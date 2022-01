L’histoire de rendez-vous la plus « embarrassante » de Kate Hudson est totalement sauvage

Kate Hudson a compris comment perdre un gars en une journée.

L’actrice a partagé sa sagesse sur Instagram le 6 janvier sous la forme de son histoire de rencontre la plus « embarrassante » lors d’un jeu amusant de Truth or Drink, centré sur la promotion de sa marque de vodka sans gluten. Mais au lieu de renverser de l’alcool, dans ce cas, Kate a renversé pas mal de thé.

« Mon rendez-vous le plus embarrassant – je n’étais pas embarrassée », a-t-elle déclaré. « Je suis juste passé d’un rendez-vous à un autre au même rendez-vous. Alors, je me suis présenté avec un rendez-vous et je suis parti avec un autre rendez-vous. »

Et il est clair que les fans ne pouvaient pas en avoir assez de l’honnêteté rafraîchissante de Kate, avec un abonné commentant: « Parce que vous pouvez absolument le faire !!!!!! (coupable). » Tandis qu’un autre ajoutait : « Hahahaha c’est génial j’adore !!! » Un troisième adepte a sonné, « You QUEEN. »

Mais, juste au cas où vous vous poseriez la question, l’actrice s’est officiellement retirée du jeu des rencontres il y a quelques années. En fait, à la fin de l’année dernière, Kate a annoncé ses fiançailles avec son amour de longue date, Danny Fujikawa, qui est aussi papa de leur fille de 3 ans, Rani.