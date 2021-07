L’histoire derrière le classique des années 70 des Rolling Stones

“It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It)” est l’un des plus emblématiques Pierres qui roulent chansons jamais. C’est une chanson avec une toile enchevêtrée d’une histoire, ayant été enregistrée pour la première fois le 24 juillet 1973, non pas dans un studio traditionnel mais à The Wick, la maison de Ronnie Wood à Richmond.

Selon Bill Wyman, qui n’était certes pas là, « Le mardi 24 juillet, Mick et Keith se sont rendus chez Ronnie Wood, le Wick à Richmond, et ont enregistré une version de ‘It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It ),’ avec Ronnie, Kenney Jones et Ian McLagan. Ronnie, Jones et McLagan étaient tous dans The Faces avec Rod Stewart. D’autres rapports ont David Bowie chez Ronnie, mais que Keith n’était pas là.

Quelle que soit la vérité, un peu plus tard dans l’année Willie Weeks, un musicien de studio américain qui a travaillé avec les deux George Harrison et David Bowie à cette époque, ont ajouté de la basse à la chanson. En avril 1974, la piste de base enregistrée chez Ronnie a été utilisée pour terminer la chanson, Ian Stewart ajoutant son piano distinctif à la piste.

Selon Mick, « ​​L’idée de la chanson a à voir avec notre personnalité publique à l’époque. J’en avais un peu marre que les gens se lancent, tout ça, ‘oh, ce n’est pas aussi bien que leur dernier’ affaire. L’unique pochette avait une photo de moi avec un stylo m’enfonçant comme si c’était une épée. C’était une sorte de chose légère et anti-journalistique. »

“It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It)” est sorti en single le 26 juillet 1974, trois mois avant la sortie de l’album du (presque) même nom. Mais la maison de disques à l’époque n’était pas sûre qu’il s’agisse d’un single. Selon Keith, il y avait une opposition, mais comme il l’a dit à l’époque, « Cette chanson est un classique. Le titre à lui seul est un classique et c’est tout.

Il est entré dans le top 20 aux États-Unis et au Royaume-Uni et a été joué à presque tous les spectacles depuis. Le single a été promu avec une vidéo réalisée par Michael Lindsay-Hogg qui présente le groupe en costume de marin, jouant dans une tente qui s’est progressivement remplie de bulles. La mousse était un détergent et la raison pour laquelle ils portaient les costumes de marin était qu’aucun d’entre eux ne voulait abîmer ses propres vêtements. Selon Keith, “le pauvre vieux Charlie s’est presque noyé… parce que nous avons oublié qu’il était assis.”

Achetez l’album ici.