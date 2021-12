L’histoire de NAKD Stock sera soit un thriller, soit un avertissement

Marques Nues (NASDAQ :NAKD), connue pour vendre de la lingerie haut de gamme, s’est surpassée. L’entreprise passe au vert. En attendant l’approbation des actionnaires lors d’une assemblée extraordinaire le 21 décembre, Naked Brands fusionnera avec Groupe Centro Automobile, une entreprise de technologie de véhicule électrique (VE). La nouvelle société ira de l’avant sous le nom de Cenntro, mais avec le symbole boursier NAKD.

Source : NazarBazar/Shutterstock.com

Une fois finalisé, Naked Brands cessera d’exister. Aux termes de la fusion, les actionnaires de Naked recevront sept actions de la nouvelle entité pour trois actions NAKD existantes qu’ils possèdent. La société combinée aura une capitalisation boursière de près de 2 milliards de dollars.

Comme l’a souligné David Moadel, ce n’est pas une évolution ; c’est une métamorphose. Et bien que la société n’ait pas indiqué qu’elle se retirerait de ses activités historiques, cela semblerait être la voie à suivre.

Je n’ai aucune idée de ce que cela signifie pour l’avenir de l’entreprise. Cependant, il peut s’agir d’un cas où il s’agit d’échanger un avenir incertain avec un modèle commercial qui mourait d’envie d’un avenir incertain avec une entreprise que le PDG Justin Davis-Rice décrit comme une « opportunité perturbatrice dans le secteur des technologies propres ».

La fusion d’actions NAKD est-elle la nouvelle norme ?

Comme le dit l’entreprise, cette transformation est en cours depuis un certain temps. Peut-être que les investisseurs de détail avaient repéré l’odeur et avaient conservé leurs actions en attendant l’annonce.

La partie quelque peu surprenante de cette transaction est l’apparente facilité avec laquelle l’entreprise avance. En fait, Davis-Rice y fait allusion lorsqu’il se décrit comme « propriétaire et exploitant de nombreuses entreprises diverses ».

Il a précisé, affirmant qu’il était toujours « attiré par les opportunités commerciales qui profitent à notre environnement et contribuent à la croissance des mandats ESG que les grandes entreprises mettent en œuvre aujourd’hui à travers le monde ».

Cependant, l’histoire la plus intéressante pour moi est de savoir comment les investisseurs particuliers ont aidé à financer cette transaction. La forte augmentation des actions de la société a été utilisée pour transformer Naked Brands en, essentiellement, une société d’acquisition à usage spécial (SPAC). Et cela peut devenir une partie d’une histoire plus grande – et peut-être un récit édifiant à apprendre.

Où ai-je déjà vu cela ?

L’une des premières choses auxquelles j’ai pensé concernant le pivot de Naked Brands dans le secteur des véhicules électriques était une fusion similaire. Plus tôt cette année, Support.com a fusionné avec Greenidge Generation Holdings (NASDAQ :VERT), une société d’exploitation minière et de production d’électricité de Bitcoin intégrée verticalement. C’était aussi un mouvement qui manquait de synergies évidentes.

En toute honnêteté, ce n’est pas une comparaison de pommes à pommes. Ainsi, alors que les investisseurs en actions SPRT peuvent être déçus par les performances à court terme des actions GREE, cela pourrait ne pas être le cas pour les actionnaires de NAKD. Il est trop tôt pour le dire.

Cependant, la réponse initiale des investisseurs a été un cas classique consistant à acheter la rumeur et à vendre la nouvelle. L’action NAKD a grimpé de 25% dans les semaines qui ont précédé l’annonce. Mais depuis que la société a publié son communiqué de presse le 9 novembre, l’action a renoncé à tous ces gains.

Cela dit, quelque chose devait donner. L’action NAKD était l’une des premières actions mème à prendre feu au début de 2021. Au cours du premier mois de cette année, l’action Naked Brands a bondi d’environ 750%. Cependant, l’entreprise ne prenait aucune mesure qui laissait supposer que son projet de devenir une entreprise de commerce électronique uniquement allait réussir.

Mais une décision qu’ils ont prise a été d’utiliser le cours gonflé de l’action pour rembourser la dette. C’est ce qui a retenu l’attention des investisseurs. Qu’allaient-ils faire de ce gros tas d’argent ? Maintenant, nous savons.

NAKD Stock est-il un achat ?

Cenntro est une startup qui était une société privée avant cette transaction. Les investisseurs en sauront plus sur les données financières de l’entreprise à l’avenir. Mais il a plus de véhicules sur la route que n’importe quel concurrent. Et avec des revenus de 25,3 millions de dollars en 2021 qui devraient atteindre 2,1 milliards de dollars en 2023, il y a lieu d’être optimiste.

Comme Joel Baglole a mis en garde les investisseurs, la véritable clé sera de savoir si l’approbation de la fusion est suffisante pour que les actions de NAKD dépassent le seuil de 1 $. Avec la menace de radiation qui pèse sur l’entreprise, seuls les investisseurs les plus tolérants au risque voudront s’impliquer. Si l’avenir de l’entreprise est aussi brillant que certains l’espèrent, les autres auront le temps d’intervenir plus tard.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

À la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis plus de cinq ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.