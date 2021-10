L’histoire derrière la marque “Siu” de la star de Man United qui remonte à l’époque du Real Madrid

Cristiano Ronaldo est l’un des buteurs les plus complets du football mondial.

CR7, comme on l’appelle affectueusement et collectivement, a marqué jusqu’à présent 790 buts remarquables dans sa carrière, battant un tas de records en cours de route au niveau des clubs et au niveau international.

Cristiano Ronaldo fait sa fête après son but contre Newcastle

Pour quelqu’un qui a trouvé le net tant de fois, il semble normal qu’il ait une célébration de marque.

Le joueur de 36 ans est désormais mondialement connu pour sa position de « Siu », mais quelle est l’histoire derrière la célébration de buts la plus célèbre du football ?

Cristiano Ronaldo : Quelle est la célébration ?

Les fans d’Old Trafford ont vraiment apprécié de voir Ronaldo faire sa célébration à plusieurs reprises ce trimestre.

Après avoir trouvé le fond du filet, le joueur de 36 ans se dirige généralement vers le drapeau du coin avant de faire une pirouette à 180 degrés avant d’atterrir avec une position ferme sur le gazon.

Alors qu’il touche le sol, Ronaldo étend ses bras et beugle “Siuuu”, qui signifie “oui” en espagnol, les fans se joignant souvent pour créer un bruit retentissant autour du stade.

Ronaldo fête à la mode Cristiano Ronaldo : Quand la fête a-t-elle été créée ?

Les fans de United n’auront pas vu la célébration de “Siu” lors de son premier passage à Old Trafford, Ronaldo révélant dans une interview qu’il l’avait créée pendant son séjour au Real Madrid.

Expliquant la célébration en 2019, il a déclaré: “J’ai commencé à dire” si “, c’est comme” oui “, quand j’étais au Real Madrid.

« Quand nous gagions, tout le monde disait ‘siiii’ et j’ai donc commencé à le dire. Je ne sais pas pourquoi, c’était naturel.

« J’étais aux États-Unis et nous avons joué contre Chelsea [in 2013] et je ne sais pas d’où ça vient, la fête.

«Je viens de marquer le but et il vient de sortir. C’était juste naturel, pour être honnête. Depuis ça, j’ai commencé à le faire plus souvent et j’ai l’impression que les supporters et les fans le voient et ils sont comme ‘Cristiano, siiiiiiuuuu’.

« Je me dis ‘wow ! Les gens se souviennent de moi à cause de ça !’ Donc c’est bien, et je vais continuer à faire comme ça.

Lingard a été excellent pour l’Angleterre contre Andorre et a combiné sa propre célébration avec le célèbre « Siu » de CR7 Cristiano Ronaldo : Qu’a-t-on dit à propos de la célébration ?

Après avoir rejoint United, la célébration a été recréée par Jesse Lingard lors de la victoire 4-0 de l’Angleterre sur Andorre le mois dernier.

S’exprimant après le match, il a déclaré: “Moi et Mason [Mount] pensaient aux célébrations cette semaine et évidemment nous avons mélangé ma célébration avec celle de Cristiano, j’ai dit que je le ferais.

“Oui c’est un petit cadeau de bienvenue [for Ronaldo] mais ouais il va s’installer vite il va aider cette équipe avec brio.

“C’est incroyable, toujours incroyable de mettre un maillot de l’Angleterre, mais marquer et bien faire pour son pays est parfait.”

Townsend a produit une célébration mémorable

La célébration « Siu » a ensuite été recréée de manière controversée par Andros Townsend lors du match nul 1-1 d’Everton contre Man United à Old Trafford.

Discutant de ses raisons, Townsend a déclaré: «C’est une marque de respect pour un gars qui a influencé ma carrière.

“J’ai passé de nombreuses heures sur le terrain d’entraînement et dans la salle vidéo à essayer d’analyser ses coups francs et ses dépassements et la façon dont il se consacre au football.

« Ce n’était donc pas une imitation, c’était une marque de respect pour l’une de mes idoles. Je n’ai probablement pas rendu justice à la célébration et je ne l’ai pas parfaitement exécutée.