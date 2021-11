L’histoire derrière la chanson classique de Queen

reineLa chanson rock épique de « Bohemian Rhapsody » a commencé à la fin des années 60, quand Freddie Mercury était étudiant à l’Ealing Art College, commençant par quelques idées pour une chanson griffonnées sur des bouts de papier.

Le guitariste de Queen, Brian May, se souvient du brillant chanteur et auteur-compositeur qui leur a donné au début des années 70 un premier aperçu du chef-d’œuvre qu’il avait appelé à une époque « The Cowboy Song », peut-être à cause de la phrase « Mama… just kill a man ».

«Je me souviens de Freddie entrant avec des tas de morceaux de papier du travail de son père, comme des post-it, et martelant sur le piano», a déclaré May en 2008. «Il jouait du piano comme la plupart des gens jouent de la batterie. Et cette chanson qu’il avait était pleine de lacunes où il expliquait que quelque chose d’opéra se produirait ici et ainsi de suite. Il avait travaillé les harmonies dans sa tête.

Mercury a dit à ses camarades de groupe qu’il pensait qu’il avait assez de matériel pour environ trois chansons, mais qu’il envisageait de mélanger toutes les paroles en une longue extravagance. Le dernier mini-opéra rock emblématique de six minutes est devenu la chanson déterminante du groupe et a finalement fourni le titre de le biopic à succès 2019 avec Rami Malek dans le rôle de Mercure.

L’enregistrement de Bohemian Rhapsody

Queen a d’abord correctement répété « Bohemian Rhapsody » au Ridge Farm Studio, dans le Surrey, à la mi-1975, puis a passé trois semaines à peaufiner la chanson à Penrhos Court dans le Herefordshire. À l’été, ils étaient prêts à l’enregistrer ; l’enregistrement a commencé le 24 août 1975 dans les célèbres studios Rockfield à Monmouth, au Pays de Galles. C’était un moment que May a décrit comme « juste le plus grand frisson ».

La chanson innovante a commencé avec la célèbre intro a cappella (« Est-ce la vraie vie ?/Est-ce juste de la fantaisie ? ») avant d’embrasser tout, de glamour– du rock métal à l’opéra. Une semaine a été consacrée à la section opéra, pour laquelle Mercure avait méthodiquement rédigé toutes les parties d’harmonie. Pour le grand choral, le groupe a superposé 160 pistes d’overdubs vocaux (en utilisant un enregistrement analogique 24 pistes), avec Mercury chantant le registre moyen, May le registre grave et le batteur Roger Taylor le registre aigu (John Deacon était à la basse mais l’a fait pas chanter). Mercury a joué avec une vraie verve, superposant sa voix jusqu’à ce qu’elle sonne comme un refrain, avec les mots « mamma mia », « Galileo » et « Figaro » rebondissant de haut en bas des octaves. « Nous avons parcouru la bande tellement de fois qu’elle n’arrêtait pas de s’user », a déclaré May. « Une fois que nous avons tenu la bande à la lumière et que nous pouvions voir directement à travers, la musique avait pratiquement disparu. Chaque fois que Fred décidait d’ajouter quelques autres « Galileo, nous perdions aussi quelque chose. »

Les références dans Bohemian Rhapsody

Mercury aurait écrit « Galileo » dans les paroles en l’honneur de May, qui s’intéressait passionnément à l’astronomie et obtiendrait plus tard un doctorat. en astrophysique.

« Bohemian Rhapsody » regorge de langage imaginatif et témoigne des talents de Mercury en tant qu’auteur-compositeur. Scaramouche était un personnage bouffon dans les spectacles de commedia dell’arte du XVIe siècle ; « Bismillah », qui est tiré du Coran, signifie « au nom d’Allah » ; Belzébuth est un nom archaïque pour le diable.

« Freddie était une personne très complexe ; désinvolte et drôle en surface, mais il a caché des insécurités et des problèmes en mettant sa vie en balance avec son enfance », a déclaré May. « Il n’a jamais expliqué les paroles, mais je pense qu’il a mis beaucoup de lui-même dans cette chanson. »

La réaction à Bohemian Rhapsody

Une fois la version finale terminée – après quelques améliorations à Roundhouse, Sarm East Studios, Scorpio Sound et Wessex Sound Studios – il y avait le sentiment que Queen avait créé quelque chose de spécial. « Personne ne savait vraiment comment ça allait sonner comme une chanson entière de six minutes jusqu’à ce qu’elle soit composée », a déclaré le producteur Roy Thomas Baker au magazine Performing Songwriter. «Je me tenais au fond de la salle de contrôle, et vous saviez juste que vous écoutiez pour la première fois une grande page de l’histoire. Quelque chose à l’intérieur de moi m’a dit que c’était un jour de lettre rouge, et c’était vraiment le cas. »

La chanson, qui apparaît sur l’album Une nuit à l’opéra, a finalement été libéré le 31 octobre 1975, et l’impact a été instantané. « J’étais vert de jalousie lorsque j’ai entendu « Bohemian Rhapsody ». C’était une pure originalité qui a éloigné le rock et la pop du chemin normal », a déclaré Björn Ulvaeus de ABBA.

Bien que la maison de disques du groupe ait d’abord été réticente à publier « Bohemian Rhapsody » en single, Queen a insisté sur le fait que c’était le bon choix, malgré le dépassement de la durée de trois minutes attendue pour la plupart des singles. On a dit au groupe que la chanson n’avait aucun espoir d’être diffusée, mais ils ont été aidés par le DJ de Capital Radio Kenny Everett, un ami de Mercury, qui l’a jouée 14 fois en un week-end et a commencé le buzz qui s’est finalement terminé avec le single allant à Non . 1.

La vidéo révolutionnaire

Queen a également embauché le réalisateur Bruce Gowers pour tourner une vidéo révolutionnaire, qui montre le groupe recréant leur pose emblématique à partir de la couverture de leur Reine II album. La promo, qui a coûté 3 500 £ à réaliser en seulement trois heures aux studios Elstree, était une superbe pièce de marketing rock, célébrée pour ses prises de vue multi-angles accrocheuses capturant Mercury dans sa pose préférée de Marlene Dietrich. Le groupe s’est amusé à faire la vidéo, et Gowers a rappelé : « Nous avons commencé à sept heures trente, fini à dix heures trente et nous étions au pub 15 minutes plus tard. »

Le 20 novembre 1975, la nouvelle vidéo a été créée sur Top Of The Pops pour susciter un immense intérêt auprès des médias et du public. Queen a regardé le programme dans leur chambre d’hôtel à Taunton. « Bohemian Rhapsody » est devenu le premier hit du groupe dans le Top 10 américain. Au Royaume-Uni, il est allé au n°1 pendant neuf semaines consécutives, un record à l’époque, même en retard la nouveauté surprise de Laurel et Hardy a frappé « The Trail Of The Lonesome Pine », qui a dû se contenter de la deuxième place. « Bohemian Rhapsody » est toujours la seule chanson à avoir dominé deux fois les charts britanniques à Noël. C’était aussi le premier single de Queen à sortir avec une pochette illustrée au Royaume-Uni. La face B, incidemment, était « I’m In Love With My Car » de Taylor.

L’héritage de la chanson

La chanson ambitieuse de Mercury, qui lui a valu un Ivor Novello Award pour l’écriture de chansons, est rapidement devenue un moment fort du spectacle en direct de Queen après avoir été dévoilée sur le Une nuit à l’opéra de 1975 (dont la soirée de clôture est capturée sur leur DVD A Night At The Odeon, dont le coffret de luxe présente la toute première performance live du groupe de la chanson, enregistrée pendant le soundcheck).

« Bohemian Rhapsody » a ouvert son célèbre set Live Aid en juillet 1985 et il est resté remarquablement populaire. En 2004, la chanson a été intronisée au Grammy Hall Of Fame et la performance vocale de Mercury a été désignée par les lecteurs du magazine Rolling Stone comme la meilleure de l’histoire du rock. « Bohemian Rhapsody » est le troisième single le plus vendu de tous les temps au Royaume-Uni et, en décembre 2018, « Bo Rhap » – comme on l’appelle affectueusement parmi les fans de Queen – a été officiellement proclamé la chanson du 20e siècle la plus écoutée au monde, dépassant 1,6 milliard d’écoutes dans le monde sur tous les principaux services de streaming et dépassant « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana. À peine sept mois plus tard, le 21 juillet 2019, la vidéo a dépassé le milliard de flux sur YouTube. En 2021, il a été certifié diamant par la RIAA.

« C’est l’une de ces chansons qui a un côté fantastique », a déclaré Mercury. « Je pense que les gens devraient simplement l’écouter, y réfléchir, puis se faire leur propre opinion sur ce qu’il leur dit. »

Écoutez le meilleur de Queen sur Apple Music et Spotify.