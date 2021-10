L’histoire de l’hymne intemporel de Bob Marley

« Redemption Song » : il semble que tous ceux qui aiment la musique connaissent cette chanson. Il est Bob Marleyl’hymne des hymnes, un testament qui nous a été transmis à la fin de sa vie pour nous rappeler comment nous étions arrivés là où nous étions, juste ce qui nous manquerait quand son chanteur ne serait plus là, et pour nous aider à continuer dans son absence. Si cela vous semble exagéré, recherchez en ligne : il y a des milliers de personnes qui utilisent la musique de Bob Marley pour continuer à faire face aux exigences d’une vie dure et difficile.

Une exception, mais pas une aberration

L’idée que les chansons peuvent apporter la rédemption a fait écho au cours des siècles. Le misérable qui a été sauvé dans “Amazing Grace” a été sauvé de l’enfer par une chanson – “comme le son est doux”. Le crime épouvantable qu’il avait commis était le même que celui qui a affligé Bob Marley dans sa « Chanson de rédemption » : l’auteur de « Amazing Grace » était un esclavagiste ; Bob Marley était un descendant d’esclaves. Les chansons de Marley l’ont libéré, ont fait de lui quelqu’un – même s’il était bien conscient de l’esclavage mental qui peut encore exister même lorsque l’on dit que vous êtes libre.

Si « Redemption Song », dans lequel Marley s’accompagne seul à la guitare acoustique, est souvent considéré comme une exception dans le canon du chanteur, il ne s’agit pas d’une aberration. Bob, comme la plupart des musiciens de sa génération, a été influencé par le boom folk du début des années 60. Il était au courant de Bob Dylan, et son groupe, The Wailers, ont adapté “Like A Rolling Stone” pour leur propre “Rolling Stone”. Pour les Jamaïcains pauvres, posséder une guitare acoustique – qu’elle soit battue ou un instrument « boîte à cigares » fait maison – était tout ce à quoi ils pouvaient aspirer en matière d’expression musicale. Marley a écrit des chansons à la guitare acoustique, de sorte que de temps en temps, un disque dans un style plus doux émergeait du camp des Wailers. Ce n’est que lorsqu’il a signé avec Island en 1973 et qu’il a pu se permettre de diriger un groupe électrique permanent que cet aspect de sa musique a été largement mis de côté.

Quant aux paroles de “Redemption Song”, elles aussi suivaient un schéma familier, et leur thème n’était en aucun cas un détour par rapport à la norme reggae. Marley avait des liens avec des artistes de la Jamaïque et des États-Unis qui ont écrit des chansons abordant des concepts similaires. Bob Andy, avec qui Marley avait enregistré au Studio One dans les années 60, a abordé le concept d’esclavage mental dans sa brillante chanson de 1977 « Ghetto Stays In the Mind » : une fois que vous avez traversé une longue lutte, elle ne vous quitte plus. James Brown, l’homme soul qui a eu une forte influence sur Bob Marley dans les années 60, a parlé d'”une révolution de l’esprit” dans un titre d’album et sur le dernier couplet du single anti-drogue de 1972 “King Heroin”, qui décrivait la dépendance comme une forme d’esclavage. Toots et les Maytal, dont la carrière était parallèle à celle de Bob Marley & The Wailers, sans la percée majeure que Bob a réalisée, a sorti l’émouvante mais optimiste “Redemption Song” en 1973, appelant à la libération et cherchant les mots qui pourraient plaire à Dieu. Et l’hymne de Bob cite des citations de Marcus Garvey, en particulier les mots « Émancipez-vous de l’esclavage mental… nul autre que nous ne pouvons libérer nos esprits », qui sont tirés d’un discours de 1937 prononcé par le nationaliste noir et philosophe et activiste panafricain, né en Jamaïque. Le compagnon de label de Bob chez Island records, Lance de feu, a puisé une grande force et une grande inspiration dans les enseignements garveyites – et Spear est un admirateur de la musique de Bob Marley. En 1978, Bob lui-même a sorti un single en Jamaïque qui couvrait certains des mêmes problèmes, “Blackman Redemption”. Ainsi, loin d’être une exception, « Redemption Song » était au cœur de la musique jamaïcaine et de ses influences, même si son contenu rythmique différait de la plupart des reggae.

Un dernier testament

“Redemption Song” était une composition sérieuse parce que Bob savait que son temps sur Terre était sévèrement limité quand il l’a écrite. À l’été 1977, Bob avait reçu un diagnostic de mélanome malin sous un ongle d’orteil. Il avait décidé de ne pas se faire amputer l’orteil, comme l’avaient suggéré les médecins. Bob a continué à tourner, à écrire et à enregistrer, mais au bout de deux ans, il était malade, semblant décharné par rapport à la star dynamique du milieu des années 70. La mort était dans son esprit ; sa femme, Rita, a déclaré qu’il souffrait énormément et avait écrit du matériel qui “traitait de sa propre mortalité… en particulier dans cette chanson”.

Les premiers enregistrements de « Redemption Song » présentent les Wailers en accompagnement ; Bob a coupé au moins 15 versions avec son groupe fidèle en 1980. Il y avait aussi une prise acoustique et plusieurs coupes avec des paroles modifiées pour une utilisation par les systèmes de son reggae, comme c’est d’habitude dans la musique jamaïcaine. Certaines de ces versions étaient assez optimistes, utilisant ce qui est presque un rythme de ska.

C’est l’homme qui avait engagé Bob to Island, le patron et fondateur de l’entreprise, Chris Blackwell, qui a suggéré qu’une version acoustique pourrait avoir plus d’impact. Bob était d’accord – et ils avaient raison ; cette chanson n’avait pas besoin d’embellissement. C’est ainsi qu’une version acoustique de “Redemption Song” est devenue le morceau final de Soulèvement, le dernier album de Bob Marley & The Wailers sorti du vivant du chanteur. Un dernier testament, si vous choisissez de le voir ainsi.

Intemporel et inspirant

La chanson a pris en compte les propres sentiments de Marley à propos de sa triste disparition précipitée, de l’esclavage et de son impact sur l’esprit de ses descendants, sa religion et son destin (« Nous devons remplir le livre »), mais n’a pas oublié de s’adresser à ses fans. N’aie pas peur, dit la chanson. Votre existence n’est pas définie par les puissances mondiales, par la destructivité, par le mal ; votre but n’est pas dicté par le puissant, mais par le Tout-Puissant. Vos héros peuvent mourir, vous pouvez être opprimé, vous pouvez avoir l’impression que vous ne pouvez pas empêcher les mauvaises choses de se produire, mais l’univers est plus grand que cela. Rejoignez cette chanson. Vous avez le pouvoir de libérer votre esprit et votre âme. Vous pouvez être racheté.

Immédiatement frappantes dans le contexte de l’album, les qualités envoûtantes de “Redemption Song” ont fait passer son message. Le cancer a réclamé le corps de Marley en mai 1981, 11 mois après la sortie de Uprising. Il n’avait que 36 ans. Mais les disques et l’image de Marley ont continué à faire le travail de sa vie, et “Redemption Song” est maintenant considéré comme un hymne à l’émancipation, là-haut avec les disques les meilleurs et les plus vitaux avec un message – et, remarquablement, il l’a fait. ceci sans haranguer l’auditeur. Un homme en phase terminale qui avait grandi dans une pauvreté abjecte a livré un message vital de la manière la plus douce, et il résonne toujours dans le monde entier.

D’autres versions ont émergé, parmi lesquelles certaines des coupes enregistrées avec The Wailers, et de nombreuses prises en direct, dont la plus touchante a été enregistrée lors du dernier concert de Marley, à Pittsburgh, le 23 septembre 1980. Deux jours plus tôt, il s’était effondré en faisant son jogging. a New York; Déjà gravement malade, l’enregistrement de Pittsburgh a trouvé Bob présentant son chef-d’œuvre comme “cette petite chanson”. Les tambours Conga le rejoignent, tout comme ils l’avaient fait à l’époque des Wailers originaux – la grosse caisse jouant en double comme un battement de cœur, comme les batteurs Rasta qui étaient au cœur de sa musique depuis le milieu des années 60. Ce fut une performance plus que courageuse; c’était intemporel et inspirant.

“Redemption Song” a été entendu dans les films hollywoodiens. Il a été couvert par Joe Strummer; Stevie Wonder, qui était à la fois le fan et le héros de Bob ; Ian Brown ; groupe de filles Eternal; Madone; Clés Alicia; et John Legend pour marquer la mort de Nelson Mandela… C’est une chanson qui résonne auprès de tous les publics. Et cela continuera à toucher les cœurs jusqu’à la fin des luttes des pauvres et des opprimés et des agités et des non-réalisés. Vous pouvez donc vous attendre à ce qu’il continue à jouer pour toujours, tant qu’il y a des oreilles à entendre, des cœurs à toucher et des esprits à émanciper.

