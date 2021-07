L’histoire derrière le classique funky des Rolling Stones

Keith Richards a qualifié la chanson de “point culminant de tout ce à quoi nous étions bons à l’époque”. Le bassiste Bill Wyman l’a qualifié de « triomphant ». Et les deux hommes conviennent, dans leurs mémoires respectifs, que même si Les pierres qui roulent étaient dans le feu de l’action pour enregistrer et mixer “Honky Tonk Women”, ils avaient un hit sur les mains. Ou comme Richards, à sa manière inimitable, le dit : «[It’s] l’un de ces morceaux que vous saviez être un numéro un avant d’avoir terminé la mère-euh.

Cette prédiction (peut-être tacite) s’est avérée plus que correcte. Sorti en single le 4 juillet 1969, “Honky Tonk Women” est devenu n ° 1 dans sept pays – la dernière fois que le groupe a réalisé un tel exploit dans leur pays d’origine – et s’est avéré être l’un des Stones. morceaux les plus durables et les plus appréciés. Mais avant d’atteindre le statut d’icône, la chanson, comme le font de nombreux morceaux célèbres, a dû subir une métamorphose.

Le processus d’écriture de chansons

La graine de “Honky Tonk Women” a été plantée lors d’un voyage que Richards et le chanteur Mick Jagger ont effectué au Brésil. Inspirés par les cow-boys qui travaillaient dans le ranch où ils passaient leurs vacances, les deux ont commencé à se réunir un Hank Williams/Mair inspiré de Jimmie Rodgers, avec Jagger utilisant le ton champêtre de la musique comme source d’inspiration pour son ode lyrique aux travailleuses du Far West. (Vous pouvez avoir un avant-goût de leur idée originale en réenregistrant celle-ci, intitulée « Country Honk », trouvée sur leur album Let It Bleed de 1969.)

Entre les mains du groupe au complet, la chanson avait évolué dans une direction beaucoup plus slinky et funky, avec l’aide d’un musicien roots. Ry Cooder qui a enseigné à Richards l’accordage en sol ouvert qu’il utilise souvent. (Cooder continuerait à contribuer à Let It Bleed et Sticky Fingers, ainsi qu’à la bande originale du film culte de 1970 avec Jagger, Performance.) La guitare rythmique de Richards donne le ton de “Honky Tonk Women”, la mettant directement en ligne avec les enregistrements de blues de Chicago et de Memphis qui ont réuni le groupe au début des années 60. Mais il se sent aussi un peu déséquilibré grâce à la partie de sonnette bancale fournie par le producteur Jimmy Miller. Au moment où le refrain démarre, avec une ligne de basse balbutiante de Wyman et des choeurs musclés des chanteuses R&B américaines Doris Troy et Nanette Workman, la chanson est en plein galop et prête à envoyer le dancefloor dans une frénésie.

“Honky Tonk Women” était également le morceau qui a présenté le guitariste aux fans des Stones Mick Taylor. L’ancien membre de John Mayall‘s Bluesbreakers a été recruté pour remplacer le membre fondateur Brian Jones. Taylor – seulement 20 à l’époque – a fourni la colle pour la chanson, aidant la transition du couplet au refrain avec des licks country-blues qui mélangeaient le picking cornpone de Don Rich avec les tons psychédéliques de Peter Green.

