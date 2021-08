Comparer

Des anciennes pièces d’or au Bitcoin

Photo de icon0.com de Pexels

L’argent exprime l’importance que les gens y attachent. L’argent permet aux gens d’échanger indirectement des biens et des services, de communiquer le prix des biens et de fournir de la richesse aux gens à long terme. Avant l’argent, les gens achetaient et échangeaient des biens par le biais d’un système de troc, qui implique le commerce direct de biens et …