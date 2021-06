L’histoire de Lisey : Comment le message horrible de Jim Dooley de Dane DeHaan dans l’épisode 2 est-il modifié par rapport au livre de Stephen King

Dans la mini-série Apple TV +, Lisey est horrifiée de découvrir que le corbeau avec lequel elle traîne au bord de sa piscine a été tué, passé au micro-ondes et fourré dans sa boîte aux lettres – mais c’est un animal tout à fait différent dans le livre de Stephen King. Au lieu d’un oiseau, Dooley confond le chat d’un voisin avec celui de Lisey, et il le tue à la place. Bien qu’il s’agisse d’un choix animal plus non conventionnel, l’altération ajoute une couche supplémentaire à l’intimidation de l’antagoniste, car il passe de quelqu’un qui peut être brutalement stupide quand il en a besoin, à une menace qui connaît l’héroïne titulaire de si près qu’il peut identifier l’amie à plumes avec qui elle traîne pendant qu’elle nage des longueurs.