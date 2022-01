L’histoire derrière la chanson : le seau de miel de Melvins

Si le succès omniprésent du grunge au début des années 90 était une surprise, ce qui s’est passé ensuite ne l’a pas été. Après l’ascension explosive de Nirvana, Pearl Jam, Alice In Chains et Soundgarden, une armée de cadres A&R a décampé en masse dans le nord-ouest du Pacifique avec l’ordre express de trouver les prochaines superstars vêtues de flanelle qui pourraient livrer un blockbuster de la taille de Nevermind ou Dirt.

L’une des bandes les plus improbables à se faire prendre dans les filets des chalutiers des grandes marques était Melvins. Entre 1993 et ​​1996, ces iconoclastes musicaux irrévérencieux des backwaters de l’État de Washington ont sorti trois albums sur Atlantic Records, maison de Skid Row, Dream Theater et AC/DC. Le premier d’entre eux, Houdini, abritait Honey Bucket, la chanson qui leur donnerait la chose la plus proche d’un hit révolutionnaire – bien que, de manière typiquement contraire, sa pollinisation croisée de hardcore métallique uptempo mais complexe avec d’épais, les riffs vicieux et les signatures rythmiques étranges ne ressemblaient à rien de ce que produisaient leurs anciens contemporains underground.

« Si Captain Beefheart était un groupe de metal, ça sonnerait comme ça », déclare le chanteur et guitariste de Melvins Buzz Osborne à propos de Honey Bucket et de la production de son groupe en général, faisant référence au visionnaire à la gorge de gravier derrière le chef-d’œuvre d’avant-garde de la fin des années 60, Trout Mask. Réplique. « Honey Bucket est l’une de nos chansons les plus populaires. Je ne l’aurais jamais deviné en l’écrivant. Je pensais que c’était cool, mais je n’ai pas pensé que ça allait être ce que ça allait devenir.

Melvins avait déjà sorti quatre albums indépendants complets avant l’arrivée d’Atlantic, présentant un hybride doom/stoner/sludge pré-grunge avec des commandes secondaires de tout, du rock classique décalé à la pop ensoleillée des années 60. Ils n’étaient pas non plus au-dessus d’un peu de mal : l’album Lysol de 1992 a donné lieu à un ordre de cessation et d’abstention de la société de produits de nettoyage dont il tire son nom.

Superficiellement, il n’est pas difficile de comprendre ce qu’Atlantic a vu à Melvins. Le leader de Nirvana, Kurt Cobain, les a régulièrement présentés comme l’un de ses groupes préférés, en partie à cause de leur approche musicale non-conformiste et en partie parce qu’ils avaient prouvé qu’il était possible de s’échapper des environs claustrophobes de la petite ville du Nord-Ouest. Le parrainage officieux de la rock star dont on parle le plus au monde était un plus pour le label. La connexion géographique de Melvins avec le nouveau centre de l’univers musical n’a pas fait de mal non plus.

« À ce moment-là, les groupes de centre-gauche étaient signés parce que Nirvana et Soundgarden vendaient des tonnes de disques », explique Buzz. « Les labels ne savaient pas ce qui allait fonctionner – il y a cinq minutes, ils faisaient du hair metal – mais parce qu’ils sont dans le but de gagner de l’argent, ils signaient 15 à 20 groupes et espéraient que quelques-uns d’entre eux ont vendu des millions d’enregistrements. On s’y est pris, mais la différence était qu’on ne pensait pas vendre des millions de disques. Nous avons pensé que c’était comme d’habitude, que nous ferions un disque avec Atlantic et continuerions. »

L’accord avec une major n’a pas fait de Buzz et du batteur Dale Crover des millionnaires du jour au lendemain, mais il leur a donné un répit. Plutôt que de simplement s’enfermer dans un studio exigu pendant une semaine et d’en ressortir avec un disque, cela signifiait qu’ils pouvaient passer un peu plus de temps à travailler sur leur premier album pour leurs nouveaux payeurs et généralement le mélanger.

Houdini a été enregistré au cours de 20 jours princiers, dans quatre studios différents, avec un éventail de producteurs, d’ingénieurs et de musiciens invités. La bassiste régulière Lori ‘Lorax’ Black – fille de l’enfant star des années 1930 Shirley Temple, rien de moins – était en grande partie hors de combat en raison de problèmes de toxicomanie qui ont rendu sa position dans le groupe précaire, donc Buzz et Dale ont joué la plupart de la basse sur l’album eux-mêmes, avec le guitariste/chanteur de Blessing The Hogs Billy Anderson sur quelques pistes.

« Lori Black a joué sur quelques chansons, mais je ne me souviens pas lesquelles », dit Buzz. « Billy en a fait quelques-uns, mais peu importe ce que disent les crédits, c’était principalement moi ou Dale qui jouais de la basse. Les crédits de Houdini sont au mieux douteux; il y a certainement de la fiction là-dedans.

La pièce de fiction la plus importante de la liste des crédits de Houdini concerne l’implication de leur ami Kurt Cobain, qui est répertorié comme l’un des producteurs de l’album. Kurt a été initialement amené à bord pour écouter les chansons – dont la plupart ont été écrites bien avant que le groupe ne signe chez Atlantic – et offre généralement une paire d’oreilles supplémentaire en ce qui concerne les arrangements. Les choses ont assez bien commencé, mais elles ont rapidement dégénéré en un gâchis improductif alors que la consommation de drogue du chanteur de Nirvana commençait à gêner, égratignant les nerfs du teetotal Buzz. Le leader de Melvins s’est retrouvé dans la position de devoir tirer l’un des musiciens les plus célèbres au monde du projet.

« Pendant la dernière partie de son séjour là-bas, il était en désordre, sur le plan de la drogue », explique Buzz. «Je suis allé à Atlantic et j’ai dit que je ne pouvais pas le faire fonctionner avec lui. Je n’avais aucun intérêt à dévoiler publiquement les problèmes de Kurt – je ne pensais pas que c’était l’affaire de qui que ce soit. Je voulais juste qu’il quitte le projet et c’est à ce moment-là que nous avons eu [Rage Against The Machine producer] GGGarth Richardson.

Même au milieu des riffs monolithiques et des excursions musicales bafouant les conventions qui composent Houdini, Honey Bucket se démarque. En seulement trois minutes et une seconde, il parvient à unir les mondes du thrash, du punk tordu et même du blues rock à haute énergie. En règle générale, il a également abandonné la structure droite couplet-refrain-couplet pour deux sections distinctes – la première partie de la chanson est une explosion de bruit de parpaing et de signatures rythmiques étranges, tandis que la deuxième partie s’appuie sur une source plus improbable.

« Le deuxième riff est quelque chose que j’ai toujours aimé : un riffage avec un back beat presque funky, ce à quoi ressemblent les ZZ Top à leur meilleur – avoir toujours un groove impénétrable qui a plus de swing, est indéniablement bon et massivement sexy « , dit Buzz. «Ce deuxième riff est ce qui le vend. Ce riff est tellement bon, l’un des meilleurs que j’ai jamais écrit.

N’importe qui peut deviner exactement ce qu’est Honey Bucket. Les paroles du flux de conscience telles que « Huit fois je suis tombée sur un ennemi fi / Comme couvert et propre / Je dois sentir la roue à moteur / La vraie peau de la mode » sont autant d’énigmes maintenant qu’elles l’étaient alors, et Buzz reste sans engagement quand il s’agit du sujet.

Il manquait peut-être le cri de ralliement lyrique de Smells Like Teen Spirit ou Jesus Christ Pose, mais cela n’a pas empêché Atlantic de sortir Honey Bucket comme premier single de l’album. Cette tentative de présenter Melvins au grand public était accompagnée d’une vidéo qui mettait en évidence le penchant absurde du groupe, alors que Buzz, un Dale Crover vêtu de Speedos et botté de cow-boy et le nouveau bassiste Mark Deutrom se produisaient dans une ferme devant un public captif de chèvres, de moutons, de cow-girls maniant le lasso et d’un mec en uniforme de gendarme.

« C’était un de nos amis qui est maintenant mort, Bill Bartell, qui a également joué de la guitare solo sur la couverture de Kiss’s Going Blind [also on Houdini], dit Buzz. « Il a dit : ‘Hé, j’ai un costume de la police montée !’ Et c’était comme, ‘Super !’ Les cow-girls étaient des amies de ma femme qui possédaient des chevaux, alors elles les ont amenés. Le réalisateur a choisi la ferme et c’était une vidéo très bon marché à faire. Je n’ai jamais cru aux vidéos. Ils ne m’intéressaient pas parce que ce n’était pas ce que je voulais faire, mais c’était amusant.

C’est exagéré de dire que Honey Bucket a transformé Melvins en stars de la taille de Nirvana, mais cela a aidé à mettre ce trio d’excentriques au bord du radar grand public, atteignant le numéro 29 sur le graphique Billboard Heatseekers et aidant Houdini à retirer 100 000 exemplaires du portail. Des échos de son énergie furieuse et saccadée peuvent être entendus dans le rugissement déchiqueté et discordant des premiers Mastodon et High On Fire, deux groupes qui ont cité Melvins comme une influence. Dillinger Escape Plan et Lamb Of God sont allés plus loin en enregistrant des reprises de Honey Bucket (la version de Lamb Of God est apparue sur Legion: XX en 2018, sous leur nom d’origine Burn The Priest).

Le succès de Honey Bucket et Houdini a contribué de manière inattendue à prolonger le séjour de Melvins sur Atlantic beaucoup plus longtemps que prévu, le label sortant deux autres albums studio, Stoner Witch de 1994 et Stag de 1996. « Personne n’a été plus surpris que nous que nous ayons fait trois albums sur un label majeur », dit Buzz en riant.

Aujourd’hui, le morceau reste l’une des chansons les plus connues du groupe, apparaissant sur diverses listes de lecture Essential Sludge et Best Grunge. Là où d’autres groupes pourraient voir leur plus gros succès comme un bagage indésirable, Melvins n’a pas de tels problèmes. Honey Bucket est toujours un incontournable de leurs concerts – ils ont même enregistré une version débranchée pour le prochain album acoustique Five Legged Dog.

« Je ne sais pas ce que c’est par rapport à nos autres chansons, mais nous l’avons jouée en direct pendant longtemps, puis nous ne l’avons pas fait, mais nous avons continué à recevoir des demandes », explique Buzz. « Maintenant, nous allons simplement le jouer et nous le jouerons à partir de maintenant. C’est une bonne chanson et nous n’allons pas nier sa popularité juste pour être des crétins.

le nouvel album de Melvins, Chien à cinq pattes, est maintenant disponible via Ipecac