L’histoire derrière le classique brûlant de Public Enemy

« Fight The Power » de Public Enemy est peut-être le deuxième plus grand brouillon de l’histoire de la musique. L’hymne qui a ancré le séminal Do The Right Thing de Spike Lee, un film consacré à l’animosité raciale le jour le plus chaud de l’été à Brooklyn, était à l’origine censé être une refonte jazz dirigée par Public Enemy de l’hymne national noir, « Lift Every Voice and Chanter.” Lee avait le compositeur Terrence Blanchard sur le pont, mais le producteur de Bomb Squad Hank Shocklee a repoussé, insistant sur le fait que cela ne résonnerait pas auprès des fans de chansons comme “Bring The Noise” et “Night Of The Living Baseheads”.

Au lieu de cela, Chuck D, MC principal du groupe de rap révolutionnaire de Long Island, s’est inspiré de ses années de jeunesse en écoutant les Isley Brothers dans les années 1970. Leur chanson de l’ère de la protestation “Fight The Power” était la première fois qu’il entendait un gros mot dans la musique. Avec des atrocités comme le meurtre de Michael Griffith en 1986 toujours suspendu dans l’air aride de l’autocuiseur de New York, Chuck a estimé qu’il était grand temps qu’une chanson aborde “toutes les conneries qui se passent”.

Grâce au contenu percutant de leurs débuts en 1987, Hé ! Bum Rush Le Spectacle et son suivi, Il faut une nation de millions pour nous retenir, Public Enemy s’était déjà imposé comme un homme d’État âgé à l’époque la plus provocante et la plus radicale du rap. (À 26 ans lorsque le groupe a commencé, Chuck et Flav étaient également des aînés au sens littéral.) Public Enemy a élevé le discours social dans le rap avec le baryton formé à la radio de Chuck, les ad-libs colorés et lapidaires de Flavour Flav et les superpositions et production non conventionnelle, qui a apporté une urgence sonore à la hauteur de leur message.

La chanson

“Fight The Power” s’ouvre sur une citation incendiaire de l’avocat et activiste de Chicago Thomas ‘TNT’ Todd sur les déserteurs vietnamiens qui préfèrent “changer que se battre”. C’est une manière appropriée de lancer ce qui est essentiellement un rassemblement de protestation sonore auquel participent certains des plus grands noms de la musique noire passée et présente. ADN musical de James Brown, Sly et The Family Stone, et même Guy’s Aaron Hall ont été cousus ensemble dans le style signature de la Bomb Squad, formant un collage sonore conçu pour motiver et inspirer.

Non seulement c’était un panneau indicateur de l’époque, mais “Fight the Power” était un modèle pour servir la musique avec un message aux bébés des années 80 pris en otage par R&B – Reagan et Bush. “Comme le rythme conçu pour rebondir/ Ce qui compte/ c’est que les rimes sont conçues pour remplir votre esprit…” Chuck a écrit les paroles lors d’un vol au-dessus de l’Italie flanqué de membres de Run DMC. Mais même à des milliers de kilomètres de l’inspiration, il a canalisé la tension et la rébellion de son New York natal dans chaque mot. Des incidents comme l’arrestation et l’incarcération de l’ancien Central Park Five ont alimenté sa critique acerbe du système judiciaire et du racisme institutionnalisé qui l’a soutenu.

Dans une chanson débordante de rage, le troisième couplet cinglant est probablement le plus célèbre, visant des icônes comme Elvis et John Wayne dans un acte de défi générationnel. Au milieu de ce groove hypnotisant, ils ont envoyé un message de la génération X, que nous obtiendrions certains de nos héros sur ce mur de la renommée ou que nous brûlerions l’endroit.

L’héritage

Après avoir été enregistré dans les studios de Greene Street à New York, “Fight The Power” est sorti sur la bande originale de Do The Right Thing (avec un compromis saxifié avec l’aimable autorisation de Branford Marsalis) et joué en continu tout au long du film – plus de 15 fois – et le troisième de Public Enemy album, Peur d’une planète noire. Spike Lee a réalisé la vidéo, filmée dans la même rue Bed Stuy que le film. Le groupe a interprété la chanson en direct à la télévision en 1991 sur Fox’s In Living Color et le regretté grand prince Rogers Nelson a été inspiré pour reprendre l’hymne lors d’un concert à l’été 1999.

se

Témoignant de la pertinence attachante de «Fight The Power», une version mise à jour a été présentée aux BET Awards 2020 avec Chuck D et Flavour Flav – rejoints par Nas, Rapsody et Black Thought – pour reconnaître musicalement les foules d’Américains qui ont sont descendus dans la rue depuis des mois pour se battre pour remodeler le système de justice pénale. Alors que la prière d’action de grâce de James Weldon Johnson n’a pas fourni l’inspiration musicale pour “Fight The Power”, l’esprit de “Life Every Voice” a survécu à travers le rythme régulier, gardant le temps pour nos pieds fatigués et un hymne pour une nouvelle génération est né.

Musique noire recadrée est une série éditoriale en cours sur uDiscover Music qui cherche à encourager un objectif différent, un objectif plus large, un nouvel objectif, lors de l’examen de la musique noire; un non défini par des paramètres de genre ou des étiquettes, mais par les créateurs. Les ventes, les graphiques, les premières et les raretés sont importants. Mais les artistes, la musique et les moments qui façonnent la culture ne sont pas toujours des best-sellers, des sommets des charts ou des succès immédiats. Cette série, qui concentre des écrivains noirs écrivant sur la musique noire, jette un nouveau regard sur la musique et les moments qui ont été auparavant négligés ou dont les histoires n’ont pas été racontées dans le contexte approprié.