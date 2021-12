l’histoire de leur amitié et de leurs adieux difficiles

Dès le début, ils ont cliqué. On dit que lors de ses premiers appels, la chanteuse a demandé un autographe, car son admiration pour l’actrice principale était sincère.

Carmen Salinas et Thalía étaient amies depuis plus de 30 ans. (Instagram / Thalía.)

L’amitié entre eux a duré plus de 30 ans et comportait un vœu inassouvi : celui Thalie fait Aventurera, un spectacle produit par Salinas.

Leur relation a également résisté à une certaine controverse. L’un d’eux s’est produit en 2016 lorsque le comédien s’est moqué d’elle parce qu’elle souffrait de la maladie de Lyme. « Eh bien, baignez les chiens! » A été sa première réaction avant d’apprendre qu’il avait contracté cette maladie en étant en contact avec des cerfs. « Avez-vous un peu de cerfs dans votre maison ? » Carmen.

Thalie Elle a découvert ce que son partenaire avait dit et est revenue dans une interview pour El Gordo y la Flaca : « J’aime profondément Carmen, c’est une amie de longue date, mais à cause d’une maladie si grave qui tue des centaines de personnes, elle le prend à la légère et blague, là sinon ».

Carmen Salinas s’est excusée auprès de Thalía pour s’être moquée de sa maladie. (Twitter / Carmen Salinas.)

“De mí se puede burlar de lo que sea, de que estoy cachetona, que estoy flaca, que estoy ojerosa, que le choca mi música o cómo actuó… hasta de mi matrimonio, pero de la enfermedad de Lyme, eso no se bien. Il faut s’informer ! », a-t-il déclaré Thalie.

Heureusement pour eux deux, l’actrice principale s’est excusée via Twitter et a révélé plus tard que l’interprète de « Raging » lui avait dit de ne pas s’inquiéter, car leur amitié et leur affection étaient avant tout.