L’histoire derrière la chanson de George Harrison

À la fin des années 1960, une décennie qui a vu une génération explorer l’expansion de sa conscience à travers les portes ouvertes de la perception et une augmentation subséquente de la conscience religieuse, George Harrison était au milieu de ses propres réveils personnels.

La vie dans les Beatles avait perdu de son éclat lors de la réalisation de L’album blanc en 1968, alors que ses contributions à l’écriture de chansons continuaient d’être injustement étouffées par le partenariat dominant Lennon/McCartney du groupe, qui le considérait toujours plus comme un guitariste et un chanteur secondaire que comme un auteur de mérite. “En tant que chanteur, nous ne lui avons autorisé qu’une seule piste sur chaque album”, a admis plus tard John Lennon. « Les chansons que lui et Ringo ont chantées au début étaient celles qui faisaient partie de mon répertoire dans les salles de danse. J’avais l’habitude de choisir des chansons pour eux dans mon répertoire… les plus faciles à chanter.

Harrison a persévéré, accumulant des chansons dignes qui ont été rejetées par les Beatles ou jamais présentées aux Beatles. La scission publique du groupe en avril 1970 a fourni le catalyseur pour que ces chansons voient enfin le jour. “Il savait qu’il avait quelque chose de spécial là-bas et il n’était plus recouvert d’une couverture”, a déclaré Delaney Bramlett, avec qui George a brièvement tourné en 1969, empruntant par la suite son groupe d’accompagnement principal pour les sessions d’enregistrement All Things Must Pass l’année suivante. « Vous voyez, George m’a joué un tas de chansons quand il était avec moi, et je n’arrêtais pas de dire:« Pourquoi certaines d’entre elles ne figurent pas sur ces disques des Beatles, George ? » Il a dit : ‘Ils m’ont laissé faire un, peut-être deux, sur un album.’ Je ne pensais pas qu’il avait grand-chose à développer – il était prêt. De combien de développement un homme a-t-il besoin ?

Avant le début du travail sur All Things Must Pass, George a rencontré le producteur Phil Spector pour lui jouer tout ce qu’il avait amassé. “C’était sans fin”, a déclaré Spector, “et chacun était meilleur que le précédent.” Tout devait être considéré, insistait George, pour tracer une ligne entre le passé et le futur. “Je ne voulais pas vraiment jeter quoi que ce soit”, a révélé Harrison. « Je voulais me faire tirer dessus pour pouvoir me rattraper. »

« L’empire cosmique » de George Harrison

Avec autant de prétendants et un espace limité sur le disque – même pour ce qui s’est avéré être un triple album – il y avait forcément des restes, et c’est ainsi que “Cosmic Empire” n’a pas fait la coupe.

Préfacée par une instruction selon laquelle la chanson finale devrait être «pleine de voix de chœur», la démo présente George à la guitare acoustique et commence par le riff récurrent de la chanson avant de s’installer dans un mélange 4/4 brillant qui rappelle son précédent «Old Brown Shoe».

“J’attends dans la file d’attente à l’Empire cosmique”, chante George, sa voix reflétant le motif d’introduction, “Je veux un banc au premier rang de l’Empire cosmique.” Ce qu’il présente, c’est l’idée d’un royaume virtuel d’où il peut voir les vérités intérieures de la vie au fur et à mesure qu’elle se déroule ; dans ce cas, il s’agit d’un théâtre – basé sur la myriade d’empires trouvés à travers la Grande-Bretagne, comme l’Empire Theatre de Liverpool, le site du dernier concert des Beatles dans leur ville natale en décembre 1965 – d’où il a une « vue omniprésente » de l’univers.

Chercher à l’intérieur des réponses

Cette soif de compréhension métaphysique est un thème qui imprègne une grande partie du travail de George depuis le milieu des années 60, lorsque le poids écrasant de la Beatlemania et sa renommée incontournable l’ont amené à chercher des réponses à des questions avec lesquelles il se débattait depuis longtemps.

Au début de 1965, George a commencé à expérimenter le LSD, l’expérience psychédélique lui permettant de se sentir en harmonie avec le monde qui l’entoure. “Je suis tombé amoureux, pas de quoi que ce soit ni de personne en particulier”, a-t-il déclaré à propos de l’effet de la drogue, “mais de tout”. À son tour, il a suscité une curiosité théologique longtemps endormie.

L’impact de la musique indienne et des pratiques spirituelles

La même année, George a également découvert le sitar, un instrument à cordes indien à long manche qu’il a utilisé pour la première fois sur le « bois norvégien ». Le désir de George de le maîtriser l’a finalement amené à apprendre auprès du maestro indien Ravi Shankar. Immédiatement, Shankar est devenu plus que le professeur de sitar de Harrison. “Dès le moment où nous nous sommes rencontrés, George posait des questions”, a déclaré Ravi, “et j’ai senti qu’il était vraiment intéressé par la musique et la religion indiennes.”

Adoptant Ravi comme guide spirituel, George s’est plongé dans les philosophies orientales et les principes de l’hindouisme. “Ravi était mon lien dans le monde védique”, a déclaré George. “Ravi m’a branché dans l’ensemble de la réalité.” L’impact de la recherche spirituelle de George s’est reflété dans des chansons comme “Within You Without You” et “The Inner Light”, qui ont été publiées au début de 1968 alors que les Beatles étaient en Inde pour étudier la méditation transcendantale avec Maharishi Mahesh Yogi.

Puis, en décembre 1968, une rencontre fortuite avec Shyamasdar Das, dévot de Hare Krishna, dans les bureaux d’Apple (« Où étiez-vous ? George a soutenu pour le reste de sa vie.

Tout cela a naturellement imprégné les chansons de George, et bien que certaines puissent être interprétées comme se rapportant à des questions plus corporelles, «Cosmic Empire» était indéniablement le modèle d’un lieu accueillant une audience directe avec Dieu; un endroit où « la vérité brille clairement », où « nos âmes sont remplies de joie » et où nous sommes assurés de trouver le bonheur.

