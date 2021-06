L’histoire de Lisey : en quoi le long garçon cauchemardesque de Stephen King diffère du livre de l’épisode de la première de la série Apple

Le dernier travail de King écrit directement pour l’écran est L’histoire de Lisey, basé sur le livre du même nom et maintenant diffusé sur Apple TV +, et comme on peut s’y attendre, c’est une interprétation très fidèle du matériel. Cela étant dit, l’auteur apporte quelques changements notables à l’adaptation, et ils ajoutent tous quelque chose d’intéressant à l’expérience en direct. Il y en a sept du premier épisode, “Blood Hunt”, qui se démarquent particulièrement, et je les ai détaillés ci-dessous – en commençant par un grand changement esthétique du monstre cauchemardesque du roman, The Long Boy :