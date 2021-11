L’histoire derrière le classique Raging Nirvana

Nirvana« Lithium » de « Lithium » a peut-être partagé la dynamique changeante de « Come As You Are » et la contagiosité latente de Nevermind « Sent comme de l’alcool d’ados», mais il se distingue des autres en ce qu’il se sent moins comme un aveu perceptiblement personnel et angoissé de la part de son auteur.

Le contexte derrière « Lithium »

Cela ne veut pas dire que Kurt Cobain ne s’est pas investi dans les paroles – il y a beaucoup à déduire des mots à l’intérieur – mais il a indiqué à plusieurs reprises que l’histoire de « Lithium » était une fiction. « L’histoire parle d’un gars qui a perdu sa petite amie », a-t-il expliqué un jour. «Je ne peux pas décider de ce qui l’a fait mourir – disons qu’elle est morte du sida ou d’un accident de voiture ou quelque chose du genre – et il rumine et il s’est tourné vers la religion en dernier recours pour se maintenir en vie, pour l’empêcher de se suicider. «

Écoutez « Lithium » de Nirvana dans le cadre des éditions du 30e anniversaire de Nevermind ici.

Alors que Kurt concèderait que la chanson a infusé certaines de ses propres expériences, « comme rompre avec des petites amies et avoir de mauvaises relations », il y a la conviction que ses références à la religion proviennent également de ses origines. Adolescent, Kurt s’était rebellé contre ses parents en réaction à la trahison et à l’antagonisme qu’il avait ressentis après leur divorce et les traumatismes ultérieurs. À un moment donné, Kurt a vu sa mère être maltraitée par son petit ami. Cherchant à améliorer le comportement de Kurt, il a été décidé qu’il ne devrait vivre qu’avec son père, mais à son tour, cela s’est aggravé et son père a finalement renié ses engagements et a confié à Kurt la garde d’autres membres de sa famille et de ses amis.

C’est à cette époque que Kurt a emménagé avec son ami d’école Jesse Reed, dont les parents étaient des chrétiens nés de nouveau. « Sa vie de famille était un gâchis », a déclaré le père de Jesse, Dave Reed. « Il avait de gros problèmes avec sa mère et il traversait une très mauvaise période. Lui et mon fils étaient toujours ensemble, alors je lui ai demandé s’il voulait rester avec nous. Il a sauté sur l’occasion. Je pense que Kurt m’a vu comme un Ned Flandre-type gars. Kurt est devenu un chrétien né de nouveau grâce à mon fils Jesse et à notre environnement familial. Il allait à l’église presque chaque fois que la porte était ouverte. Pendant un certain temps, il a pris la vie chrétienne très au sérieux.

Bien qu’il ait plus tard renoncé à sa foi, la notion de religion comme moyen d’évasion ou conduit d’espoir resterait chez Kurt pour les années à venir. « Parfois, je pense que la religion est acceptable pour certaines personnes », a-t-il déclaré en 1992. « Il est bon d’utiliser la religion en dernier recours avant de devenir fou. J’ai cette parente », a-t-il poursuivi, « que j’aime vraiment beaucoup et elle m’a vraiment inspiré parce qu’elle était musicienne et j’allais tout le temps chez elle et elle est devenue vraiment désillusionnée par sa vie et est devenue suicidaire. Et on sentait qu’elle allait se suicider. Maintenant, elle est une chrétienne née de nouveau, et à cause de la religion, elle est toujours en vie. Je pense que ça va.

Enregistrement du « Lithium » de Nirvana

« Lithium » a été enregistré pour la première fois par Nirvana en avril 1990, lorsque le groupe s’est réuni avec le producteur Butch Vig dans son studio du Wisconsin pour tester les pistes de leur deuxième album, où Kurt exprimait son mécontentement vis-à-vis de la performance du batteur Chad Channing sur la chanson. Un an plus tard, alors que les sessions de ce qui allait devenir Nevermind commençaient en Californie – cette fois avec le remplaçant de Channing Dave Grohl à la batterie – ils tentèrent à nouveau de s’attaquer au « Lithium », mais cela s’avéra gênant.

« Nous avons essayé en vain de suivre un après-midi et cela ne semblait pas bien et c’est à ce moment-là que Kurt est devenu fou après la troisième ou la quatrième prise », a déclaré Butch Vig, ajoutant que le groupe avait exprimé sa frustration en se lançant dans un enregistrement en direct de leur chanson tonitruante et implacable « Endless, Nameless » à la place, qui a vu Cobain se débattre dans le studio avec fureur. « C’est juste sorti de nulle part », se souvient Vig. « Et je n’ai jamais vu autant de rage et de frustration sortir de quelqu’un ; vous pouviez littéralement presque voir les cordes vocales de Kurt sortir de sa gorge, il criait si fort. Puis il a cassé sa guitare pour gaucher, ce qui a mis fin à la séance du jour.

La signification du « Lithium » de Nirvana

Mis sur bande avec succès le lendemain, « Lithium » était enfin terminé. Ses paroles brossent le portrait d’un protagoniste dont le découragement (« Je suis si laid » / « Je suis si seul ») est atténué par une conversion éclairante dans laquelle Dieu devient son protecteur. Il y a lieu de suggérer qu’il est peut-être lui-même responsable de la mort de sa petite amie (« Et peut-être que je suis à blâmer pour tout ce que j’ai entendu », chante-t-il dans le deuxième couplet, tandis que la partie du pont comprend la ligne significative : « Je t’ai tué »), mais si la chanson devient un plaidoyer pour son repentir, ou s’il se sent responsable de ses propres échecs et s’afflige simplement et s’accroche au christianisme pour le salut, n’est pas clair.

Pendant ce temps, le titre lui-même fait allusion à l’état mental du personnage principal. Le lithium est un médicament prescrit pour traiter les troubles bipolaires et la dépression majeure, et ses effets stabilisateurs de l’humeur sont connus pour réduire le risque de suicide chez les patients. La cousine de Kurt, Beverly Cobain, une infirmière psychiatrique autorisée, a affirmé un jour qu’il avait été diagnostiqué comme bipolaire. « La maladie bipolaire a les mêmes caractéristiques que la dépression clinique majeure, mais avec des sautes d’humeur, qui se présentent sous la forme de rage, d’euphorie, d’énergie élevée, d’irritabilité, de distraction, d’excès de confiance et d’autres symptômes », a-t-elle déclaré. « Comme Kurt le savait sans aucun doute, la maladie bipolaire peut être très difficile à gérer, et le diagnostic correct est crucial. Malheureusement pour Kurt, le respect du traitement approprié est également un facteur critique. »

La corrélation entre les pouvoirs analgésiques du lithium et la religion a été corroborée par Kurt, qui a qualifié ce dernier de « un bon sédatif pour les masses ». Les deux, dit-il, étaient une diversion à la dureté parfois insupportable de l’existence. « La plupart des gens ne font pas face à la réalité ; c’est tellement sans valeur », a-t-il déclaré. «Les gens pensent que la vie est si sacrée, comme si c’était leur seule chance et qu’ils devaient faire quelque chose de leur vie et avoir un impact sur tout le monde parce que la menace de mourir est tellement vitale. En ce qui me concerne, c’est juste un petit arrêt pour l’au-delà. C’est juste un petit test pour voir comment vous pouvez gérer la réalité.

« Lithium » est sorti en juillet 1992, près de dix mois après Nevermind, et bien qu’il soit moins bien classé que « Come As You Are » et « Smells Like Teen Spirit », il les surpasse dans son expressivité bouillonnante. Sa dynamique calme/forte est utilisée pour un effet beaucoup plus inquiétant – les couplets magnifiquement mélodiques mais sinistres se transforment en un refrain écrasant, les cris répétés de Kurt de « Ouais » sonnant comme une pure délivrance. Mais c’est l’insistance énergique des ponts sur « Je ne vais pas craquer » qui révèle que « Lithium » est un hymne puissant pour ceux qui sont déterminés à défier les probabilités et à atteindre la vraie liberté.

