L’histoire de l’aria de Pavarotti

Même ces pourvoyeurs assidus de cruauté, les frères Grimm, n’ont jamais rien créé d’aussi sombre que l’intrigue de Puccinil’opéra de conte de fées Turandot, créé le 25 avril 1926 à La Scala de Milan. Mis à part les décapitations, les tortures et le suicide forcé, il reste assez de sadisme pour maintenir une conférence de psychiatres agitée pendant des décennies. Et pourtant, l’opéra contient également l’un des plus grands airs de ténor jamais écrits, qui est assuré de picoter même les épines les plus résistantes à l’opéra. Comment Puccini a-t-il rempli Nessun Dorma de tant d’amour et d’espoir, alors que le reste de l’opéra est si cruel? Faites défiler vers le bas pour découvrir l’histoire derrière le célèbre air mettant en vedette l’enregistrement immortel de Pavarotti.

«Nessun Dorma»: L’histoire derrière la célèbre Aria de Pavarotti Que signifie réellement «Nessun Dorma»?

Il est généralement traduit par «personne ne dormira» mais c’est en fait une phrase assez sophistiquée. Le verbe dormire («dormir») apparaît ici dans le type de subjonctif connu sous le nom de congiuntivo esortativo, qui suggère en réalité le sens «je désire que personne ne dorme». Mettez ça dans votre pipe et fumez-le, nerds de grammaire.

Mais pourquoi le chanteur désire-t-il que personne ne dorme? Quel est le problème avec le sommeil?

Il cite en fait sa bien-aimée princesse Turandot. Elle veut connaître le nom du beau goujon amoureux d’elle, juste pour pouvoir le tuer.

C’est un marié fou

Ça devient de plus en plus fou. C’est le point (voir ci-dessus) que la princesse dit à ses fidèles sujets: «Personne ne dormira ce soir (Nessun Dorma) tant que vous ne découvrirez pas son nom, sinon je tuerai chacun de vous. Et puis je le tuerai aussi. Elle a déjà décapité des centaines de prétendants, alors elle ne plaisante pas. Elle veut vraiment rester célibataire. Pensez à Attila la nonne.

Mais le ténor n’est pas découragé?

Nan. Il l’aime d’autant plus. Il réfléchit à ses mots «Personne ne dormira» puis continue dans l’air pour dire qu’il est sûr qu’il va gagner sa main le matin. Cette note de tête culminante à la fin (c’est un haut B) apparaît sur le mot vincerò qui signifie littéralement «je gagnerai».

Est ce qu’il?

Tu paries. Après un peu plus de soif de sang, Turandot vient le voir le matin et lui dit qu’elle a maintenant découvert son vrai nom. C’est l’amour’. (En fait, son nom est «Calaf» mais, hé, licence poétique et tout ça.) Elle se fond dans ses bras, et ils vivent heureux pour toujours. Malgré tous ces cadavres.

Cela semble étrange, mais alors beaucoup d’opéras parlent de mort et d’amour, je suppose

Puccini a commencé à travailler sur l’opéra en 1920, et une théorie est que l’œuvre est une réponse aux bouleversements de la Première Guerre mondiale.Le monde de Turandot est un lieu de cruauté et d’horreur absolues, mais l’amour existe toujours en son sein. Pour mon argent, c’est ce qui donne son pouvoir au «Nessun Dorma» de Puccini. Nous savons que la vie peut être tragique et brutale, mais nous voulons tous croire en l’amour et en la beauté du sacrifice de soi aussi. C’est un paradoxe que Puccini a profondément exprimé dans tous ses opéras.

Assez juste. Mais pourquoi n’avez-vous pas encore mentionné le football et le «Nessun Dorma» de Pavarotti?

Dois je? Eh bien, je suppose que je dois. La BBC a utilisé Luciano Pavarotti‘s enregistrement immortel de 1972 de «Nessun Dorma» pour promouvoir leur couverture de la Coupe du monde 1990, et tout le monde est allé doolally pour cela de manière considérable. D’une manière ou d’une autre, cela a touché un nerf. Dans ce contexte, vincerò a cessé de signifier «je gagnerai la main de Turandot en mariage» et est devenu «je gagnerai trois-rien».

Nessun Dorma a-t-il également gagné une renommée et une fortune encore plus grandes à Puccini?

Hélas non. Il est mort d’un cancer de la gorge avant de pouvoir terminer l’opéra Turandot, alors l’un de ses élèves l’a terminé à la place. Depuis, plusieurs autres compositeurs se sont également essayés. Lors de la première mondiale, le 25 avril 1926 à La Scala de Milan (plus d’un an après la mort du compositeur), le chef d’orchestre Arturo Toscanini a arrêté la représentation au moment où Puccini avait arrêté d’écrire, et le rideau est tombé.

Mais l’opéra est devenu populaire après ça?

Ça faisait. Mais cela a toujours été problématique aussi. Une difficulté est que le changement d’avis de Turandot semble arriver un peu trop vite pour être convaincant. Un autre est que son rôle exige des quantités insensées d’endurance et de puissance, et c’est l’un des plus difficiles à jouer de tout le répertoire soprano. C’est pourquoi les opéras ne le mettent pas aussi souvent que les autres opéras de Puccini comme Tosca ou La Bohème – au grand dam des ténors, qui aimeraient tous chanter «Nessun Dorma» jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison.

Et pourquoi la version de Pavarotti de «Nessun Dorma» est-elle si spéciale?

Il y a des centaines d’enregistrements fabuleux de cet air là-bas, mais Pavarotti a un buzz particulier, et pas seulement à cause de ce tournoi de football. Il est direct et passionné dans sa prestation: vous croyez vraiment qu’il veut dire ce qu’il chante. Son son est jeune et passionnant et vibrant, tout comme vous l’espérez d’un héros romantique fou. Et ce top B allongé est vraiment une merveille. Vous pouvez vraiment entendre la raison pour laquelle ces sons sont appelés «billets d’argent».

Et pourquoi la version des Trois Ténors de «Nessun Dorma» est-elle si spéciale?

Les trois ténors, Plácido Domingo, José Carreras et Luciano Pavarotti se sont associés pour leur première représentation commune le 7 juillet 1990 à Rome. La collaboration a été le début d’une renommée instantanée et quasi universelle pour le trio, dont le répertoire allait des airs d’opéra aux ballades napolitaines, en passant par les succès de Broadway et les chansons pop. «Nessun Dorma» a été joué deux fois pendant le concert de Rome – une fois en solo, et de nouveau en rappel, lorsque Pavarotti a été rejoint par Carreras et Domingo. L’album live original du concert, Carreras Domingo Pavarotti In Concert, a remporté le Grammy Award de la meilleure performance vocale classique en 1991 et est devenu l’album classique le plus vendu de tous les temps.

Il semble que Puccini savait vraiment comment faire passer un bon moment à son ténor

Curieusement, il a en fait écrit cette note de tête sous forme de demi-caisse – qui est une note rapide, terminée en un clin d’œil. Quelques ténors (malavisés) l’ont également chanté exactement comme il est écrit, et on dirait qu’ils crachent un sandwich. Non – si un ténor veut vraiment que le public s’évanouisse, pleure et halète, il ferait bien mieux de traire «Nessun Dorma» pour tout ce qu’il vaut. Tout comme l’inimitable Pavarotti.

