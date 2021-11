L’histoire de Riot Games, un mastodonte de l’industrie construit sur un jeu gratuit

Ils se sont tous moqués de Christophe Colomb quand il a dit que le monde était rond. De même, Riot s’est heurté à la confusion et à la confusion lorsqu’il a fait le tour du concept d’un jeu gratuit et multijoueur uniquement. Et un basé sur un mod, rien de moins.

Il n’a fallu à une petite équipe que quatre mois pour développer un prototype fonctionnel de League of Legends, qu’ils ont apporté à la GDC 2007 dans l’espoir d’obtenir d’autres fonds d’investissement. Ce que Riot a trouvé, ce sont des éditeurs à la recherche de revenus provenant des lancements de jeux et des suites, plutôt que le modèle de jeu gratuit en grande partie non testé que Riot proposait.

Cependant, en 2008, le studio a conclu un accord avec Tencent Holdings pour lancer le jeu en Chine. Oui, ce Tencent, celui qui détient une participation de 2% dans vos chaussures, ce sandwich que vous venez de préparer et l’air que vous venez d’inhaler.