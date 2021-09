L’histoire derrière l’argument Anthony Joshua vs Lennox Lewis qui a explosé en querelle publique après la défaite d’AJ contre Andy Ruiz Jr, mais s’est depuis calmé

in

Anthony Joshua et Lennox Lewis sont deux des plus grands poids lourds que le Royaume-Uni ait jamais produits.

Lewis a pris sa retraite en 2004 en tant que triple champion du monde et est, à ce jour, le dernier champion incontesté des poids lourds.

Joshua est le champion du monde des poids lourds WBA, IBF et WBO

Lewis était champion incontesté avec toutes les ceintures majeures à son apogée

AJ est double champion du monde unifié, détient actuellement trois des quatre titres mondiaux majeurs et devrait les défendre contre Oleksandr Usyk le 25 septembre.

Leur relation a commencé positivement lorsque Joshua a remporté l’or olympique à Londres 2012, imitant la réussite de Lewis en 1988 à Séoul.

La légende était aux premières loges pour voir AJ remporter sa finale et l’a félicité par la suite alors qu’ils posaient ensemble pour des photos.

Alors qu’il se préparait à devenir professionnel, Joshua a pris un an de compétition et a parlé à un certain nombre de personnes différentes qui voulaient travailler avec lui, examinant ses nombreuses options.

Lewis a été l’un des premiers à féliciter Joshua

Pendant ce temps, il semblait se rapprocher de Lewis et le couple est apparu ensemble dans l’émission de boxe Sky Ringside, ainsi qu’un programme Gloves Are Off qui comprenait Tyson Fury.

Joshua a même révélé des années plus tard : « Je suis allé en Jamaïque pour voir Lewis quand j’ai voulu pour la première fois devenir professionnel.

“Il avait des plans pour ce qu’il voulait avec moi-même et je ne pense pas qu’ils aient fonctionné avec ce que je voulais faire, donc je n’ai pas emprunté cette voie.”

C’est là que les choses ont commencé à se gâter légèrement.

Lewis a rappelé sur le podcast Undefeated : « Il est devenu pro et il disait que j’étais son boxeur préféré. J’ai dit : ‘Venez en Jamaïque et nous parlerons.’

«Nous avons parlé de ma carrière et il aimait écouter les histoires et toutes les différentes choses que j’ai vécues.

« J’ai dit : ‘J’aimerais t’aider’, je ne veux pas être son promoteur, je ne suis pas un promoteur, mais il y a des choses que je peux lui apprendre.

« Il m’a téléphoné, il a dit : ‘Je veux vraiment que vous m’aidiez.’ J’ai dit, ‘D’accord, bien.’

« Ensuite, je n’ai plus entendu parler de lui. J’ai entendu dire qu’il avait choisi d’autres personnes pour l’aider, il faisait sa carrière professionnelle et c’était tout.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a signé pour devenir pro avec Eddie Hearn et est toujours avec lui à ce jour

La prochaine fois qu’ils se sont croisés publiquement, c’était lorsque Lewis a assisté au triomphe de Joshua à Wembley sur Wladimir Klitschko en 2017.

Il y a eu un autre moment qui ne s’est pas bien passé avec l’ancien champion incontesté.

Il a expliqué: «Moi et Evander Holyfield étions en fait là pour la télévision allemande quand il a boxé Klitschko.

“Nous étions à l’extérieur du vestiaire [after the fight]. Nous voulions qu’il devienne le premier champion après les Jeux olympiques. Maintenant qu’il a battu le grand homme, nous sommes là pour le féliciter.

La légende était là pour la victoire d’AJ sur Klitschko

«La sécurité nous a écartés et l’a balayé là-dedans. Il était comme, ‘Len-‘ et est parti. Ils l’ont poussé à l’intérieur.

« J’ai dit : ‘D’accord, cool. Ils ne veulent pas de moi. Ils ne veulent pas que je sois près de lui. Le promoteur [Eddie Hearn] définitivement le promoteur, cela ne fait aucun doute.

« Vous permettez à votre promoteur de le faire jusqu’au dernier incontesté, à moi et à Holyfield, et nous sommes là pour le faire grandir.

“Vous m’avez montré votre position, je ne vais pas courir après une personne si je connais sa position.”

Mikey Williams/Meilleur rang

Lewis s’est apparemment senti irrespectueux

L’année suivante, Lewis espérait – comme la plupart des fans de boxe – voir un nouveau champion incontesté des poids lourds couronné.

Les pourparlers pour l’unification ultime entre AJ et Deontay Wilder se sont cependant effondrés, ce qui a conduit Wilder à signer un combat avec Fury à la place.

Lewis n’a pas retenu Hearn et AJ en disant à BoxingScene : « Il veut gagner de l’argent.

«Je pense que ça va être une chute pour lui. Il doit rester avec, il ne peut pas rester en retrait.

“S’il veut être champion, il doit agir comme un champion.”

Joshua a combattu Alexander Povetkin fin 2018, pas Wilder

Ce commentaire est allé sans représailles de Joshua, mais la situation a débordé après sa défaite contre Andy Ruiz Jr l’année suivante.

Lewis a réagi en suggérant qu’AJ change d’entraîneur et limoge son entraîneur de longue date, Rob McCracken.

Il a tweeté : « Trop de choses se sont mal passées dans ce combat pour dire qu’il était bien préparé pour Ruiz ou la situation dans laquelle il se trouvait.

« AJ s’est retrouvé à poser des questions sans réponses. Ils n’ont pas pu faire les ajustements…

« Je dis que vous ne pouvez pas aller à l’université avec votre professeur de troisième année.

« Ils n’auront pas les réponses dont vous avez besoin à ce niveau. Vous avez besoin d’un professeur d’ici là.

Ruiz Jr a terrassé Joshua quatre fois et l’a arrêté au septième round de leur premier combat

La suggestion de changer d’entraîneur n’a pas été bien accueillie par Joshua

AJ a attendu quelques mois et a riposté dans une interview avec Sky : « Lennox est un clown. Je ne respecte pas Lennox.

« Moi et Lennox ne sommes pas les mêmes.

«Mon héritage est de m’asseoir et de profiter de la jeune génération qui monte, et de ne pas être impliqué.

« Juste pour apprécier ce qu’il faut pour y arriver. Lennox n’est pas comme ça. Moi et Lennox sommes taillés dans un tissu différent.

Lewis s’est rendu sur Twitter pour répondre : « Wow ! Il a raison! Nous SOMMES coupés d’un tissu différent.

« Undisputed n’était pas quelque chose qui m’inquiétait. C’était quelque chose que j’ai poursuivi jusqu’à ce qu’il soit accompli!

«Déçu par les propos d’AJ, mais je comprends que ce récit de« jalousie » n’a été fabriqué qu’APRÈS les avoir critiqués pour les négociations de Wilder. Tout d’un coup, je suis un ennemi.

« Demandez à qui profite un récit aussi simple d’esprit ? Pas AJ. Pas moi.”

Le va-et-vient s’est poursuivi sur les réseaux sociaux

Les paroles de Lewis n’ont pas convaincu Joshua et plus tard dans la journée, il est allé sur Instagram et a doublé.

AJ a posté : « Dites-le toujours comme il est. Un clown est un clown. Il peut s’essuyer, mais son cœur reste le même.

« Pas de carrés dans mon cercle, parce que. G merde seulement.

Le lendemain, Lewis a tweeté : « Je ne blâme pas AJ autant que je blâme les gens autour de lui qui ont attisé les incendies.

«Je suis resté à distance d’AJ pour respecter le fait qu’il veut faire son propre chemin.

Joshua a réitéré ses commentaires sur Instagram

«Je suis sûr qu’il en a également marre des comparaisons constantes avec moi tout au long de sa carrière.

« Il est le premier AJ, pas le prochain Lennox Lewis. Comme je l’ai dit, je ne tomberai pas dans ce piège et ne me dresserai pas contre lui.

« Il a un tournant dans sa carrière à venir [Ruiz Jr rematch] et tout cela ne sert que de distraction par les médias. Remarquez qu’ils n’ont mené qu’avec ses commentaires à mon sujet ?

« AJ a mon numéro s’il veut un jour clarifier ce qui se dit dans les médias ou me montrer où je me trompe sur quelque chose.

“Mes portes lui restent ouvertes, mais sachez simplement que le manque de respect n’est pas une réponse à ses frustrations.”

Lewis a laissé entendre qu’il refusait de se laisser entraîner dans d’autres va-et-vient

Un mois plus tard, AJ réfléchissait à la situation : « Lewis n’a jamais tendu la main…

« Les seules fois où j’ai entendu parler de Lewis établir un contact, c’est via Internet.

“Qui prend le temps de m’appeler, et n’est pas tellement impliqué dans les trucs Internet, c’est Wladimir Klitschko.

« M’appelle, me conseille. Il ne le fait pas pour le poids. Il m’appelle juste d’homme à homme.

“J’ai juste l’impression que, quand il s’agit de moi, c’est un peu différent, ‘Anthony esquive, Anthony Joshua n’est pas ceci, il doit faire cela.’

Joshua et Klitschko restent en bons termes

« Pourquoi m’attaquez-vous toujours, plutôt que de tendre la main comme Klitschko et de donner des conseils à un jeune homme quand j’en ai besoin ?

« Je n’ai pas deux visages. Tu me pousses, tu me pousses, tôt ou tard tu entendras ce que j’ai à dire sur toi.

Lewis a de nouveau répondu sur Twitter : « Si [Muhammad] Ali, [George] contremaître, ou [Larry] Holmes vous a donné son numéro de portable personnel, le perdriez-vous ?

« D’accord, parfois des choses arrivent, mais le perdriez-vous deux fois ? »

Lorsqu’on lui a demandé si AJ mentait, Lewis a conclu: “Je ne le traite pas de menteur, mais il a très certainement tort.”

Joshua a dominé Ruiz Jr dans son match revanche en Arabie saoudite

Trois mois se sont écoulés sans autre empannage entre les deux.

AJ est retourné à l’entraînement, avec Rob McCracken à ses côtés, et a complètement dépassé Ruiz Jr dans leur match revanche pour regagner ses titres.

Il a ensuite fait l’objet de critiques car certains l’ont accusé de “courir” dans le concours, mais cette fois, Lewis est venu à sa défense de manière inattendue.

La légende disait : « Chaque combat ne sera pas un KO.

«Je pensais qu’AJ a mené un bon combat tactique et n’est pas tombé dans le piège d’essayer de le mélanger dans les échanges.

« C’était un bon ajout à son expérience. Il a aussi sagement déballé son jab pour celui-ci…

On ne sait pas si le différend a jamais été résolu en privé, mais il n’y a eu aucun autre empannage entre eux depuis que Lewis est venu à la défense d’AJ fin 2019

«Pensez que la boxe est un sport de sang, c’est exactement ce que veulent certaines personnes. S’ils ne comprennent pas, ils s’ennuient.

« C’est compréhensible, mais peu de combattants qui s’approchent de la science douce en sortent indemnes avec cette philosophie. Chaque adversaire est son propre puzzle à résoudre…

«Je comprends que les gens veulent du sang, mais, en tant que combattant, vous devez être suffisamment discipliné pour attendre que les opportunités se présentent.

« Parfois, ils ne viennent pas. Lorsque cela se produit, vous jouez la sécurité et respectez le plan de match. »

Avec ces commentaires fin 2019, il semblait que la querelle publique entre les deux hommes était terminée.

Il ne s’est pas rallumé depuis.

