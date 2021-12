L’histoire d’Elizabeth Holmes appartient désormais au jury

Dès le début, Elizabeth Holmes a su raconter une bonne histoire. Elle a lancé sa société de tests sanguins, Theranos, avec l’histoire d’une vision puissante pour révolutionner les soins de santé et changer une industrie ancienne et dépassée. Elle s’est présentée comme Steve Jobs, deuxième partie. Elle a esquissé une image de quelqu’un qui contrôle.

C’est à Holmes et à cette histoire que le procureur John Bostic s’est efforcé de revenir au cours de sa réfutation, le dernier mot avant que l’affaire ne soit soumise au jury vendredi après-midi. Il n’était pas raisonnable de penser que le PDG d’une entreprise ne savait pas exactement quelle impression elle donnait aux investisseurs, a déclaré Bostic. Il était clair qu’elle était au courant des problèmes avec les tests Theranos. Holmes savait que la technologie ne fonctionnait pas comme prévu et que Theranos pourrait ne pas être en mesure de changer le monde. Lorsque cette histoire a commencé à s’effondrer, elle a essayé tout ce qu’elle pouvait pour essayer de garder le cap.

« Nous admirons les personnes qui se fixent des objectifs ambitieux et tentent de les atteindre », a déclaré Bostic. « Au lieu de cela, nous voyons une PDG d’une entreprise si désespérée de réussir, si effrayée de l’échec, qu’elle était prête à tout pour empêcher cette entreprise d’échouer. »

Mais dans les plaidoiries finales de son procès pour fraude, qui s’est terminé vendredi, son avocat de la défense Kevin Downey a également raconté une histoire. Cette histoire parlait d’un PDG bien intentionné qui faisait confiance à ce que les experts lui disaient, qui ne connaissait pas les problèmes de son entreprise et qui ne pouvait être blâmé si les gens interprétaient mal ce qu’elle leur disait à propos de Theranos. Il s’est appuyé sur la sous-estimation de l’histoire d’origine afin de convaincre le jury qu’elle n’était pas coupable des accusations portées contre elle.

Pour la déclarer coupable de ces accusations – fraude par fil et complot en vue de commettre une fraude par fil – le jury doit croire que Holmes avait l’intention de donner aux gens des informations trompeuses sur ce que la technologie Theranos pourrait faire. Cette intention est importante, a souligné Downey dans ses arguments de clôture.

Pour comprendre cette intention, il faut entrer dans la tête de Holmes pendant les fois où elle a menti ou dit des choses qui pourraient être trompeuses. Lorsque Holmes a déclaré aux investisseurs et aux journalistes que les appareils Theranos pouvaient exécuter des centaines de tests précis, Downey a déclaré qu’elle faisait en fait référence à ce que l’entreprise serait capable de faire à l’avenir, lors des futures itérations de l’appareil Theranos.

Et quand Holmes a dit à l’investisseur Bryan Tolbert, vice-président des finances de Hall Group, basé au Texas, que l’entreprise « faisait beaucoup de travail » avec l’armée, elle ne voulait pas dire que les appareils Theranos étaient activement utilisés dans l’armée – juste que l’entreprise travaillait vers cet objectif. (Les investisseurs disent que Holmes leur a dit que les appareils de l’entreprise étaient utilisés en Afghanistan et lors d’évacuations sanitaires.)

Si les investisseurs se sont fait une mauvaise idée, eh bien, c’est parce qu’ils ont mal interprété les choses, a déclaré Downey. Et, même s’ils ont mal interprété les choses, cela n’a pas vraiment d’importance, a-t-il dit. Ces types de déclarations de Holmes n’étaient pas la raison pour laquelle les investisseurs ont décidé de donner de l’argent à Theranos. Holmes et les choses qu’elle a dites n’étaient pas vraiment cruciales pour le processus de prise de décision, a déclaré Downey. Les investisseurs se souciaient simplement du fait que Theranos avait un partenariat avec Walgreens. (Plusieurs investisseurs ont déclaré qu’ils faisaient confiance aux histoires que Holmes leur a racontées sur les capacités de Theranos.)

Holmes ne pouvait pas non plus être responsable des problèmes liés à la technologie Theranos, a déclaré Downey. D’autres personnes étaient responsables, comme l’ancien directeur du laboratoire Theranos, Adam Rosendorff. Holmes pensait que les tests étaient précis. Elle a vu des critiques positives de clients satisfaits et l’entreprise s’est excusée chaque fois qu’il y avait une erreur. Elle n’avait aucune raison de penser qu’il y avait des problèmes dont elle devait se préoccuper, a déclaré Downey. (En fait, les scientifiques de Theranos ont signalé à plusieurs reprises de graves problèmes à Holmes dans des courriels révélés tout au long du procès.)

Holmes ne s’est pas comporté comme quelqu’un qui avait quelque chose à cacher, a déclaré Downey. Elle a embauché un conseil d’administration de haut niveau – un ancien secrétaire d’État, un ancien sénateur, un général quatre étoiles à la retraite du Corps des Marines. Elle a permis aux gens des sociétés pharmaceutiques et des établissements universitaires d’examiner la technologie de son entreprise. Elle a donné des informations à la Food and Drug Administration. Et, lorsque des reportages et une enquête fédérale ont révélé des problèmes avec ses laboratoires, elle a redoublé de travail pour comprendre ce qui n’allait pas.

« Vous savez qu’au premier signe de problème, les escrocs encaissent, les criminels se couvrent et les rats fuient un navire en train de couler », a déclaré Downey. Mais Holmes était une PDG dévouée qui croyait que son entreprise allait changer le monde. Au lieu de courir, elle a fait appel à des experts pour examiner le programme de test, a noté Downey. « S’agit-il des actions de quelqu’un qui s’était engagé dans un complot pour escroquer les gens ? »

Il y a des versions de Holmes partout : il y a celle qu’elle a proposée dans les interviews médiatiques, celles esquissées dans les podcasts, celle qui sera romancée dans la prochaine série Hulu. Au cours des trois derniers mois, il y en a eu deux autres, présentés par des procureurs et des avocats de la défense. Maintenant, ces versions vont aux jurés. C’est à eux de décider quelle histoire est la plus proche de la réalité – et si cette réalité est criminelle.