L’histoire derrière le classique intemporel de Bing Crosby

Année après année, les artistes et les auteurs-compositeurs ont essayé de faire mieux que Bing Crosby. Son enregistrement de « White Christmas » est omniprésent et en cours de route est devenu le single le plus vendu de tous les temps, accumulant au passage 50 millions de ventes.

Parmi les artistes qui ont tenté d’imiter le succès de Bing figurent Charpentiers et leur magnifique « Merry Christmas Darling », Les garçons de la plage« Little Saint Nick » entraînant et plein d’harmonie Elton John‘s « Entrez dans Noël » et Ella Fitzgerald« Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow », qui partageait le sentiment de « Noël blanc ». Aucun ne s’en est approché, mais cela n’a guère d’importance. Parce que nous n’écoutons pas ces chansons pendant les 11 autres mois de l’année, il y a toujours quelque chose de frais et d’attirant dans la musique de Noël. Chaque année, la première fois que vous entendez les tons mélodieux de Bing nous disant « Je rêve d’un Noël blanc », nous savons que tout est bon dans le monde.

L’histoire derrière « White Christmas » est fascinante. La version originale de Crosby, enregistrée en mai 1942 pour Decca – la plupart des chansons de Noël au fil des ans ont été faites pendant les mois d’été – n’est pas celle que nous entendons habituellement aujourd’hui. Crosby a fait une version presque identique en 1947 parce que la bande originale était usée, car le single avait été constamment réédité pour répondre à la demande.

L’auteur de la chanson, Izzy Baline, l’ancien serveur chanteur du quartier chinois de New York, est né Israël Berlin en Biélorussie ; il devint plus tard Irving Berlin, l’un des plus grands auteurs-compositeurs américains. Berlin, qui a également écrit « God Bless America », avait un secrétaire musical, car il ne savait ni lire ni écrire de la musique – il ne pouvait que frapper une mélodie sur les touches noires d’un piano. Lors de l’écriture d’une chanson, Berlin fredonnait généralement l’air et dictait les paroles. Un certain nombre d’années après avoir écrit « White Christmas », on a demandé à Berlin comment un membre de la foi juive pouvait écrire une telle chanson. « Je l’ai écrit en tant qu’Américain », a-t-il répondu. Berlin n’avait que cinq ans lorsque ses parents et huit frères et sœurs ont déménagé en Amérique en 1893.

Considérant que la version de Bing de « White Christmas » (qui, d’ailleurs, n’a pris que 18 minutes à enregistrer) est définitive, il est étonnant de voir combien de personnes ont essayé de la couvrir. Ils vont de Bob Marley aux petits doigts raides, Willie Nelson, Bob Dylan, U2, Elvis Presley, et Gwen Stefani. Irving Berlin a même mené une campagne légale pour faire interdire la version d’Elvis Presley. Vous pouvez comprendre son point de vue ; le jour où Berlin est entré dans son bureau à Broadway avec la chanson en tête, il a dit : « Non seulement c’est la meilleure chanson que j’aie jamais écrite, mais c’est la meilleure chanson que personne n’ait jamais écrite.

« White Christmas » a reçu sa première émission publique la veille de Noël 1941, lors de l’émission de radio de Bing Crosby. C’était quelques semaines seulement après l’attaque de Pearl Harbor, ce qui explique peut-être pourquoi c’est devenu une chanson si importante pour les militaires américains à l’étranger. Cela leur a parlé – et à ceux qu’ils ont laissés – de temps plus sûrs et plus sains.

La chanson qui s’est rapprochée le plus de « White Christmas » est un autre classique bien connu qui commence par « Chestnuts rôtissant sur un feu ouvert » – « The Christmas Song » de Mel Tormé. En plus d’être un auteur-compositeur, Mel était un chanteur fantastique qui a enregistré de superbes albums pour Verve Records, mais sa version n’était pas le hit original. Contre la volonté de sa maison de disques, Nat King Cole a enregistré sa version de « The Christmas Song » en 1946, la première des quatre fois où il en a fait un enregistrement. C’est une autre chanson qui a été reprise par plus de 100 artistes, dont Diana Ross, Paul Mccartney, Stevie Wonder, et charpentiers.

Tel est le statut de « White Christmas », beaucoup pensent que c’était le premier disque festif, mais ce n’est pas le cas. Pour commencer, il y avait de nombreux enregistrements de chants de Noël, réalisé principalement par des chorales. Une autre vivace, « Jingle Bells », date du 19ème siècle, tandis que « Santa Claus Is Coming To Town » est l’un des premiers enregistrements de Noël de l’ère moderne. Elle a été diffusée pour la première fois dans l’émission de radio américaine du chanteur Eddie Cantor en 1934 et est une autre de ces chansons qui est devenue un standard. Parmi ceux qui l’ont enregistré au cours des 80 dernières années figurent Les Suprêmes, Diana Krall, Frank Sinatra et Ella Fitzgerald.

De nombreux artistes se sont consacrés à des albums entiers de musique saisonnière ; parmi les meilleurs sont les charpentiers Portrait de Noël, Ella Wishes You A Swinging Christmas d’Ella Fitzgerald, Christmas Songs de Diana Krall, A Mary Christmas de Mary J Blige et You Make It Feel Like Christmas de Gwen Stefani. En 1987, le premier d’une série très spéciale d’albums de charité de Noël est sorti. Appelée A Very Special Christmas, elle est devenue l’une des collections saisonnières les plus vendues de l’histoire.

Cela ne fait aucun doute, cependant. La tête et les épaules au-dessus de tout le monde se trouve le « Noël blanc » de Bing Crosby.

