L’histoire derrière CETTE photo de Lady Di endormie lors d’un événement

Au 1981Peu de temps après avoir épousé le prince Charles et devenir princesse de Galles, Lady Di a été capturée en prenant une petite sieste au milieu de l’événement officiel. La vérité est que nous ne la blâmons pas, car elle n’occupait son nouveau poste officiel que depuis trois mois et les engagements et les protocoles l’ennuyaient tout simplement. Oui, cela nous est tous arrivé quelque part.

le Événement « ennuyeux » en question a eu lieu au Victoria & Albert Museum de Londres, à l’occasion du vernissage de l’exposition “Splendeurs des Gonzague”, à laquelle elle portait une grande robe lilas signée par le duo de créateurs Sassoon de Bellville (Belinda Bellville et David Sassoon). Avec cette robe incroyable et ce geste mignon, la princesse Diana a été surnommée “Belle au bois dormant”.