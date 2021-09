L’histoire derrière la chanson des Beatles

De toutes les chansons sur L’album blanc, “While My Guitar Gently Weeps” a subi certains des changements les plus radicaux au cours de l’enregistrement. Inconnues jusqu’à sa sortie en 1996 sur Anthology 3, les premières versions de la chanson étaient tendres, George Harrison chanter avec son propre accompagnement de guitare acoustique, soutenu uniquement par Paul Mccartney sur harmonium. Une version touchante de la chanson, ce n’était néanmoins pas ce que George recherchait, et serait radicalement refaite – pas une, mais deux fois – avant qu’il ne soit satisfait. Les paroles subiraient également un certain nombre de changements avant la version finale, des vers entiers étant perdus en cours de route.

Le processus d’écriture de chansons

La chanson a commencé comme une expérience avec une théorie du I Ching alors que George rendait visite à ses parents. “‘While My Guitar Gently Weeps’ n’était qu’une simple étude basée sur la théorie selon laquelle tout a un but à être là à un moment donné”, a expliqué George. « Je pensais que tout ce que je vois quand j’ouvre un livre, je vais en écrire une chanson. Alors j’ai ouvert ce livre et j’ai vu ‘pleure doucement’. J’ai fermé le livre, puis j’ai commencé la mélodie.

Après avoir abandonné la délicate approche acoustique enregistrée en juillet 1968, George a enrôlé le reste de Les Beatles pour une version full band en août. Une fois que le groupe a créé un accompagnement décent, George a passé des heures à essayer de créer un solo de guitare à l’envers pour la chanson, avant d’abandonner également cette version.

George avait été ami avec Eric Clapton depuis que les Yardbirds ont soutenu les Beatles en 1964 et, apparemment sur un coup de tête, ont invité son ami à jouer lors de la prochaine tentative de clouer la chanson.

S’adressant à Guitar Player en 1987, George a rappelé la réticence initiale de Clapton : « Il a dit : ‘Oh, non. Je ne peux pas faire ça. Personne ne joue jamais sur les disques des Beatles.’ J’ai dit : ‘Ecoute, c’est ma chanson, et je veux que tu la joues.’ Alors Eric est entré, et les autres gars étaient aussi bons que l’or – parce qu’il était là. De plus, cela m’a laissé libre de jouer le rythme et de faire la voix. Alors Eric a joué ça, et j’ai pensé que c’était vraiment bien. Ensuite, nous l’avons réécouté, et il a dit : « Ah, il y a un problème, cependant ; ce n’est pas assez Beatley’ – alors nous l’avons mis à travers l’ADT, pour le faire vaciller un peu. ”

Chris Thomas, qui à l’époque était Georges MartinL’assistant de ‘s, a rappelé comment cela a été réalisé: “On m’a confié le grand travail de remuer l’oscillateur sur les mixes ‘Gently Weeps’…

Un beau moment

Ces sessions d’enregistrement de début septembre 1968 pour “While My Guitar Gently Weeps” ont été importantes pour un certain nombre de raisons, notamment parce que c’était la première fois Ringo était retourné au studio depuis qu’il avait quitté le groupe, bien que temporairement, pendant le travail sur “Retour dans l’USSR” quelques semaines plus tôt. Pour son retour, George avait fait décorer la batterie Ludwig Hollywood de Ringo de fleurs, un geste qui comptait beaucoup pour le batteur. “C’était un beau moment”, a-t-il écrit plus tard.

Au cours de l’été 1968, le groupe avait parfois quitté l’environnement familier des studios Abbey Road d’EMI à St John’s Wood pour se rendre à Trident à Soho, une installation qui offrait un enregistrement sur huit pistes. (Abbey Road était occupé à modifier sa propre paire de machines 3M à huit pistes.) De retour à Abbey Road, les 5 et 6 septembre, sous la direction de Chris Thomas remplaçant George Martin absent, le groupe a finalement réalisé la vision de Harrison pour la chanson. Paul contribue une partie de piano inspirée, qui s’ouvre sur une introduction distinctive avant le premier éclat de guitare de Clapton, mais continue à étayer magnifiquement l’ensemble de la pièce. La voix principale sans effort de George s’inspire de Fumée Robinson, habilement assisté de Paul, avant que la guitare solo virtuose de Clapton ne s’élève au-dessus d’un accompagnement rock puissant et lourd. La longue coda monte encore et encore alors qu’une frénésie sonore délivre un coup de poing, à des millions de kilomètres des débuts acoustiques de la chanson.

