L’histoire derrière la couverture de TIME sur la violence anti-asiatique et les crimes de haine

L’artiste et éducatrice basée à New York, Amanda Phingbodhipakkiya, appelle le portrait qui couvre le numéro de TIME de cette semaine «Avec douceur et puissance». L’image «reflète la force incommensurable des femmes américaines d’origine asiatique qui sont le tissu conjonctif de nos communautés, mais trop souvent négligées, fétichisées, déshumanisées et sous-estimées.» Phingbodhipakkiya dit TIME. «Mon espoir est de voir la beauté de notre peuple reflétée dans le couleurs de nôtre les communautés de manière digne et respectueuse. »

Le choix des fleurs, qui figurent en bonne place dans l’image, était également intentionnel: «La pivoine symbolise la solidarité et l’amitié, le chrysanthème signifie la résilience – c’est l’une des rares fleurs qui fleurit quand il fait froid – et la baie d’aubépine représente la longévité et la protection. «

Les appels à la solidarité et à la protection sont encore plus présents dans l’esprit de la communauté des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique (AAPI) – parallèlement à une vague de chagrin et de colère – à la suite de la fusillade du 16 mars dans trois spas de la métropole d’Atlanta, en Géorgie. région qui a fait huit morts, dont six femmes d’origine asiatique. Un homme blanc de 21 ans a depuis été inculpé de huit chefs de meurtre. La nouvelle a frappé à la maison pour Phingbodhipakkiya, originaire d’Atlanta, qui a parlé à TIME de son travail le lendemain de la tragédie.

Lire la suite: «Nous attendons toujours notre tour pour être importants». Une lettre d’amour aux Américains d’origine asiatique

«J’ai apprécié que de nombreux [Phingbodhipakkiya’s] les œuvres d’art mettaient en vedette des générations d’individus et cherchaient à représenter la diversité au sein de la population asiatique-américaine », ajoute la rédactrice en chef de TIME Sangsuk Sylvia Kang, qui a présenté l’artiste à l’attention. «C’est évidemment un sujet qui compte beaucoup pour moi personnellement et professionnellement.»

L’illustration de couverture était un tirage initialement créé pour la série d’art public 2020 de la Commission des droits de l’homme de la NYC «Je crois toujours en notre ville», des portraits; une version de l’image est apparue dans une installation artistique ouverte l’automne dernier dans la station de métro Atlantic Avenue-Barclays Center de Brooklyn dans le cadre d’un triptyque intergénérationnel. Un certain nombre d’autres œuvres de Phingbodhipakkiya sont apparues dans les stations de métro, les abribus et les lieux publics, centrant les membres de la communauté AAPI à New York à un moment où les rapports de discrimination et de harcèlement anti-asiatiques dans la ville étaient en nette augmentation. Les rapports ont été multipliés par sept entre février-juillet 2020 et la même période en 2019.

C’est dans le même système de métro, juste au moment où des ordres de verrouillage pour ralentir la propagation du virus COVID-19 ont été mis en place à New York que Phingbodhipakkiya, 32 ans, se souvient avoir été victime d’abus racialisés. Alors qu’elle s’assit pour prendre son siège, un homme à côté d’elle la regarda et lui dit: «Euh, dégoûtant! et courut à l’autre bout de la voiture.

C’était loin d’être la première fois qu’elle était insultée de cette façon, et les commentaires ignorants et racistes ne sont pas partis un an plus tard. «L’autre jour, mes parents ont été criés à l’épicerie de retourner d’où ils venaient, et ça faisait tellement mal d’entendre ça de leur part», raconte-t-elle à TIME. «Je m’inquiète pour leur sécurité.»

Lire la suite: Les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique sont à la hausse. Beaucoup disent que la police n’est pas la solution

Avant de poursuivre une carrière dans l’art, Phingbodhipakkiya s’est spécialisée en neurosciences à l’université de Columbia University, et dit que la formation guide son approche de la création artistique – en particulier, la recherche sur la façon dont le cerveau humain traite le rejet. «Lorsque nous sommes évités ou que nous nous sentons isolés ou seuls, nos corps réagissent comme si nous avions subi des dommages physiques», dit-elle. «Ma pratique consistant à rendre visible l’invisible – qu’il s’agisse de mondes microscopiques ou de luttes souvent invisibles des communautés de couleur – vient du même endroit où révéler l’inconnu ou l’invisible.

«C’est pourquoi je fais un travail qui porte sur l’appartenance, qui favorise un sentiment d’appartenance, parce que j’aime ça pour toutes les communautés de couleur», dit-elle à TIME. «C’est tellement important de se voir. C’est une façon de dire, malgré ce que nous avons vécu en tant qu’Américains d’origine asiatique, nous sommes toujours là. On ne fait pas peur facilement. Nous nous battons chaque jour pour notre avenir commun. »