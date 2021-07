L’histoire derrière la chanson classique de Four Tops

Il semble étrange aujourd’hui que Quatre hauts étaient censés être l’acte vocal jazz de la Motown. Très accompli, avec une parfaite maîtrise de l’harmonie, l’un de leurs premiers singles était pour le label spécialisé de jazz Riverside, et ils avaient travaillé avec le se balancer le chanteur Billy Eckstine et la chanteuse Della Reese, mais il semble que ni le groupe ni la société n’étaient convaincus de leur place sur Berry Gordy, Jr‘s Jazz Workshop label après avoir rejoint Motown en 1963. Les interprétations des standards de jazz qu’ils avaient enregistrées, destinées à un album avec un titre provisoire de Breaking Through, sont restées dans la boîte. Ils se sont gardés utiles en chantant d’appoint pour d’autres artistes, et ont regardé et attendu. Leur rupture a eu lieu en 1964 avec leur premier single pour la société, “Baby I Need Your Loving” – un classique de tous les temps qui n’était rien d’autre que de la douce musique soul.

« Nous étions en studio de 2h du matin à 8h du matin »

Le chanteur principal du groupe, Levi Stubbs, a rappelé : « Nous étions dans la 20 Grand Nightclub à Détroit en train de regarder Les tentations ou alors Martha et les vandelles jouer – je ne sais pas lequel – et Brian Holland et la plupart des gens de la compagnie étaient là. Brian a dit : “Je pense que nous avons un album n°1 pour vous”, et j’ai dit : “Eh bien, oui, nous aimerions l’entendre !” Il était environ une heure trente du soir. Nous avons dit, ‘Eh bien, pourquoi ne pas attendre la fin du spectacle et aller là-bas [to Motown’s Hitsville HQ] et écoutez », car le club fermait à 2 heures du matin. Alors nous sommes descendus et sommes restés là jusqu’à huit heures du matin et nous l’avons coupé – et c’était un fracas. »

La chanson avait une conception un peu curieuse, mais pas unique. La brillante jeune équipe de production de Motown composée de Brian Holland, Lamont Dozier et Eddie Holland a construit la piste d’accompagnement sans avoir de chanson pour l’accompagner, ni une idée de qui pourrait la chanter quand ils en avaient écrit une. Après avoir travaillé avec Four Tops en tant que choristes sur le single “What Goes Up, Must Come Down” de (Brian) Holland et Dozier en 1963, les producteurs savaient que Four Tops était un hit en devenir et ont façonné une chanson sur leur nouvelle piste d’accompagnement pour ce quatuor remarquablement doué. (À d’autres moments, les producteurs préparaient un morceau pour un acte mais le remettaient à un autre plus tard.) Motown a sorti le single aux États-Unis le 10 juillet 1964 et, à l’automne, il figurait haut dans le palmarès Billboard, bien que Brian La prédiction de Holland ne s’est pas réalisée – “Baby I Need Your Loving” n’a fait que le n°11. Il s’est cependant vendu à un million d’exemplaires et le paysage pop a été béni par le baryton douloureux de Levi Stubbs pendant des décennies.

Un miracle émouvant

Le Royaume-Uni n’avait pas encore adopté le son de Detroit, donc le disque n’y fut pas un succès, laissant la porte ouverte à une reprise pour faire sa marque. Le groupe Merseybeat The Fourmost a fait de son mieux pour reproduire la magie de Motown, bien que la tentative de jeu de Mike Millward de livrer les paroles avec la passion dépouillée de Levi Stubbs se soit avérée infructueuse. La version du Fourmost a été classée n°24 au Royaume-Uni. Pendant ce temps, de retour au siège social de Motown à Hitsville, Holland-Dozier-Holland a commencé à créer le prochain single de Four Tops, “Without The One You Love”. Ses paroles s’ouvraient sur la phrase « Baby I need your good lovin’… », une astuce conçue pour rappeler aux fans qu’ils connaissaient déjà ce groupe.

“Baby I Need Your Loving” a connu une vie après la Motown. Marvin Gaye l’a enregistré avec deux partenaires en duo, Kim Weston (It Takes Two, 1966) et Tammi Terrell (Facile, 1969), et il est apparu sur l’album Silk N’ Soul de Gladys Knight And The Pips (1968). Au-delà de Hitsville, les reprises comprenaient celles de Johnny Rivers, OC Smith et un bon disco relooking par Gayle Adams. Mais aucun n’a capturé le miracle émouvant que Levi Stubbs, Obie Benson, Lawrence Payton et Duke Fakir ont évoqué au milieu de la nuit après une visite au 20 Grand. Le groupe ne regarderait jamais en arrière.

