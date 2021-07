L’histoire derrière la chanson influente de David Bowie

David BowieL’ancien manager de Kenneth Pitt a déclaré qu’il savait que l’auteur-compositeur-interprète avait créé quelque chose de spécial avec “Space Oddity” pendant une pause du tournage de la version originale de la chanson le 2 février 1969.

“Le fait qu’il s’agisse d’une chanson inhabituellement intelligente était évident dès la première audience, mais ce n’est qu’au cours de la journée de tournage que son large attrait est devenu évident”, a rappelé Pitt, décédé en février 2019, à l’âge de 96 ans. son livre Bowie : Le rapport Pitt. « Pendant la pause déjeuner, libérés du silence qui leur était imposé sur le plateau, les gens riaient, bavardaient et chantaient à propos du héros non conventionnel Major Tom. Quand David a franchi une porte, quelqu’un a dit : « Eh bien, si ce n’est pas le major Tom. »

« J’étais à court de gourde… ça a fait couler la chanson »

Les voyages spatiaux dominaient la culture populaire à la fin des années 60, avant la première mission à atterrir sur la Lune. Le personnage emblématique de Bowie, Major Tom, était basé sur le Dr David Bowman du réalisateur Stanley Kubrick, qui a été joué par Keir Dullea dans le film 2001: A Space Odyssey. Bowie a commencé à écrire “Space Oddity” six mois après avoir vu le film, qui est sorti dans les cinémas britanniques en mai 1968.

“J’ai trouvé [the film] incroyable », a déclaré Bowie au magazine Performing Songwriter en 2003. « De toute façon, j’étais à court de gourde, j’étais très défoncé quand je suis allé le voir, plusieurs fois, et ce fut vraiment une révélation pour moi. Il a fait couler la chanson.

“David a écrit ‘Space Oddity’ pour que nous chantions tous les deux”

En février 1969, Bowie se rend aux Morgan Sound Studios sur Willesden High Road pour enregistrer un film de 28 minutes intitulé Love You Till Tuesday, le titre d’une chanson que Bowie avait enregistrée pour Decca en 1967. Le film avait été suggéré par Günther Schneider, producteur de l’émission de télévision allemande 4-3-2-1 Musik Für Junge Leute. Le film promotionnel était une tentative de Pitt d’amener Bowie à un public plus large.

Bowie jouait aux côtés du guitariste originaire du Yorkshire, John “Hutch” Hutchinson, qui avait tourné avec Bowie dans le cadre d’un duo appelé Feathers. Bowie l’avait choisi lors d’une audition quelques années auparavant. “David a écrit ‘Space Oddity’ pour que nous chantions tous les deux. C’est une chanson en duo, « Ground control to Major Tom », a déclaré Hutchinson plus tard à oneandother.com, dans une interview pour promouvoir sa biographie Hutch And Bowie. Pendant la session d’enregistrement, le guitariste a chanté les sections « contrôle au sol » tandis que Bowie a chanté en tant que Major Tom.

Cependant, tout ne s’est pas bien passé ce jour-là. Alors que Bowie répétait la scène finale, où l’astronaute est caressé par deux séductrices spatiales – interprétées par Samantha Bond et l’assistante de production Suzanne Mercer – Pitt s’est affronté avec le réalisateur Malcolm J. Thomson, qui voulait rendre les scènes beaucoup plus risquées. En fin de compte, le film a été mis de côté et n’a finalement été publié sous forme de vidéo qu’en 1984. Cette version de “Space Oddity” appartient à Decca Records, après que Pitt ait vendu les droits de Love You Till Tuesday à PolyGram cette année-là. Un DVD du film est sorti en 2005.

“Il était clair qu’il avait composé quelque chose d’extraordinaire”

Malgré la déception suscitée par la non-sortie du film, Pitt était convaincu que Bowie, 22 ans, avait créé une chanson vraiment spéciale sur un astronaute fictif. « Il était clair dès cette première sortie « publique » de la chanson que David Bowie avait composé quelque chose d’extraordinaire », a déclaré Pitt.

Bowie a ensuite fait une démo d’autres versions de la chanson dans le but d’obtenir un contrat d’enregistrement, qui a finalement conduit à la version à succès enregistrée le 20 juin 1969, réalisée avec Elton Johnle producteur de Gus Dudgeon. La chanson est sortie le 11 juillet, un peu plus d’une semaine avant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ne mettent le pied sur la Lune. La BBC a joué “Space Oddity” lors de sa couverture de l’atterrissage d’Apollo 11. “Je suis sûr qu’ils n’écoutaient vraiment pas du tout les paroles”, a déclaré Bowie plus tard. “Bien sûr, j’étais ravi qu’ils l’aient fait.”

« J’ai toujours fait face à l’aliénation et à l’isolement »

Bowie a déclaré que la plupart des gens pensaient que la chanson avait été écrite sur l’atterrissage dans l’espace, sans connaître l’inspiration originale du film de Kubrick. Il revisitera plus tard son personnage de Major Tom dans les chansons « Ashes To Ashes » et « Hallo Spaceboy » et le clip de « ★ ».

« Thématiquement, j’ai toujours traité de l’aliénation et de l’isolement. Je me suis souvent mis dans des situations où je suis isolé pour pouvoir écrire à ce sujet », a déclaré Bowie. “Space Oddity”, l’histoire atmosphérique d’un astronaute abandonné en orbite autour de la Terre, reste l’une des chansons les plus originales et poignantes de la fin des années 60. Ce chef-d’œuvre a continué d’influencer la société au 21e siècle.

Des reprises ont été enregistrées par des artistes aussi divers que Sheryl Corbeau, Déf Leppard, Rêve de mandarine, et William Shatner. En mai 2013, l’astronaute canadien Chris Hadfield, commandant de l’expédition 35 vers la Station spatiale internationale, a enregistré une version dans l’espace qui est devenue virale – dédiée au « génie de David Bowie ».

Vous cherchez plus? Découvrez l’histoire du premier album de David Bowie.