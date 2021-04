L’histoire de Tiger Woods éclipse le triomphe de Brooks Koepka à l’US PGA

. – Cela fait cinq ans que Tiger Woods a remporté la dernière fois un tournoi de golf et 10 ans qu’il a décroché la dernière de ses 14 majeures, mais l’ancien numéro un mondial a choqué le monde en terminant deuxième, derrière Brooks Koepka, dans la PGA américaine à Bellerive.

Woods a eu des spectateurs ravis ce dimanche alors qu’il chassait un premier titre majeur depuis l’US Open de 2008, un exploit qui, compte tenu de son histoire, ferait un grand conte de fées sportif.

Le joueur de 42 ans, qui a subi quatre chirurgies du dos ces dernières années, a fait le tour final le plus bas en termes de coups dans sa carrière majeure (64), mais a terminé deux coups derrière le dominant Koepka.

Koepka, 28 ans, a ajouté le championnat de la PGA des États-Unis au titre de l’US Open qu’il a remporté en juin. Ce faisant, il est devenu le cinquième joueur à remporter les deux ligues majeures dans la même saison, après Gene Sarazen, Ben Hogan, Jack Nicklaus et Woods.

Mais alors que Koepka a apprécié ce que le grand Nicklaus a décrit comme «l’une des meilleures années jamais vécues par un golfeur», c’est la performance de Woods qui a dominé les manchettes, les médias sociaux et les conversations.

« Je veux voir ce que fait Tiger. »

Avant le point culminant du tournoi, le nom de Woods avait été plus recherché sur Google que celui de Koepka. Même Rafael Nadal, le joueur de tennis masculin le mieux classé au monde, était à l’affût après sa victoire à l’Omnium canadien, disant: «Je veux voir ce que Tiger est en train de faire!

Le retour prolongé

La perspective d’une autre grande victoire pour Woods a suscité un intérêt sportif récemment et s’est avérée être un drame passionnant, à la fois à Carnoustie et maintenant à Bellerive.

Woods semblait prêt à battre le record de Nicklaus pour le plus grand nombre de victoires jusqu’à ce que des problèmes personnels et de graves blessures au dos interrompent la trajectoire de l’un des plus grands talents du golf.

Une deuxième place au championnat Valspar suivie d’une cinquième à égalité à Bay Hill a fait grandir sa curiosité, mais c’est au British Open, quand il a mené avec huit trous à jouer, qui a suggéré qu’il était de retour en tant que compétiteur sérieux.

« Je n’avais pas de swing de golf »

Woods a déclaré aux journalistes à Saint-Louis que cela avait été un « grand processus » pour revenir en tête d’un classement.

« Je ne savais pas combien de tournois je jouerais cette année ou si je jouerais même, donc chaque tournoi a ses propres défis », a déclaré Woods, qui a maintenant sept places de finaliste dans les ligues majeures contre 19 pour Nicklaus.

La résurgence de Woods a conduit à un sérieux différend pour jouer un double rôle de joueur et de vice-capitaine de l’équipe américaine lors de la Ryder Cup, dirigée par Jim Furyk, pour affronter l’Europe à Paris en septembre.

Furyk avait déjà nommé Woods comme l’un de ses assistants.

« Incroyable »

Bien que l’histoire de Koepka puisse ne pas ressembler à l’histoire de la rédemption sportive de Woods pour un public mondial, le n ° 4 mondial a eu ses propres blessures cette année.

Mais la victoire à Bellerive signifie que Koepka a remporté les deux tiers des tournois majeurs auxquels il a concouru cette année.

« Gagner deux tournois majeurs est vraiment incroyable », a déclaré Koepka à CNN Sport.

«Regardez où j’étais il y a quelques mois, il y a quatre mois, c’est incroyable. Je ne pense pas que j’aurais pu rêver de ça. Je n’ai même pas les mots pour ça, pour être honnête », a-t-il poursuivi.

« J’en ai trois [majors] maintenant. Je ne vais pas me lasser de dire que j’ai trois carrières principales. Je peux dire ça, mais c’est fou et j’espère pouvoir en ajouter quelques autres à cette liste », a ajouté Koepka.