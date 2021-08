in

Voici l’histoire de Edgardo Alfonzo dans les Mets de New York, qui l’ont intronisé à leur Hall of Fame compté par Place Mike.

Depuis ses humbles débuts, Edgardo Alfonzo fait son chemin vers les majors.

Edgardo Alfonzo Il était l’un des acteurs les plus importants de l’histoire des Mets, et maintenant son héritage est cimenté dans le Hall of Fame des Metropolitans.

Et ensuite Place Mike, ami et coéquipier x de Edgardo Alfonzo sur les Mets raconte son histoire dans un vidéo.