L’histoire derrière la chanson des Rolling Stones

L’enregistrement de Sticky Fingers a commencé en décembre 1969 lors d’une session intense de trois jours à Son des hauts-fonds musculaires dans le nord de l’Alabama. C’était à un moment où Les pierres qui roulent venait de terminer une tournée extrêmement réussie en Amérique du Nord; terminé à l’exception d’un concert gratuit qu’ils avaient récemment accepté de jouer près de San Francisco, à Altamont Speedway.

Les Stones sont arrivés en Alabama le mardi 2 décembre 1969 et, en début de soirée, ont été conduits au studio du 3614 Jackson Highway, à Sheffield. C’est déroutant parce que l’endroit où ils devaient enregistrer s’appelait Muscle Shoals Sound Studio, et la ville de Sheffield est à côté de la ville de Muscle Shoals. Pour ajouter à la confusion, il est même probable que le groupe pensait enregistrer dans le même studio qu’Aretha Franklin, Percy Sledge, Otis Redding et toute une série de chanteurs soul et R&B classiques avaient fréquenté.

Le studio qu’ils utilisaient tous était à Muscle Shoals lui-même, c’était Rick Hall’s Fame Studios – son premier enregistrement dans son studio était “You Better Move On” d’Arthur Alexander en 1961, c’est une chanson que les Stones ont reprise deux ans plus tard pour leur premier EP, sorti en janvier 1964.

Depuis l’ouverture de Muscle Shoals Sound, et avant l’arrivée des Stones, The Swampers, comme les anciens musiciens de session du studio de Ric Hall étaient connus, avait enregistré un album Cher, le deuxième album solo éponyme de Boz Scaggs, l’album New Routes de Lulu et Le single à succès de RB Greaves, «Take a Letter Maria». Greaves était un protégé d’Ahmet Ertegun, le patron d’Atlantic Records, et c’est grâce à lui et à son compatriote Jerry Wexler que les Stones se sont retrouvés à Muscle Shoals. Atlantic travaillait avec le musicien de Memphis Jim Dickinson qui est probablement celui qui a suggéré Muscle Shoals Sound;

En arrivant au 3614 Jackson Highway, le groupe a été confronté à l’installation de studio la moins glamour de toute sa carrière, peut-être Regent Sound était aussi mauvais, mais c’était à Londres. Construit en 1945, le bâtiment de 75 pieds sur 25 était en face d’un cimetière et, avant son ouverture en tant que studio, il était utilisé pour stocker des pierres tombales et des dalles funéraires. Il y avait une petite «réception», derrière une salle de contrôle qui était bondée de plus de 8 ou 9 personnes, et la salle d’enregistrement, qui mesurait 25 pieds de large et 35 pieds de profondeur, avec un 15 pieds plafond haut.

Après avoir fini d’enregistrer une reprise de «You Gotta Move» de Mississippi Fred McDowell, Mick et Keith se sont assis au milieu du studio, sur deux chaises pliantes, finissant, écrivant «Brown Sugar», une chanson que Mick avait entamée lors du tournage de Ned Kelly en Australie à l’été 69. Ils ont été regardés par Jim Dickinson, qui a déclaré plus tard son étonnement face au processus, en disant: «J’ai vu des auteurs-compositeurs assez sérieux à mon époque, mais je n’ai jamais rien vu de ce que faisait Mick Jagger.»

Dickinson était particulièrement impressionné par la capacité de Mick à absorber les expressions familières du Sud qu’il entendait des gens du studio et à les introduire dans ses paroles. Jim dit que Mick chante «Skydog slaver» dans le premier couplet (mais l’a peut-être changé pendant les overdubs vocaux); Skydog était le nom des Swampers pour Duane Allman, 22 ans, qui travaillait à Muscle Shoals Sound avec Boz Scaggs et Lulu pendant l’été avant l’arrivée des Stones.

Mick n’a pas réussi à clouer sa voix pour «Brown Sugar» cette première nuit, mais y est revenu lors de leur dernière nuit à Muscle Shoals Sound; Mick et Keith, accompagnés d’une bouteille de bourbon, doublaient les voix. Le buzz des trois jours à Muscle Shoals a touché tout le monde et il a même été question, à la fin de la séance, de sortir «Brown Sugar» et «Wild Horses» en single dès que possible.

Alors que le groupe sortait dans la lumière matinale de la lumière artificielle du studio, il y avait plusieurs voitures pleines d’enfants qui traînaient pour apercevoir le groupe. Les Stones sont retournés à l’Holiday Inn de Florence pour prendre le petit déjeuner, faire leurs valises et se préparer à partir. Plus tard vendredi, ils sont rentrés à Atlanta, ont changé d’avion, puis se sont envolés pour San Francisco et le cauchemar d’Altamont. Pendant ce temps, le même jour, de retour chez lui en Angleterre, Decca sort le nouvel album du groupe, Laisse le saigner.

Il faudrait près de 17 mois avant la sortie de «Brown Sugar», puis, à partir du 29 mai 1971, il a dépassé l’American Hot 100 et y est resté pendant deux semaines. C’était une session dans Muscle Shoals Sound et c’était une chanson, une chanson qui a été jouée à presque tous les concerts des Rolling Stones depuis son enregistrement. C’est un classique, et qui savait que Duane Allman avait peut-être une mention?

«Brown Sugar» et le reste des Sticky Fingers peuvent être achetés ici.