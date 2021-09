L’histoire derrière la méditation de Live sur la vie

Ed Kowalczyk était assis au bord du lit de son frère, grattant une guitare lorsqu’il a écrit ce qui allait devenir « Lightning Crashes ». Kowalczyk, 21 ans à l’époque, vivait dans la maison de sa mère à York, en Pennsylvanie, après la fin de la tournée de son groupe Live pour leur premier album, Bijoux mentaux. Dans une interview de 2004 incluse sur le DVD de Awake: The Best Of Live, Kowalczyk a déclaré: “À ce jour, je n’ai aucune idée d’où vient cette chanson – et j’adore ça.”

Une méditation sur le cycle de la vie

Lyriquement, « Lightning Crashes » est une méditation sur le cycle de la vie, de la mort et de la réincarnation. La vision de la chanson par Kowalczyk était une salle d’urgence d’un hôpital où des gens mouraient et des bébés naissaient, un transfert sans fin d’énergie vitale : c’était le sien/appartient maintenant au bébé au bout du couloir.

Quelques années auparavant, Kowalczyk a découvert les écrits du spiritualiste indien Jiddu Krishnamurti, dont la philosophie de vivre sa vie dans un lieu d’altruisme et d’humilité a influencé le processus d’écriture de chansons du chanteur, ainsi que la philosophie créative du groupe.

“Lightning Crashes” a été enregistré et produit avec Jerry Harrison de Talking Heads dans le cadre des sessions du deuxième album de Live, Lancer du cuivre, au célèbre Pachyderm Studio dans le Minnesota, au cours de l’été 1993. À cette époque, Barbara Lewis, une amie de longue date du groupe, a été tuée par un conducteur ivre alors qu’elle fuyait la police après un vol à York. Le groupe a dédié la chanson à Lewis, qui n’avait que 19 ans lorsqu’elle est décédée.

“C’était quelque chose que nous espérions honorer la mémoire d’une fille avec laquelle nous avons grandi et aider sa famille à faire face au chagrin – ce qu’il semble avoir accompli – en gardant le thème de la chanson”, a déclaré Kowalcyzk, dans une interview en 1995. dans le magazine Spin. Lewis était également un donneur d’organes enregistré ; à sa mort, elle a aidé à sauver la vie de nombreuses personnes, dont un bébé de dix mois qui a reçu son foie.

Un célibataire improbable

Throwing Copper est sorti le 24 avril 1994. Le premier single de l’album était “Selling The Drama” suivi de “I Alone”. Le batteur de Live, Chad Gracey, a déclaré que lorsque “Lightning Crashes” a été présenté aux directeurs de disques, le groupe a appris que la chanson deviendrait un single “sur leurs cadavres”. À environ cinq minutes et demie, la maison de disques a pensé que la chanson était trop longue. “Bien sûr, c’est probablement devenu le plus gros succès de Live, et c’était donc ironique qu’on me le dise, mais pourtant les gens ont choisi cela comme la plus grande chanson”, a déclaré Kowalczyk.

Le groupe a fait ses débuts « Lightning Crashes » à Woodstock ’94 et a sorti le single officiel un mois plus tard, le 24 septembre 1994. « Lightning Crashes » doit une grande partie de son succès à l’extrême vidéo musicale des années 90 qui a été joué en rotation constante sur MTV. Dirigée par le vétéran directeur musical Jake Scott, la vidéo a été tournée dans un vieux manoir du centre-ville de Los Angeles et a apparemment causé des interprétations erronées de l’intention de la chanson.

Des visuels saisissants

“Alors que le clip est tourné dans un environnement familial, j’ai imaginé qu’il se déroulerait dans un hôpital, où se déroulent toutes ces morts et naissances simultanées, une famille pleurant la perte d’une femme tandis qu’un bébé hurlant émerge d’une jeune mère dans une autre chambre », a déclaré Kowalczyk. « Personne ne meurt en couches, comme le pensent certains téléspectateurs. Ce que vous voyez est en fait une fin heureuse basée sur une sorte de transfert de vie.

Au cours des deux années suivantes, « Lightning Crashes » a dominé la radio alternative et MTV, culminant à la 6e place du Top 40 américain Mainstream et à la 1re place des charts rock alternatif et généraliste américains. Au moment de la sortie du single, Throwing Copper était un disque d’or. Au printemps 1995, le record était passé au triple platine. Gracey croyait que la façon dont la chanson “se construit lentement du début très calme au crescendo qui vient à la fin” est l’une des choses qui l’ont fait se démarquer.

Une nation en deuil

Le 19 avril 1995, 168 personnes ont été tuées dans l’attentat d’Oklahoma City. Un remix du single de Live, créé par un DJ d’Oklahoma City, qui comprenait des extraits sonores de Bill Clinton et Tom Brokaw, ainsi que des sirènes de pompiers et d’ambulances, est devenu la bande originale des hommages de l’événement. “C’est en quelque sorte devenu la chanson de facto [for the bombing]”, a déclaré Gracey. “C’était vraiment très doux-amer et surréaliste et étrange de voir cet événement percutant dans notre pays et d’avoir ensuite une chanson que nous avons écrite y être associée.” Le 6 mai, Throwing Copper était l’album le plus vendu aux États-Unis, déplaçant plus de huit millions d’exemplaires dans les seuls États.

Aujourd’hui, plus de deux décennies plus tard, la chanson est synonyme d’une époque et d’un lieu très spécifiques et reste un incontournable des concerts du groupe, sans laisser un œil sec dans la maison.

Le lancer de cuivre peut être acheté ici.