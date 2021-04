L’histoire derrière la chanson révolutionnaire de Sam Smith

Ils disent que ce qui ne vous brise pas vous rend plus fort. Mais Sam SmithLe cœur de ce dernier a peut-être été brisé, peu de gens sortent d’une histoire d’amour ratée avec quatre Grammy Awards et une carrière qui ne manquera pas de s’étendre sur des décennies. Tiré de leur premier album, Dans l’heure solitaire, «Stay With Me» est le pic tendre de tout ce chagrin émotionnel.

«J’étais dans un endroit très sombre»

Une grande partie de l’album de dix titres a été écrite sur la vie amoureuse troublée de Smith. «J’étais dans un endroit très sombre», ont-ils admis, et la ballade à saveur gospel parle du désespoir mesuré de ce moment lent et brûlant où vous savez qu’une aventure d’un soir ne mène nulle part, malgré ses possibilités saisissantes.

Écrit avec James «Jimmy Napes» Napier, qui a travaillé avec Disclosure, Clean Bandit et Ellie Goulding, et William Phillips (du groupe électronique Tourist), «Stay With Me» s’est rapidement réuni après qu’un simple ensemble d’accords de piano a suggéré les fondations de une chanson à succès. Avec des tambours qui s’ajoutent à la séquence, Smith a ensuite ajouté des couches et des couches de prises vocales à la piste. Enregistré dans un studio de la vieille rue de Londres, la chanson était d’une simplicité douloureuse – un de ce petit club de morceaux qui sonne comme un classique en devenir la première fois que vous l’entendez.

La star de l’année

Une grande partie du succès du premier album de Smith réside dans son honnêteté émotionnelle. «Je n’ai eu que des relations non partagées où les gens ne m’aimaient pas en retour», a déclaré le chanteur à l’époque. Les auditeurs ont réagi fortement à la bravoure émotionnelle autant qu’à l’écriture incroyablement assurée, et In the Lonely Hour était un blockbuster hors du parc dès le début.

Avec la promotion de «Stay With Me» qui a emmené Smith au Saturday Night Live aux États-Unis et au Graham Norton Show au Royaume-Uni, le morceau – sorti en single le 14 avril aux États-Unis et le 18 mai au Royaume-Uni – a été complètement au sommet des charts britanniques et a culminé au n ° 2 sur les listes Billboard. Avec sa vidéo poignante – probablement autobiographique – filmée à Londres, tout se développait rapidement et «Stay With Me» est devenu le morceau qui a fait de Sam Smith la plus grande star de l’année.

«Merci beaucoup de m’avoir brisé le cœur»

Nommé Record Of The Year et Song Of The Year aux 57e Grammy Awards, «Stay With Me» a été une énorme réussite pour un artiste à peine établi – comme Smith l’était à l’époque. S’ils étaient surpris, cependant, le succès ne les a pas laissés sans voix. Faisant preuve de l’honnêteté articulée pour laquelle ils sont devenus célèbres depuis, Smith a laissé déchirer lors de leur discours d’acceptation à la fin de la nuit (ils devaient gagner d’autres trophées pour le meilleur nouvel artiste et le meilleur album vocal pop): «Je tiens à remercier l’homme qui ce disque parle de qui je suis tombé amoureux l’année dernière. Juste une petite question: merci beaucoup de m’avoir brisé le cœur parce que vous venez de m’offrir quatre Grammys.

C’était le salut à deux doigts le plus aigu de l’histoire d’acceptation des récompenses!

