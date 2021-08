L’histoire de Superman avec Bloodsport d’Idris Elba implique tellement de détails que James Gunn a partagés pour la Suicide Squad

in

Bloodsport et Superman ont une histoire intéressante dans les bandes dessinées, donc les fans inconditionnels de DC étaient probablement enthousiasmés lorsque cela a été transféré à l’univers étendu de DC. Pourtant, les détails exacts de cette histoire dans le domaine cinématographique n’étaient pas si clairs. Eric Eisenberg de CinemaBlend a récemment eu l’occasion de s’entretenir avec Idris Elba et Daniela Melchior de The Suicide Squad, au cours de laquelle il a demandé s’il y avait des aspects de l’histoire de leur personnage qui ne sont pas tout à fait apparents à l’écran. En répondant, Elba s’est souvenu avoir appris le lien de son personnage avec l’Homme d’Acier :