées qui tiennent les registres des transactions et assurer le maintien du fair-play. Seulement, selon Satoshi, un tel système ne peut pas garantir un fair-play à 100 pour cent, donc à son avis, ce système devrait être supprimé. Pour cela, dit-il, vous devez remplacer le paiement électronique basé sur la confiance par un autre basé sur une preuve cryptographique.

Je sais que cela ressemble à de la poésie ésotérique et nous n’irons pas trop loin là-dedans maintenant. Pourtant, la vérité est que le problème de la double dépense était le bâton dans la roue de l’argent numérique décentralisé jusqu’à ce que Satoshi (génie ou grande équipe, peu importe) ait l’idée de créer Bitcoin. Nous y voilà.

Comment est-il garanti que le même bitcoin n’est pas utilisé deux fois ? Grâce à une technologie connue sous le nom de blockchain. Les transactions sont réglées dans une sorte de grand livre numérique dont les blocs sont liés les uns aux autres, tout comme les écritures d’un grand livre papier. Le chaînage, dans ce cas, signifie approximativement que chaque bloc contient le hachage du bloc précédent. Ceci, qui semble totalement indigeste, signifie quelque chose de très simple : pour modifier une transaction et, par exemple, utiliser deux fois le même bitcoin, il faut pirater tous les blocs après celui contenant la transaction sur laquelle on veut intervenir. Et cela est difficile pour la simple raison que cela consommerait tellement de calculs que cela coûterait plus d’argent qu’il n’est possible d’en obtenir, d’où le besoin de preuves cryptographiques. Satoshi le précise dans son article : le système est inviolable tant que les attaquants n’ont pas une capacité de calcul supérieure à celle nécessaire pour calculer les hachages de chaque bloc de la chaîne.

De plus, au lieu qu’il n’y ait qu’une seule copie du grand livre, il existe des milliers de copies de ce grand livre sur le réseau Bitcoin, et ces enregistrements sont publics. C’est un peu plus compliqué, mais à ne pas manquer : si quelqu’un voulait commettre une fraude au bitcoin, non pas un seul registre devrait être impliqué, mais des milliers. Il y a environ 10 000 nœuds sur le réseau Bitcoin, bien que certains spéculent que le nombre est plus proche de 100 000.

Je sais que je saute beaucoup de questions, mais pour ne pas avoir le vertige, si les crypto-monnaies fonctionnent, elles résolvent un problème historique : la double dépense. Et ils le résolvent à l’aide d’un logiciel open source et d’un grand livre décentralisé appelé blockchain qui garantit que chaque entrée réglée restera intacte une fois validée par le réseau. Le concept de blockchain remonte à 1982, et sa première application concrète était Bitcoin, avec l’article de Satoshi en 2008. En 2009, les bitcoins ont commencé à être utilisés dans le monde réel. Pour ainsi dire.

OK, que savons-nous jusqu’à présent? Ce Bitcoin est la première forme de monnaie entièrement numérique qui ne dépend d’aucune autorité monétaire centrale.

Cependant, tout ce qui brille n’est pas or, et nous pourrions ici consacrer plusieurs pages à divers problèmes dont souffrent les crypto-monnaies. Mais nous allons abréger. D’une part, le logiciel (mais pas le concept de blockchain) peut être mal implémenté et présenter des vulnérabilités. C’est ce qui est arrivé aux portefeuilles électroniques qui ont fait perdre beaucoup d’argent à de nombreuses personnes.

Mais il y a aussi des problèmes conceptuels. Toute l’idée derrière le bitcoin est basée sur le fait que vous devez décentraliser l’argent. Mes doutes sur les crypto-monnaies n’ont pas à voir avec la technologie blockchain mais avec l’idée de décentraliser l’argent. Sérieusement, c’est une question : pourquoi devons-nous éliminer le système et décentraliser l’argent ? Il est vrai que les crypto-monnaies sont plus transparentes, mais il est également vrai que nous payons des tonnes d’argent en impôts aux États, et l’une de leurs missions est de fournir une monnaie solide. Si un État ne peut pas le faire, le problème n’est pas l’argent centralisé en général, mais cet État en particulier.

Supposons également qu’un État ne puisse même pas fournir ses vulnérabilités intrinsèques (tout dans ce monde a des vulnérabilités inhérentes), une devise forte. Dans ce cas, je ne sais pas ce qu’il reste pour l’éducation, la santé, la défense des frontières et même les plus intelligents. Je veux dire, c’est juste de l’argent, les gars. Quoi qu’il en soit, nous pouvons en discuter jusqu’à demain, et quoi qu’il en soit, les crypto-monnaies doivent toujours remplacer l’argent traditionnel si jamais elles le font.

Idéologies mises à part, la chose la plus intéressante à propos de Bitcoin, du moins à mon avis, est la blockchain. Parce que, comme vous vous en doutez déjà, la technologie blockchain pourrait être utilisée pour valider et certifier non seulement les transactions monétaires, mais bien d’autres choses. Des œuvres d’art numériques, par exemple, qui, désormais, nous amènent au joyeux NFT, si à la mode en ce moment.