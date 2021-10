L’histoire derrière la chanson à succès d’Amy Winehouse

Lorsque Island Records a annoncé que Amy Winehouse allait sortir son deuxième album de chansons, Back To Black, un frisson d’anticipation fiévreuse s’empara de ceux qui suivaient la carrière de la jeune femme de 23 ans. L’ascension de Winehouse avait commencé à peine trois ans plus tôt en 2003, lorsque le chanteur/compositeur – un artiste magnétique du quartier londonien de Camden Town – a sorti Frank, un premier album dont l’amalgame élégant de saveurs de jazz, de soul et de funk a séduit les critiques. L’album n’a pas vraiment fait de Winehouse un nom connu, mais il s’est vendu à 300 000 exemplaires dans son pays natal et a engendré quatre singles dans les charts; de plus, cela lui a également valu d’être présélectionnée pour le prestigieux Mercury Music Prize et d’être nominée au BRIT.

La notoriété que Frank a apportée à Winehouse signifiait que les attentes du public pour Back To Black étaient considérables; mais personne ne pouvait prévoir à quel point le nouvel album serait radicalement différent en termes de son et de thèmes. L’ambiance joyeuse de ses débuts a été remplacée par une teinte autobiographique beaucoup plus sombre sur Back To Black, qui explorait la tourmente émotionnelle ressentie par la chanteuse après sa séparation avec son petit ami, Blake Fielder-Civil.

Bien que le plus gros succès de l’album ait été le contagieux « Rehab », sur la vraie bataille de Winehouse contre la dépendance, sa pierre angulaire était sans doute sa chanson titre, une symphonie cathartique de tristesse écrite par le chanteur avec Mark Ronson, le producteur américain né à Londres qui a dirigé six des onze chansons de Back To Black.

Utilisant le mot «noir» comme métaphore de l’abîme de la dépression, «Back To Black» est un portrait sombre et affligé d’un chagrin prétendument inspiré par l’infidélité de l’ex-petit ami de Winehouse. Des cordes lugubres et une cloche menaçante créent une atmosphère funèbre, qui est juxtaposée de façon spectaculaire à une toile de fond musicale dansante et rétro inspirée de la pop des groupes de filles des années 60 et du mur des valeurs de production sonore de Phil Spector.

L’enregistrement

« Back To Black » a été la première chanson écrite et enregistrée par Winehouse pour son deuxième album. Cela s’est produit en mars 2006, lorsqu’elle a été persuadée de rencontrer Mark Ronson dans le studio d’enregistrement du producteur à Greenwich Village. À son arrivée là-bas, elle a confondu Ronson avec un ingénieur du son et, selon son père Mitch dans son livre de 2012, Amy, ma fille, a pensé que le producteur serait « un homme juif plus âgé avec une grande barbe ». Néanmoins, les deux ont parlé, liés par leur amour de la musique, et le lendemain, Ronson avait écrit le début d’une chanson pour elle, comme il l’a rappelé à MOJO en 2010 : « Je suis venu avec ce petit riff de piano, qui est devenu le accords de couplet à ‘Back To Black.’ Derrière, j’ai juste mis une grosse caisse et un tambourin et des tonnes de réverbération.

Winehouse était ravi de l’idée de Ronson; elle a rapidement écrit des paroles basées sur ce qu’elle vivait à l’époque, puis ils ont enregistré une démo de la chanson. Ils l’ont ensuite coupé avec une section rythmique à Brooklyn à The House Of Soul, un studio dirigé par Daptone, un label indépendant spécialisé dans la soul rétro et le funk. Un enregistrement supplémentaire a eu lieu plus tard aux Chung King Studios à New York et à Metropolis à Londres, où Winehouse et Ronson ont affiné la chanson avec des touches de production qui ont approfondi les couleurs de sable de la chanson.

La réception

Après le dévoilement de Back To Black en octobre 2006, le nom d’Amy Winehouse était sur toutes les lèvres. Le LP est rapidement devenu multi-platine à travers le monde et a transformé son créateur en un phénomène mondial. Sa chanson titre est sortie en tant que troisième single du set en avril 2007, passant initialement à 25 au Royaume-Uni ; ironiquement, un mois plus tard, Winehouse épousa Blake Fielder-Civil, dont les actions avaient inspiré la chanson. Après la mort tragique de Winehouse en 2011, « Back To Black » a eu une seconde vie, culminant au n ° 8 du classement des singles au Royaume-Uni et finissant par devenir platine.

Depuis lors, « Black To Black » a donné naissance à plusieurs reprises ; le plus notable par Beyoncé et André 3000, qui ont uni leurs forces en 2013 pour enregistrer une interprétation ralentie pour la bande originale de The Great Gatsby. D’autres versions sont venues de la chanteuse britannique Lightspeed Champion, qui a remodelé la mélodie en un numéro acoustique d’inspiration folk en 2008, et de la chanteuse française Amanda Lear, qui lui a insufflé une ambiance jazzy de fin de soirée. Immédiatement après la mort de Winehouse en 2011, l’ex-Ronette Ronnie Spector – qui aurait été une influence formatrice sur le chanteur de Camden – a rendu hommage à Winehouse en publiant un traitement disco de « Back To Black » en single.

L’héritage

Rien ne semble résumer la personnalité musicale unique d’Amy Winehouse et sonne tout à fait comme la chanson « Back To Black ». Considérée comme l’une de ses chansons emblématiques, sa stature a considérablement augmenté depuis le décès de la chanteuse, peut-être à cause du caractère poignant et de la prescience des lignes : « Je marche sur une piste troublée, mes chances sont accumulées. » En effet, c’est le réalisme brut et la nature authentiquement autobiographique de ses chansons qui ont rendu la musique d’Amy Winehouse si fascinante. Et « Back To Black », avec son histoire intemporelle de trahison et d’amour qui a mal tourné, a une universalité qui résonne profondément avec quiconque a déjà subi le rejet et le cœur brisé.

