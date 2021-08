L’histoire de l’erreur de 161 millions de livres sterling de la légende de WrestleMania Hulk Hogan avec George Foreman Grill qui a augmenté la valeur nette de la légende de la boxe des poids lourds avec d’énormes revenus mensuels

Hulk Hogan a raconté deux histoires sur le fait de manquer l’opportunité commerciale d’une vie et l’énorme fortune qui s’ensuivit.

La populaire « Machine à griller à réduction de graisse Lean Mean » approuvée par George Foreman s’est vendue à plus de 100 millions d’unités depuis sa création il y a près de 30 ans.

Foreman a raccroché ses gants après avoir combattu Ali au cours d’une illustre carrière et a gagné des millions en ayant son nom sur le gril

Ayant débuté la boxe dans les années 1970, il devient le nouveau champion du monde poids lourds à 45 ans en 1994

On pense qu’il a rapporté à la légende de la boxe Foreman 200 millions de dollars (environ 161 millions de livres sterling).

En 2011, Hogan – l’un des plus grands noms de la lutte professionnelle – a raconté comment il a choisi de soutenir le « Hulkamania Meatball Maker » au lieu du grill.

Le fabricant de boulettes de viande a échoué sur le marché, tandis que le «George Foreman Grill» – lancé en 1994 – a grimpé en flèche.

WWE

Hulk Hogan (à droite) est l’un des plus grands noms de la lutte

Selon Hogan, 68 ans, une conversation entre lui et son agent s’est déroulée exactement comme ceci :

Agent : « Vous devriez entrer dans ces choses, les appareils de cuisine, mettre votre nom sur quelque chose. »

Hogan : “Eh bien, qu’est-ce que tu as ?”

Agent : « Eh bien, j’ai ce fabricant de boulettes de viande. Il martèle les boulettes de viande lorsque vous serrez les muscles des bras et serrez les poings l’un contre l’autre.

Hogan : « C’est fantastique, je veux le fabricant de boulettes de viande Hulkamania ! »

Agent : « Et l’autre chose ? Le gril ?

Hogan : “Ah, donne ça à ton autre client.”

Cependant, cette histoire est extrêmement différente de celle que Hogan a racontée dans son émission de télé-réalité, Hogan Knows Best.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait oublié le George Foreman Grill, l’ancien champion du monde de la WWE a répondu : « Arrêtez, ce n’est pas vrai ! Mes enfants étaient contrariés parce que je les récupérais toujours tard à l’école.

“Alors j’ai dit ‘Je vais battre toutes ces mamans de football aujourd’hui’ et je suis allé chez McDonald’s, j’ai pris une glacière, j’avais tout préparé et je suis arrivé à l’école à 14h30, au lieu de 15h30, et maintenant J’ai enfin toutes les mamans du football derrière moi et mes enfants sont ravis que je sois arrivé tôt.

Lean Mean vs Hulkamania

Ce sont deux des hommes les plus reconnaissables dans leurs sports individuels

GEORGES CONTREMAN

– Double champion poids lourd

– Intronisé au Temple de la renommée de la boxe

– Médaillé d’or olympique

– Des victoires notables sur Joe Frazier, Ken Norton et Michael Moorer

HULK HOGAN

– 12 fois champion de la WWE

– Intronisé au Temple de la renommée de la WWE

– Connu pour sa chute de jambe emblématique

– Matchs notables contre Andre The Giant, Ric Flair et The Ultimate Warrior

“Puis je rentre à la maison et j’appuie sur l’enregistreur de messagerie vocale de la vieille école et il dit:” Hé Hulk, c’est Sam Perlmutter, j’ai un grill et j’ai un mixeur et je vais vous appeler vous et George [Foreman] pour voir qui le veut.

«Je n’étais pas là pour répondre à l’appel, alors quand j’ai rappelé Sam, il a dit que George avait pris le grill.

“Donc, en gros, 550 millions de dollars plus tard, George a obtenu la” Lean, Mean Grilling Machine “et j’ai eu un mixeur qui, lorsque vous insérez des piles AA doubles, pète et s’éteint.”

Qui sait si l’une ou l’autre de ces histoires est vraie…

Lorsqu’on lui a demandé des éclaircissements sur les différentes versions des événements par un fan sur Twitter, Foreman a donné une réponse élégante.

La vraie histoire, c’est que Hulk Hogan parle du meilleur ami que j’aie jamais eu. Il pourrait faire un Hogan quoi que ce soit Fly, parce que j’achèterais https://t.co/vN8dqZ51it – George Foreman (@GeorgeForeman) 4 novembre 2017

Il a déclaré: “La vraie histoire est que Hulk Hogan parle du meilleur ami que j’aie jamais eu. Il pourrait faire un Hogan quoi que ce soit Fly, parce que j’achèterais.

Il n’est clairement pas inquiet d’avoir gagné plus d’argent qu’au cours d’une illustre carrière de boxeur qui comprenait des combats avec Muhammad Ali, Joe Frazier et Evander Holyfield.

Interrogé par l’AARP en 2014 s’il est vrai qu’il a gagné plus de 200 millions de dollars avec le gril, il a répondu : « Beaucoup plus.

« Il y a eu des mois où je recevais 8 millions de dollars par mois. »

Oui, nous sommes sûrs que l’amitié de longue date offre beaucoup de consolation au Hulkster…