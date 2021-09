L’histoire derrière la tristement célèbre exclamation “40 ans de Vierge” de Steve Carell

“Oh, Kelly Clarkson”, est la réplique la plus célèbre de The 40-Year Old Virgin. La comédie romantique de 2055, avec Steve Carell, est devenue un classique instantané. Le personnage de Carell, Andy Stitzer, crie la phrase emblématique lors d’une scène d’épilation à la cire. C’est une phrase synonyme de la carrière de Carell et selon le réalisateur et co-scénariste du film Judd Apatow, un autre acteur est à blâmer pour la ligne.

“Je vais blâmer Seth Rogen parce qu’il y a une photo que je pense que vous avez d’un morceau de papier avec toutes les malédictions que nous lui avons donné à crier quand il se fait épiler”, a déclaré Apatow à Clarson lors d’une apparition sur son talk-show NBC. “Et au milieu dans la colonne qui dit des mots clairs, juste au milieu, il est écrit ‘Kelly Clarkson’ dans l’écriture de Seth.”

L’ancienne d’American Idol a trouvé que son nom mentionné au milieu d’autres jurons était hilarant. Elle a également ri du fait que son nom était pris en sandwich entre les mots “Burger-Panties” et “Throbbing Monkey-Tail” sur le papier. Carell a le choix entre d’autres possibilités, notamment “Crab-Feast”, “Trahs-Heart” et “Meat-Wench”. Clarkson était flatté que son nom ait été choisi. La chanteuse “Stronger” a également noté dans sa conversation avec Apatow que la référence dans le film est ce pour quoi elle est la plus connue.

Parmi les scènes, Carell a révélé sur The Graham Norton Show qu’il avait co-écrit cette scène de cire spécifique, en disant: “Je pensais que ce serait drôle pour les gars qui la regardaient dans la scène parce qu’il n’y a aucun moyen de reproduire cela. Il y a en aucun cas vous ne pouvez jouer l’horreur dont vous êtes témoin et la joie de voir un homme traverser quelque chose comme ça.”

Le film a été évalué positivement par la critique et a gagné plus de 170 millions de dollars lors de sa sortie en salles pour un budget d’un peu plus de 25 millions de dollars. Le film raconte la quête d’Andy pour accomplir l’acte après que ses amis l’ont poussé à le faire lorsqu’il rencontre une mère célibataire qui l’intéresse. Andy est considéré comme un geek qui avait auparavant juré de ne pas avoir de relations sexuelles après des tentatives infructueuses.