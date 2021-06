L’histoire de l’Euro 2020 jusqu’à présent et un aperçu de la phase à élimination directe par Dream Island

Île de rêve est une plate-forme de jeu en ligne rémunératrice avec une équipe d’analyse de football professionnelle en place pour prédire et produire des commentaires sur les matchs à venir. Prédisez le prochain tour et gagnez des récompenses immédiatement.

Cristiano Ronaldo a marqué deux fois sur penalty alors que le Portugal s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 grâce à un match nul 2-2 contre la France, vainqueur du Groupe F.

Dans le groupe E, l’Espagne a battu la Slovaquie avec une victoire 0-5 en route vers les huitièmes de finale, se qualifiant deuxième avec la Suède en tête du groupe. Les autres grandes équipes des huitièmes de finale sont l’Italie, les Pays-Bas, la France, l’Angleterre, la Belgique, l’Allemagne et le Portugal.

En raison de la pandémie, il y a eu un changement dans le nombre de remplaçants autorisés, ce qui a aidé ces équipes avec une force en profondeur à bénéficier de cinq remplaçants au lieu des trois traditionnels. Nos experts en football de Dream Island s’attendent à ce que le vainqueur de ce tournoi soit l’une des huit équipes susmentionnées.

Pour la phase à élimination directe, l’équipe de Dream Island a préparé un résumé des huit meilleures équipes de milieux de terrain : Comme un certain nombre d’équipes ont atteint les huitièmes de finale malgré d’énormes points d’interrogation qui pèsent sur leurs performances. L’Angleterre peut-elle marquer assez pour gagner ? L’Allemagne peut-elle défendre assez bien pour gagner ?

Quelle équipe d’Espagne se présentera, celle qui a marqué un but contre la Suède ou celle qui a dépassé la Slovaquie par cinq ?

Pour les Italiens, le succès de Jorginho repose sur sa lecture du jeu et une excellente prévoyance qui oblige les adversaires à perdre le ballon. Il est relativement fort pour contrôler le rythme et orchestrer les attaques, cependant, il a du mal à contrôler le ballon, ce qui le rend incapable de pousser plus loin. Après le retour de Verratti, l’équipe italienne est encore plus forte.

Pour le Portugal, les champions en titre ont survécu au groupe de la mort, se qualifiant à la troisième place, et affronteront la Belgique, troisième de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, emmenée par Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Cristiano Ronaldo a été dans une forme sensationnelle jusqu’à présent et est le meilleur buteur de la compétition avec déjà cinq buts. La Belgique aura cependant envie de ses chances, surtout avec le Portugal qui semble fragile à l’arrière. Les champions ont encaissé six buts lors de leurs matches de phase de groupes et avec Pepe, 38 ans à l’arrière, Lukaku, De Bruyne et Hazard s’imagineront marquer.

L’Espagne n’est pas la force qu’elle a été lors des tournois majeurs précédents, son équipe traversant une phase de transition. L’équipe est largement inexpérimentée en ce qui concerne les finales majeures, mais elle a trouvé un moyen de se qualifier dès la phase de groupes après avoir tiré ses deux premiers matchs. Les points positifs pour les Espagnols sont qu’ils restent invaincus et n’ont encaissé qu’un seul but jusqu’à présent.

L’argent intelligent est toujours avec la France. Les Bleus ont une puissance de star sur le terrain, sont solides sur le plan défensif, peuvent frapper au comptoir et ont déjà prouvé qu’ils pouvaient gagner au plus haut niveau.

Lors d’une nuit avec plus de hauts et de bas que de montagnes russes, l’Allemagne avait besoin d’un égaliseur tardif pour s’assurer de passer de la phase de groupes pour une septième fois dans huit tournois internationaux majeurs. Le règne de Joachim Low semblait prêt pour une sortie prématurée de manière inattendue après avoir été mené 1-0 et 2-1 à Munich, le premier match d’Adam Szalai voyant l’Allemagne devenir l’une des quatre équipes à concéder la première dans leurs trois sorties de groupe, après la Turquie, le Nord Macédoine et Pologne. Lors des huitièmes de finale, il pourrait y avoir une chance de briller pour l’adolescent Jamal Musiala, qui est devenu le plus jeune joueur à faire une apparition pour l’équipe nationale allemande lors d’un tournoi majeur, à l’âge de 18 ans et 117 jours, lorsqu’il a affronté la Hongrie.

Bien que les Pays-Bas aient remporté les trois matchs, leurs adversaires dans le groupe étaient faibles. Les Pays-Bas se sont hissés à la première place du groupe C et affronteront la République tchèque en huitièmes de finale. Quant à l’Ukraine, elle a dû attendre nerveusement les résultats des trois derniers groupes mais grâce à la destruction de la Slovaquie par l’Espagne combinée à la victoire de la Suède sur la Pologne, ils ont c’est fini. Avec trois points et une différence de buts de moins un, ils terminent devant la Finlande et la Slovaquie qui ont toutes deux également marqué trois points.

Enfin, l’Angleterre qui a terminé en tête du groupe avec deux victoires et un match nul lors de ses trois premiers matchs – tout en n’encaissant aucun but. La créativité a rarement été la plus grande force de l’Angleterre, mais cela pourrait changer dans le temps pour un tournoi à l’été 2021. Cependant, ils sont encore plus forts qu’il y a trois ans. Les hommes de Gareth Southgate n’ont marqué que deux fois en phase de groupes et la forme de Harry Kane a été remise en question, l’attaquant enregistrant à peine un tir cadré lors des premiers matches. Ils affronteront maintenant leurs anciens ennemis, l’Allemagne, au prochain tour, mais après avoir vu les hommes de Low se qualifier pour les huitièmes de finale, l’Angleterre sentira qu’ils peuvent gagner le match nul, d’autant plus qu’il se joue à Wembley. Dream Island s’attend à ce que l’Angleterre et la France aillent loin et pourraient même atteindre la finale.

À noter, l’heureux gagnant de la ligue « Ismael » d’Inde, qui a remporté 2500 AED en jouant seulement 1 AED ! Ismael a été intrigué de jouer dans la ligue chanceuse après avoir vu des bannières Euro sur l’application ToTok, a voulu tester sa chance même avec aussi peu que AED1, et cela a fonctionné ! En tant que fan de football qui aime regarder les grands tournois, il était capable de prédire correctement tous les matchs avec une stratégie simple : de grandes équipes à gagner et un tirage au sort pour des équipes dont il n’était pas sûr comme l’Allemagne et la Hongrie.

huitièmes de finale

1 : Pays de Galles vs Danemark (samedi 26 juin, Amsterdam)

2 : Italie vs Autriche (samedi 26 juin, Londres)

3 : Pays-Bas vs République tchèque (dimanche 27 juin, Budapest)

4: Belgique vs Portugal (dimanche 27 juin, Séville)

5 : Croatie vs Espagne (lundi 28 juin, Copenhague)

6 : France vs Suisse (lundi 28 juin, Bucarest)

7 : Angleterre vs Allemagne (mardi 29 juin, Londres)

8 : Suède vs Ukraine (mardi 29 juin, Glasgow)

