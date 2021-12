L’histoire derrière la chanson : Warlock’s Touch Of Evil

En 1987, le heavy metal avait fermement établi sa relation avec l’occultisme. De Black Sabbath à Venom et au-delà, le côté obscur était mûr pour le pillage. L’émergence des mouvements thrash, death et black metal évoquait toutes sortes de nouvelles musiques blasphématoires et troublantes, et les cloches censurées du monde entier transformaient régulièrement leurs sous-vêtements collectifs. C’était, il faut le dire, très amusant.

Parmi les contributeurs moins célèbres à l’évolution malveillante du métal figuraient les parvenus allemands Warlock. Dirigé par Doro Pesch, l’équipe de speed metal mélodique s’était solidement bâti une réputation en Europe, sortant trois albums bien accueillis et accumulant un public considérable et dévoué. Le premier album du groupe, Burning The Witches, se concentrait certainement sur des thèmes occultes, mais ce serait leur quatrième album et leur percée sur un label majeur, Triumph And Agony de 1987, qui placerait Doro au cœur d’un méfait surnaturel apparemment authentique.

«Je suis allé à New York pour écrire le disque, avec notre producteur Joel Balin. Il était plus âgé que moi mais nous avons tout de suite sympathisé, et il m’a montré tous les clubs et c’était génial. Un soir, il m’a demandé si je voulais aller dans un autre club, mais je ne bois vraiment pas beaucoup, et j’ai dit que nous pourrions peut-être jammer un peu à la place ? Nous sommes donc allés chez lui et avons fait un jam, puis il m’a demandé si j’avais déjà joué avec une planche Ouija.

Doro admet joyeusement que, adolescente, elle était instinctivement curieuse et fascinée par tout ce qui semblait sombre ou effrayant. Ayant eu l’opportunité de se plonger dans l’occultisme en compagnie de son nouveau partenaire créatif, elle a eu du mal à résister.

« J’en avais entendu parler, mais je ne l’avais jamais fait. C’était totalement interdit en Allemagne à cette époque, et pour cause je dirais ! Ha ha ! » elle sourit. «Nous y avons joué tous les soirs et toutes sortes de conneries se sont produites. L’appartement a failli brûler. Une nuit, tout à coup, la planche Ouija a dit « piano ». J’ai donc demandé à Joey de demander à l’esprit de jouer quelque chose au piano. Il était réticent mais il l’a fait, et tout semblait de plus en plus effrayant. Puis, tout à coup, il y avait une guitare accrochée au mur, et ce petit accord est sorti ! J’ai complètement paniqué. Je sortais en courant de l’appartement en hurlant ! Ha ha ! J’ai dû déménager de l’appartement. C’était plein d’énergie bizarre et je ne pouvais plus dormir là-bas !

À partir de ce moment, Doro a tracé une ligne dans le sable et a juré de ne plus tenter de contacter le royaume des esprits. Cependant, il restait encore un album de heavy metal à faire, et son pinceau ébouriffant avec des forces fantomatiques aurait inévitablement un impact sur Triumph And Agony. L’une des chansons les plus lourdes et les plus intenses de l’album, Touch Of Evil, raconte l’histoire d’un méchant sans nom et peut-être mort-vivant, tapi dans l’ombre avec un meurtre sanglant en tête.

« Nous pouvions faire ce que nous voulions et crier comme un maniaque se sentait bien ! » Doro Pesch

« Oui, cela a été influencé par la planche ouija, toute cette expérience », note Doro. « Comment pourrait-il en être autrement? C’était tellement métal ! Ha ha ! Nous avions donc les démons dans Metal Tango, nous avions Touch Of Evil, nous avions la magie du Warlock, tout était du côté le plus sombre. J’ai changé d’avis à propos de ce genre de choses après Triumph And Agony, et je suis devenu plus positif, avec une énergie positive, mais à l’époque, je flirtais avec ce genre de choses. Nous voulions que le disque soit putain de heavy, tu sais ?

Triumph And Agony est un album plein d’hymnes métal étincelants et grandiloquents, allant de l’ouverture d’un singalong (et du single à succès) All We Are à l’ultime ballade larmoyante, la power ballade Für Immer. Pour deux raisons spécifiques, cependant, Touch Of Evil s’impose comme la chanson la plus tonitruante et imparable de tout l’album. Tout d’abord, Doro hurle absolument, en particulier vers la fin de la piste, quand elle semble vraiment possédée par quelque chose de désagréable.

«Je voulais écrire quelque chose de vraiment, vraiment puissant. Nous étions en train de l’écrire et j’ai senti que je voulais vraiment crier de tout mon cœur, vraiment le chanter comme jamais auparavant. Faire la piste était si bon, parce que je n’ai ressenti aucune pression. La maison de disques avait entendu les démos et ils avaient tout aimé, et personne ne nous demandait d’être radio-friendly, comme ils l’avaient fait sur les albums précédents. Donc, nous pouvions simplement faire ce que nous voulions et crier comme un maniaque se sentait bien ! »

(Crédit image : Paul Natkin/.)

Pendant ce temps, dans la salle des machines de la chanson, une légende certifiée du hard rock faisait tourner des bâtons et donnait un sacré coup de raquette. Comme l’explique Doro, c’était le début d’une session d’enregistrement qu’elle n’oublierait jamais.

« J’ai dit à mon manager: » Nous avons cette chanson, Touch Of Evil, et je pense qu’elle est vraiment lourde, vraiment méchante, sombre et diabolique, donc j’ai besoin de joueurs vraiment puissants dessus, pour que je puisse vraiment crier mon cul ! « » se souvient-elle. « Il a dit : ‘J’ai quelqu’un en tête !’ Il ne voulait pas me dire qui c’était, c’était une surprise, et le lendemain matin, je suis entré dans le studio à 11 heures, et à ma grande surprise, c’était Cozy Powell ! Il a dit : « J’ai entendu dire que vous aviez besoin d’électricité ! » J’ai dit : ‘Ouais, un vrai pouvoir viril !’ Ha ha ! »

Mieux connu comme le moteur de Rainbow, notamment pendant le mandat de Ronnie James Dio avec le groupe et les albums classiques Rising et Long Live Rock ‘N’ Roll, Cozy Powell (décédé en 1998) était l’homme parfait pour ce travail. Doro admet qu’elle a été très légèrement frappée par les étoiles, mais que la séance qui a suivi a dépassé toutes les attentes.

« Une boule de foudre est entrée dans le studio par une fenêtre. » Doro Pesch

« Cozy, il a joué à Touch Of Evil et nous avons tous eu peur ! » Doro rit. «Quand il a joué, la pièce tremblait et cela vous est entré directement dans le cœur. C’était comme des montagnes russes, vous immobilisant dans votre siège. Il était vraiment gentil aussi, vraiment poli ! J’aurais aimé avoir une caméra vidéo à l’époque. C’était le meilleur batteur que j’aie jamais vu en chair et en os.

Avec la batterie de Cozy engagée dans la bande, Doro a entrepris de livrer la performance vocale sauvage et extrême qu’elle jugeait nécessaire pour faire de Touch Of Evil vraiment, vous savez, le mal. Malheureusement, il s’avère que vous obtenez parfois exactement ce que vous demandez.

« Je suis allé dans ma salle d’enregistrement pour faire le chant. Il y avait une toute petite fenêtre, donc on pouvait toujours voir s’il faisait jour ou nuit dehors. Je travaille mieux la nuit, alors j’enregistrais Touch Of Evil et je criais vraiment mon cul, encore et encore. Les écouteurs explosaient toujours, parce que je les faisais jouer si fort. Mais quand j’ai fait le dernier cri que j’ai fait dans cette chanson, et c’est un cri insensé, soudainement une boule de foudre est entrée dans le studio par la fenêtre. Il est entré, a fait le tour de la pièce et est ressorti. J’étais debout au milieu et ça ne m’a pas touché, Dieu merci, parce que tout le monde a dit que je serais mort si ça avait été le cas. Bien sûr, alors tout le monde a eu vraiment peur. L’enregistrement était si intense et puissant. Comme, ‘Qu’avons-nous fait?’ Ha ha !

« Quand nous sommes revenus en studio, tout le monde avait peur de l’écouter à nouveau, au cas où quelque chose d’autre exploserait ! Mais la prise était un gardien. Lorsque nous avons joué T&A en live pour la première fois dans son intégralité, j’ai pensé qu’ouvrir avec Touch of Evil était une bonne idée car cela crée la bonne ambiance !

Sorti en septembre 1987, Triumph And Agony a été un énorme succès pour Warlock, notamment grâce aux vidéos de All We Are et Für Immer assurant une rotation régulière sur MTV alors florissante. Deux ans plus tard, Warlock devrait renoncer à son nom dans une bataille juridique avec un ancien manager, mais Doro a commencé à se produire sous son propre nom et s’est à peine arrêté pour reprendre son souffle depuis ; résistant habilement aux années 90 avec une dignité intacte, et maintenant fermement de retour à l’avant-garde du monde du métal à l’ancienne. Triumph And Agony reste cependant son album le plus aimé, et en 2017, Doro et son groupe ont commencé à interpréter le disque dans son intégralité pour la première fois, à l’occasion de son 30e anniversaire. Capturé lors de concerts au Sweden Rock Festival en 2017 et en Espagne l’année suivante, le nouvel album Triumph And Agony – Live apporte un nouveau niveau de puissance à ces chansons classiques, Touch Of Evil (maintenant promu en ouverture du spectacle !) inclus.

« Sweden Rock était le tout premier spectacle pour cet anniversaire », conclut Doro. « Tout semblait parfait. J’avais l’impression que tout s’était passé hier, pas en 1987. Il y a tellement d’énergie dans les chansons, en particulier des choses comme Touch Of Evil. Nous savons que l’album a une place spéciale dans le cœur des fans purs et durs. Triumph And Agony était le tremplin vers quelque chose de grand. Tout s’est mis en place. C’était une super époque pour le métal, avec Headbangers Ball à la télé et tant de grands groupes autour. Mais n’oubliez pas que le métal est aussi en pleine forme maintenant !

Triomphe Et Agonie – En Direct est maintenant disponible via Napalm