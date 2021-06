L’histoire de Lisey de Stephen King : 7 différences entre le livre et la série après l’épisode 3

in

Le “Gone” au lieu de “Gomers”

Dans ma comparaison livre-spectacle pour le deuxième épisode de Lisey’s Story, j’ai noté qu’une bonne partie du verbiage du roman de Stephen King avait été modifié pour l’adaptation – un exemple remarquable étant le nom du mal spécial qui existe dans le sang de les Landon. En fin de compte, cependant, la série n’a pas seulement changé “The Bad Gunky” en “The Bad”, mais a également changé “Gomers” en “The Gone” – une référence au fait que certains membres de la famille ne le font pas. devenir psychotiquement violent, mais juste catatonique. On ne voit pas immédiatement pourquoi cette modification a été apportée, mais, pour ce que ça vaut, “Gomers” a une cadence plus insultante, tandis que “The Gone” sonne plus neutre.