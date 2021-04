Haendel composa Messiah, un oratorio de langue anglaise qui retrace l’histoire de Jésus-Christ, en 1741. Messiah fut joué pour la première fois à Dublin le 13 avril 1742 et reçut sa première à Londres près d’un an plus tard. Après une réception publique initialement modeste, l’oratorio a gagné en popularité et est finalement devenu l’une des pièces chorales les plus connues et les plus fréquemment jouées de la musique occidentale. Le chœur «Hallelujah» est l’une des pièces les plus célèbres de la musique chorale baroque et la partie la plus connue de l’œuvre. Bien qu’il ait été écrit à l’origine pour Pâques, le Messie éminemment chantable de Haendel est également devenu un pilier de la saison des fêtes. Célébrez Pâques en découvrant l’histoire du Christ à travers l’une des plus grandes œuvres chorales de tous les temps – Le Messie de Haendel.

Écoutez maintenant notre enregistrement recommandé du Messie de Haendel, enregistré par Trevor Pinnock avec le concert et le choeur anglais.

Recevez les dernières nouvelles classiques directement dans votre boîte de réception!

Messie: l’histoire derrière le chef-d’œuvre de Haendel Pourquoi ce nom?

Tout d’abord: le Messie ou le Messie? Ne voulant pas être pédant, c’est absolument le premier – Messie – sans l’article défini. C’est ainsi que Haendel a nommé ce chef-d’œuvre pour chœur, orchestre et solistes vocaux, et la nature abstraite et flottante du titre en dit long sur le concept abstrait tout aussi flottant de Haendel. Le Messie n’avait rien de comparable au genre de complot auquel le public de Haendel était habitué dans ses opéras ou même ses oratorios bibliques. Il a pratiquement inventé un nouveau genre – une partie de la passion allemande, une partie de l’hymne d’église anglais, une partie de l’opéra italien. Et pour Haendel, toute cette ambiguïté s’est avérée plutôt commode…

Dois savoir

Messiah est né lorsque la nature expérimentale de Haendel a été confrontée aux goûts inconstants et changeants du public londonien et à la politique de l’église anglaise. L’opéra italien perdait rapidement de sa popularité, mais le public aimait toujours une bonne histoire biblique. L’évêque de Londres avait interdit les représentations d’œuvres à connotation religieuse sur les scènes de Londres, alors Haendel a décidé d’écrire une œuvre pour un concert dans une église.

Haendel a délibérément gardé sous-estimé le contenu dramatique de son Messie – c’était à l’église après tout. Il a créé une pièce basée sur trois concepts: l’histoire de la nativité et sa prophétie; celle de la crucifixion et de la rédemption de l’humanité; et un commentaire sur l’âme chrétienne et sa victoire sur la mort. Dans chacune de ces trois parties, le chœur est absolument au cœur de l’œuvre, complété par quatre solistes vocaux, et un petit orchestre poussant en dessous.

Ces forces livrent une partie de la musique la plus époustouflante de Haendel – incroyablement dramatique et efficace, profondément touchante et spirituelle. Il a utilisé tous ses vieux trucs et en a appris de nouveaux (très bons) aussi.

Haendel a composé le Messie en seulement 24 jours sans dormir beaucoup ni manger beaucoup de nourriture. En écrivant le chœur «Alléluia», le serviteur de Haendel l’a découvert les larmes aux yeux et il s’est exclamé: «Je pensais avoir vu tout le ciel devant moi, et le grand Dieu lui-même assis sur son trône, avec sa compagnie d’anges.

Où l’ai-je déjà entendu?

Vous devez avoir entendu le refrain «Hallelujah», non? C’est la pièce qui termine la partie II (le chapitre crucifixion / rédemption de Messiah) mais elle apparaît partout, de The X Factor au Journal de Bridget Jones et Dumb And Dumber.

Vous avez peut-être aussi entendu des morceaux du Messie de Haendel résonner des églises, des salles de concert ou des radios à Pâques et à Noël, en particulier le chœur «Alléluia» et «Pour nous, un enfant est né». La représentation de la pièce autour de Yuletide est devenue une obsession nationale en Grande-Bretagne à l’époque victorienne – bien qu’elle contienne en fait plus de références à Pâques qu’à Noël – et cette obsession n’a jamais tout à fait disparu.

Puis-je y jouer?

Vous pouvez certainement le chanter! Des chœurs amateurs et des sociétés chorales du monde entier interprètent le Messie de Haendel à Pâques et à Noël, parfois avec l’aide d’orchestres professionnels et parfois sur une base «scratch», où vous pouvez vous présenter le matin et chanter la pièce le soir même si vous n’avez jamais ouvert la partition auparavant. Les joueurs instrumentaux ont tendance à rouler des yeux avec cynisme lorsque Messiah arrive chaque année, mais si vous avez des compétences instrumentales, cela vaut la peine de donner une autre chance à Messiah.

La série de blogs vidéo de Trevor Pinnock sur le Messie de Haendel

Trevor Pinnock explore le Messie de Haendel dans son série videoblog «Mon baroque» et observe que «la musique est aussi vivante aujourd’hui qu’elle l’était en 1742.» Dans cet épisode, «Work Of Faith And Drama», il décrit comment, au fil des ans, son propre sentiment à propos du Messie a changé. Il a d’abord interprété le Messie comme une œuvre religieuse monumentale, et bien sûr, c’est profondément religieux, mais il se rend maintenant compte tellement plus des qualités dramatiques.

Enregistrement recommandé

L’enregistrement de Trevor Pinnock en 1988 du Messie de Haendel avec le concert et le chœur anglais est l’une des meilleures versions disponibles pour offrir des instruments authentiques et des chants vifs et embellis, idiomatiques de la période baroque. Les solistes sont la soprano Arleen Augér, la contralto Anne Sofie von Otter, le contre-ténor Michael Chance, le ténor Howard Crook et la basse John Tomlinson. BBC Music Magazine a décrit l’enregistrement de Trevor Pinnock du Messie de Haendel comme «l’un des Messies les plus frais et les plus excitants sur CD, conciliant la pratique« authentique »avec la portée incontestable de la grandeur de l’œuvre. Superbes solistes.

L’enregistrement de Trevor Pinnock du Messie de Haendel peut être acheté ici.

Écoutez les meilleurs travaux de Handel sur Apple Music et Spotify

Voulez-vous être le premier à entendre les dernières nouvelles du monde classique? Suivez uDiscover Classical sur Facebook et Twitter.